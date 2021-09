Von Markus Wetterauer

Osterburken. Lange hat die Eisenbahnbrücke über die Kirnau bei Osterburken gute Dienste geleistet. Jetzt ist sie verschlissen und muss erneuert werden. Für die Deutsche Bahn ist das ein Mammut-Projekt, für die Fahrgäste eine wochenlange Geduldsprobe. Erst am Montag, 13. September, soll die Strecke laut aktueller Mitteilung der Bahn-Tochter DB Communications wieder frei sein. Aber nicht nur bei Osterburken wird derzeit kräftig gebaut – die Deutsche Bahn bringt in diesen Wochen die Strecke zwischen Osterburken und Möckmühl in ihrer Gesamtheit auf Vordermann, was eine Reihe weiterer Baustellen entlang der Strecke beinhaltet.

Zur Vorgeschichte: Vor über 150 Jahren, nämlich im Jahr 1869, haben Arbeiter die Eisenbahn-Linie zwischen Jagstfeld und Osterburken gebaut – damals freilich ohne moderne Technik. Das meiste war Handarbeit. Von frühmorgens bis zum späten Nachmittag schufteten die Bauarbeiter mit Hacken, Schaufeln und Handkarren, schütteten Dämme auf, gruben Einschnitte, verlegten Gleise und schotterten die Schienen. Immer wieder mussten an der Strecke Brücken gebaut werden. So auch südwestlich von Osterburken über die Kirnau, gerade einmal anderthalb Kilometer vom Bahnhof entfernt und kurz vor der Stelle, wo die beiden Strecken von Jagstfeld und von Neckarelz zusammenlaufen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte, stammt die alte Brücke ebenfalls aus dem Jahr 1869 und damit aus der Anfangszeit der Strecke.

Dass die Zeit an ihr genagt hatte, merkten auch die Fahrgäste. Züge mussten ihr Tempo ordentlich drosseln, wenn sie darüberfuhren. Deshalb wird die Stahlkonstruktion jetzt durch eine moderne Betonbrücke ersetzt. Die DB nimmt dafür ordentlich Geld in die Hand. Die Kosten belaufen sich auf rund 8,7 Millionen Euro, wie die Sprecherin betonte.

Für das Großprojekt ist die Strecke zwischen Möckmühl und Osterburken noch bis zum 13. September gesperrt. Foto: Markus Wetterauer

Der Großteil der Bauarbeiten findet während der Sommerferien in Baden-Württemberg statt, also seit Ende Juli und noch bis Mitte September. Die Bahnstrecke muss dafür komplett gesperrt werden. Denn die beiden Bahnhöfe Osterburken und Möckmühl sind wichtige Eisenbahnknoten, an denen Züge auch kreuzen, überholen und wenden können. An den Stationen dazwischen, in Adelsheim Ost, Sennfeld und Roigheim, ist das laut DB aber nicht möglich. "Deshalb mussten wir den kompletten Abschnitt sperren", so die Bahn-Sprecherin. Für alle Fahrgäste bedeutet das: umsteigen in den Bus.

Die Ersatzbusse sind zwar einigermaßen auf die Zugfahrpläne abgestimmt. Trotzdem ist man in der Regel länger unterwegs. Weil sowohl die Abellio-Züge als auch die Regionalexpress-Züge von Go Ahead durch Busse ersetzt werden, gibt es zwischen Möckmühl und Osterburken für alle Orte einen dichten Ersatzverkehr. Jede Stunde fahren zwei Busse – von frühmorgens bis spätabends, auch am Wochenende. Der Busverkehr läuft zuverlässig.

Natürlich versucht die Bahn, die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Deshalb finden die Bauarbeiten während der Sommerferien statt. Dann sind weniger Pendler und Schüler davon betroffen. Und wenn die Strecke zwischen Osterburken und Möckmühl schon einmal gesperrt ist, nutzt die DB das, um in einem Rutsch weitere Arbeiten zu erledigen. So sind etwa in Roigheim Lärmschutzwände eingebaut und weitere Instandhaltungsarbeiten ausgeführt worden, zum Beispiel an den Bahnübergängen in Sennfeld oder an Kabelschächten entlang der Strecke.

Ziel ist es, dass die Arbeiten "nach derzeitigem Stand" am 13. September abgeschlossen werden, und die Züge dann wieder rollen können – über die neue Brücke. Allerdings haben die starken Regenfälle und der schwierige Baugrund, der teilweise im Grundwasser liegt, dafür gesorgt, dass der Zeitplan angespannt ist. "Unser Ziel ist es weiterhin, die Brücke zum geplanten Termin in Betrieb zu nehmen", so die DB-Sprecherin.

Für das neue elektronische Stellwerk in Osterburken musste auch die Strecke zwischen Osterburken und Eubigheim gesperrt werden. Foto: Markus Wetterauer

Neben der Brücke laufen außerdem die Arbeiten für ein weiteres Großprojekt: In Osterburken entsteht ein neues elektronisches Stellwerk. Dafür wird im Herbst ein neues Gebäude errichtet. Von dort wird künftig der Zugverkehr bis Seckach, Möckmühl und Eubigheim überwacht und gesteuert. Auch dafür wurde im August schon gearbeitet. Deshalb musste auch die Strecke zwischen Osterburken und Eubigheim für zwei Wochen gesperrt werden.

Für das Stellwerk-Projekt werden laut DB unter anderem 118 Kilometer Kabel verlegt und 44 neue Signale aufgestellt. In Rosenberg und an anderen Stellen werden sogenannte "Heißläufer-Ortungsanlagen" eingebaut oder erneuert. Wenn ein Zug darüberfährt, kontrollieren diese automatisch die Lager an den Radsätzen. Wenn mit den Lagern etwas nicht in Ordnung ist, werden sie heiß. Das erkennt die Anlage automatisch und schlägt frühzeitig Alarm, um Schäden zu vermeiden.

Das alte Stellwerk in Osterburken war im Juli 2012 durch einen Brand im Relais-Raum stark beschädigt worden. Außerdem ist die Stellwerk-Technik nicht mehr auf dem neuesten Stand und soll deshalb grundlegend modernisiert werden. Das hat nach Angaben der Bahn mehrere Vorteile. Unter anderem ist es möglich, dass in Osterburken Personenzüge künftig längere Güterzüge überholen können als bisher. Außerdem können Züge zwischen Möckmühl und Osterburken künftig auf beiden Gleisen gleich schnell in beide Richtungen fahren. Bisher ist jeweils ein Gleis für eine Richtung vorgesehen.

Bis nächsten Sommer soll das neue elektronische Stellwerk vollends fertig sein. Dafür muss aber nach Angaben der DB immer wieder die Strecke gesperrt werden. Meistens findet das nachts statt, um den Fahrplan möglichst wenig einzuschränken. "Voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni 2022 ist für die Inbetriebnahme des Stellwerks nochmals eine zweiwöchige Sperrung der Strecke zwischen Osterburken und Möckmühl sowie zwischen Seckach/Osterburken und Eubigheim notwendig", so die Sprecherin der DB. Dann gilt wie auch während der Sperrung jetzt: wegen der geänderten Fahrpläne und der deshalb längeren Fahrzeiten lieber eine frühere Verbindung wählen.