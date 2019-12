Im Rahmen der Jahresabschlusssitzung des Bofsheimer Ortschaftsrates gab es einen längeren Jahresrückblick 2019. Hierbei zeigte sich Ortsvorsteher Geiger erfreut, dass in diesem Jahr rechtzeitig vor dem Ferienende ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt angelegt werden konnte.

Bofsheim. Im voll besetzten Bürgersaal fand die Jahresabschlusssitzung des Bofsheimer Ortschaftsrates statt. In deren Mittelpunkt stand der Jahresrückblick 2019 sowie ein Bildervortrag von Ortsvorsteher Werner Geiger.

Nach der Anerkennung der Niederschrift der letzten Ortschaftsratssitzung wurde die am 6. Januar 2020 anstehende Altenfeier besprochen. Den musikalischen Teil werden dann die Chorvereinigung "Eintracht" und der Musikverein Schlierstadt bestreiten.

Bei seinen anschließenden Ausführungen konnte der Ortsvorsteher auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken: Der Ortschaftsrat habe im Jahr 2019 acht öffentliche mit anschließenden nichtöffentlichen Sitzungen sowie eine Vorortbesichtigung durchgeführt.

Breiten Raum nahmen in diesem Jahr die Kommunalwahlen ein. Bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates wurden die ausscheidenden Mitglieder Thomas Frey und Kirsten Himpel für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft und Bernd Geiger für 20-jährige Ortschaftsratstätigkeit geehrt. Als neue stellvertretende Ortsvorsteherin wurde Regina Michalowski gewählt.

Weitere Wahlen fanden in diesem Jahr auch bei der evangelischen Kirchengemeinde statt, bei der die bisherigen Kirchengemeinderätinnen Heidi Griebaum, Brigitte Keller und Iris Meyer überzeugend wiedergewählt wurden.

Der starke Ortsdurchgangsverkehr und damit zusammenhängend die Verkehrssicherheit für Fußgänger, insbesondere für Kinder sowie die enorme Lärmbelästigung für die Anwohner beschäftigte den Ortschaftsrat auch in diesem Jahr. Nach intensiven Bemühungen, zahlreichen Terminen und Verkehrszählungen konnte in diesem Jahr rechtzeitig vor dem Ferienende ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Bushaltestelle angelegt werden. "Einem wichtigen Anliegen der Elternschaft wurde damit Rechnung getragen", betonte hierzu der Ortsvorsteher.

Die beantragte Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich der Ortsdurchfahrt wurde dagegen von der Verkehrsschau abgelehnt. Zur Unterstreichung dieser Forderung auf eine Geschwindigkeitsreduzierung gegenüber den zuständigen Stellen, zumindest in den Nachtstunden, wurde zwischenzeitlich von den zahlreich betroffenen Anwohnern eine Unterschriftenaktion durchgeführt. "Dieses Thema wird uns weiter beschäftigen", zeigte sich Werner Geiger sicher.

Wie alljährlich fand am Dreikönigstag die Altenfeier unter Beteiligung der Chorvereinigung und des Harmonikavereins Götzingen statt.

Sehr gut besucht war auch die Veranstaltung zur Einführung und Handhabung des am Eingang der Halle der Astrid-Lindgren-Schule angebrachten neuen Defibrillators.

Bei den durchgeführten kleineren baulichen Maßnahmen nannte Geiger exemplarisch die schon seit längerem geplante Erneuerung der Treppenanlage "Am Bild".

Zwei größere Maßnahmen, deren Weiterführung man im kommenden Jahr dringlich erwarte, seien Sanierungsmaßnahmen in der Astrid-Lindgren-Schule sowie die Dorfentwicklungsmaßnahme "Brückenstraße/Gemeindehaus". Diese beiden Maßnahmen würden zu einem großen Teil aus bereits bewilligten Fördermitteln finanziert.

Die derzeit laufenden Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung im "Kirchweg" machen dagegen gute Fortschritte.

Nachdem die Vergabe durch den Gemeinderat bereits erfolgt ist, wird die Sanierung des "Hormelweges" eines vielfältig genutzten Feldweges, der auch zum Sportplatz führt, im kommenden Frühjahr erfolgen.

Bis spätestens Mitte nächsten Jahres soll auch die Bofsheimer Feuerwehr ihren bereits bestellten Mannschaftstransportwagen erhalten.

Erfreulich konstante Zahlen seien auch in diesem Jahr vom Bofsheimer Kindergarten zu vermelden, betonte Geiger. Beide Gruppen seien voll belegt. Die Kindergartengruppe mit den verschiedenen Angeboten besuchen derzeit 23 Kinder und in die Kleinkindgruppe gehen zehn Kinder.

Der SV Bofsheim feierte in diesem Jahr sein 70-jähriges Vereinsbestehen. Im Rahmen des Sportfestes fand ein Festakt statt mit einem Rückblick auf die erfolgreiche Vereinsgeschichte. Und es wurden in einem würdigen Rahmen mehrere Vereins- und Verbandsehrungen durchgeführt.

Bei den diesjährigen Vereinsehrungen wurde Ortsvorsteher und Stadtrat Werner Geiger nach einem Beschluss des Gemeinderats von Bürgermeister Galm mit der Bürgermedaille der Stadt Osterburken ausgezeichnet,

Am 1. Juni 2019 beging die Waldgenossenschaft Bofsheim ihr 150-jähriges Bestehen. Mit einer interessanten Waldbegehung und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein auf dem Schulgelände, verbunden mit einem kleinen Rückblick und einer Bilderausstellung, wurde das Jubiläum gefeiert.

Darüber hinaus gab es in diesem Jahr weitere zahlreiche Feste und Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsleben bereicherten. Beispielhaft nannte der Ortsvorsteher hier das alle zwei Jahre stattfindende Kartoffelfest der Feuerwehr. Dieses fand wiederum einen sehr guten Anklang und hatte bei der Oldtimer-Ausstellung sogar eine Rekordbeteiligung zu verzeichnen.

Ebenfalls ein "Highlight" war Anfang Juli das bestens organisierte bundesweite Motorradtreffen der Justiz, das auf dem Sportgelände stattfand und einen reibungslosen Verlauf nahm.

Ein kultureller Höhepunkt war wieder das am 9. November durchgeführte Herbstkonzert der Chorvereinigung "Eintracht" Bofsheim unter der Beteiligung von drei Gastchören.

Zum Abschluss seines Jahresrückblicks dankte Ortsvorsteher Werner Geiger allen, die zu diesem regen und aktiven Gemeindeleben in Bofsheim beigetragen haben. In seinem anschließenden Bildervortrag ließ er die einzelnen Geschehnisse nochmals Revue passieren.

Bürgermeister Galm lobte die zahlreichen Aktivitäten in Bofsheim, wie sie auch im Jahresrückblick des Ortsvorstehers zum Ausdruck kamen. In einem kurzen Ausblick streifte er einige größere anstehende Vorhaben in der Gesamtgemeinde und dankte ebenfalls – namens der Stadt – allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.