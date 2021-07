Osterburken. (F) Der neue Bürgerpark "Alter Friedhof" ist jetzt ganz offiziell in Betrieb, denn nach der schon vor Monaten erfolgten Fertigstellung, folgte nun am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen im Beisein zahlreicher Ehrengäste, des Gemeinderats und zahlreicher Bürgerinnen und Bürger die feierliche Einweihung und Segnung des neuen Parks. Dieser ist außerordentlich gut gelungen und stellt eine weitere Attraktivitätssteigerung für die Stadt Osterburken dar.

Der Fanfarenzug unter Leitung von Hartmut Rauch eröffnete den offiziellen Teil, bevor Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm Grußworte sprach und dabei betonte, dass man normalerweise zu dieser Zeit im Festzelt auf dem Baulandhallenparkplatz zusammen sitzen würde, man hätte bereits den Fassanstich hinter sich und auf die Eröffnung des diesjährigen Kilianimarkts angestoßen. Dieser falle aber, so Galm, in diesem Jahr schon zum zweiten Male in Folge aus.

Immerhin hätten sich die Verhältnisse der Corona-Pandemie verbessert, und es seien auch wieder Veranstaltungen möglich. Entsprechend glücklich sei man darüber, heute die Eröffnung des Bürgerparks "Alter Friedhof" vornehmen zu können. Galm sprach hierbei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern aus dem Herzen: "Endlich wieder einmal in größerem Rahmen in einer Gemeinschaft zusammenkommen. Das tut allen gut!" Zudem habe man heute auch einen durchaus berechtigten Anlass dazu.

Der Bürgermeister freute sich, dass auch so viele Gäste der Einladung gefolgt waren, um mit dieser Feierstunde das Projekt ganz offiziell abzuschließen und das neu gestaltete Areal den Bürgerinnen und Bürgern zur Nutzung zu übergeben. Denn es sei ein Park für die Bürger, der von diesen auch rege genutzt werden soll.

Pfarrer Thomas Schnücker (rechts) und Diakon Peter Baumgartner segneten den neuen Park. Foto: Helmut Frodl

Besondere Grußworte galten Minister Peter Hauk, dem Vorsitzenden der Leader-Aktionsgruppe Badisch Franken, Alfred Beetz sowie Anna Sophie Kissick von der Leader-Geschäftsstelle. Weitere Willkommensgrüße galten Pfarrer Thomas Schnücker und Diakon Peter Baumgartner sowie den Vertretern der ausführenden Baufirmen und den Mitgliedern des Arbeitskreises "Umgestaltung des Alten Friedhofs".

Das Sprichwort "Was lange währt, wird endlich gut" treffe auf diese Baumaßnahme in ganz besonderem Maße zu, so Galm weiter. Man hätte sich nämlich gewünscht, dass die geplante Realisierung etwas schneller gegangen wäre, denn die ersten Überlegungen würden schon einige Jahre zurückliegen. Die Zielsetzung des Projekts sei gewesen, dass an diesem Ort verschiedene Altersgruppen zusammenkommen und sich austauschen. In seinem kurzen Rückblick sagte Galm auch, dass der in der Stadt befindliche Friedhof in den 70er Jahren zu klein geworden war. Daher habe die Stadt in der Folge den neuen Friedhof "Am Förstlein" angelegt.

Nachdem die Nutzungszeiten am Alten Friedhof ausgelaufen waren, stellte sich die Frage, was mit der Fläche künftig geschehen soll. Dabei wollte man auf jeden Fall die Bürgerinnen und Bürger in die Überlegungen mit einbeziehen, was in Form einer ersten Informationsveranstaltung im Römermuseum auch geschehen sei. Hierbei hätte sich eine rege Diskussion entwickelt, viele Anregungen und Gestaltungsvorschläge seien eingebracht worden. Ein Kreis von Personen entwickelte ein Planungskonzept. Der Gemeinderat fasste dann am 8. Dezember 2015 den Grundsatzbeschluss zur Umgestaltung des Alten Friedhofs. Die Planungen wurden verfeinert, und man ging von einer Investitionssumme von rund 75.000 Euro aus.

Der Gemeinderat stimmte im September 2018 einem erweiterten Planungskonzept mit einem Volumen von 160.000 Euro zu. Aber auch hier, so Galm, erwiesen sich die Kostenberechnungen als nicht ausreichend. Alle Versuche die Planung so umzustellen, dass es günstiger wird, hätten letztendlich den Sinn und Zweck der Umgestaltung in Frage gestellt. So wurde ein Antrag an das Leader-Förderprogramm mit dem formulierten Projektziel gestellt, das in der Nähe des Stadtzentrums brach liegende Gelände, unter Einbeziehung der Bevölkerung, durch Umgestaltung und Umnutzung wieder zu einem attraktiven Treffpunkt für Jung und Alt werden zu lassen.

Außerdem sollte das Areal zur Optimierung der touristischen Infrastruktur dienen. Die vorhandenen Denkmäler sollten ebenfalls integriert werden. Das Projekt passe im Verhältnis 1:1 in die Leader-Vorgaben. Leader genehmigte hierfür schließlich einen Betrag von 115.000 Euro.

Zahlreiche Ehrengäste sowie der Osterburkener Gemeinderat nahmen an der offiziellen Einweihung des Bürgerparks am Samstag teil. Landrat Dr. Brötel, Leader-Vorsitzender Beetz, Bürgermeister Galm und Minister Hauk (v. l.) durchschnitten das symbolische Band. Foto: Helmut Frodl

Mit den Landschaftsbauarbeiten wurde im Juli 2019 begonnen. Ein nasser Herbst 2019 und dann noch die Einschränkungen durch Corona im Jahr 2020 hätten die Arbeiten stark behindert, betonte Bürgermeister Galm. Dies auch im Hinblick auf den ursprünglichen Zeitplan.

Die gesamte Fläche des Parks beträgt circa 55 Ar und ist in unterschiedliche Teile mit Kräutergarten und Obstbaumbereich aufgeteilt. Im Westen grenzt der Erinnerungsbereich an den ehemaligen alten Friedhof. Hier sind die wichtigsten Denkmäler zusammengeführt: Das "Freiburger Münster", der Grabstein für die hier bestatteten KZ-Häftlinge und der Grabstein für die am Kriegsende in Osterburken gefallenen Soldaten. Abgerundet wird das Gelände durch einen behindertengerechten Gehweg durch die gesamte Parkanlage. Ferner gibt es Sitzgelegenheiten sowie eine weitere Freianlage mit Blumen, Wiesen, Blumenbeeten und Rasenflächen. Das Gemeinschaftsprojekt ist baulich und im Erscheinungsbild hervorragend gelungen.

Die gesamten Baukosten belaufen sich nunmehr, so Bürgermeister Galm, auf rund 290.000 Euro.

Jetzt dürfe man sich über die Vollendung des Bürgerparks "Alter Friedhof" freuen. Galm sagte Dank an das Land Baden-Württemberg, vertreten durch Minister Peter Hauk, für die gewährte Förderung, dem Gemeinderat Osterburken für die getroffenen Entscheidungen sowie allen am Bau beteiligten Firmen. Ein Dankeschön galt auch dem Arbeitskreis sowie allen Mitwirkenden von den Schulen und des Obst- und Gartenbauvereins Osterburken.

Der Bürgermeister wünschte sich am Ende seiner Ansprache, dass sich die Ziele des Bürgerparks verwirklichen lassen und sich hier Generationen treffen und wohlfühlen. Der Park solle immer für Groß und Klein Anlaufstelle sein.

Minister Peter Hauk freute sich ebenfalls, dass er heute bei dieser außergewöhnlichen Feierstunde und beim Abschluss dieses außergewöhnlichen Projektes hier in der Römerstadt dabei sein dürfe. Er lobte die Initiative, die es ermöglichte, aus dem ehemaligen alten Friedhof einen modernen Bürgerpark zu gestalten, der hervorragend gelungen sei und sich hervorragend in das Stadtbild einfüge. Ferner trage der Park zur Belebung der Stadt bei. Der vom Land gewährte Zuschuss über das Leader-Programm sei bestens angelegt.

"Mit der heutigen Einweihung ist die Kür für das Projekt Bürgerpark gekommen", sagte der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Bürgermeister a.D. Alfred Beetz. Der Park sei sehr toll gelungen, er habe Vorbildcharakter. Zum Ergebnis könne man nur gratulieren. Die Vorgaben durch das Leader-Programm seien bei diesem Projekt erfüllt gewesen. Beetz bat den anwesenden Minister Hauk in der jetzt neu beginnenden Förderperiode des Leader-Programms, den ländlichen Raum erneut wieder mit neuen Zuschüssen zu fördern.

Nach einem weiteren Lied des Fanfarenzugs folgte nach Gebeten die Segnung des neuen Bürgerparks durch Pfarrer Thomas Schnücker und Diakon Peter Baumgartner (evangelische und katholische Kirchengemeinden).

Nach dem offiziellen Teil bot der Musikverein Osterburken unter der Leitung von Dirigent Andreas Letzguss ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Die Kirnausträndler sorgten an diesem Tag für schmackhafte Speisen und kalte Getränke.