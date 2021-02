„Borke ahoi“ mit mächtig guter Laune heißt es am Samstag ab 19 Uhr. Allerdings nicht wie gewohnt in der Baulandhalle, sondern im Internet. Foto: Elferrat der Stadt Osterburken

Osterburken. (pm) Auch die Fastnacht fällt ja bekanntermaßen in diesem Jahr Corona zum Opfer. Damit dennoch ein wenig närrische Stimmung aufkommt, hatten die Präsidenten des Fastnachtsvereins Elferrat der Stadt Osterburken, Dominik Holderbach und Marcel Zimmermann, eine Idee: Sie planen ein Online-Live-Event für die Freunde der Fastnacht. Alle Narren sind willkommen, beim Live-Event teilzunehmen. In gemütlicher Atmosphäre wollen sie die "Faschenacht" zu allen nach Hause bringen. Mit ein paar Live-Acts, Musik, etwas närrischem Blödsinn und mächtig guter Laune freuen sich die Präsidenten auf zahlreiche Zuschauer an den heimischen Bildschirmen.

Beginn des Live-Events ist am Samstag, 13. Februar, um 19 Uhr. Übertragungsbeginn ist bereits ab 18 Uhr. Für alle interessierten Teilnehmer gibt es eine kleine To-Do-Liste: Den Link zum Livestream gibt es hier oder auf dem Youtube- oder Facebook-Kanal, an gute Stimmung mit Verpflegung, Kostüm und närrischer Verkleidung denken, wenn möglich, ein Foto etwa über Whatsapp an die Präsidenten schicken. In diesem Sinne: drei kräftige "Borke Ahoi".