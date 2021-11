Osterburken. (ahn/joc/pm) Bis kurz vor Schluss sah es bei der Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 5. Dezember, nach einem Alleingang des Amtsinhabers Jürgen Galm aus. Dieser hatte gleich am erstmöglichen Tag seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten der Stadtverwaltung geworfen. Doch am letzten Tag der Bewerbungsfrist, die am Montag um 18 Uhr auslief, hat mit Benjamin Henn ein weiterer Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen.

Henn stammt aus Schefflenz und wohnt mittlerweile in Bayern. Nach seinem Abitur am NKG in Mosbach und seinem Wehrdienst studierte er in Karlsruhe im Bereich Messe-, Kongress- und Eventmanagement. Anschließend absolvierte Henn berufsbegleitend den Master of Business Administration in Public Management.

Foto: Martin Hangen

2013 hat er bei der Gemeinde Hallbergmoos bei München begonnen. Dort übernahm Henn in den letzten acht Jahren Verantwortung in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Vereine, wobei er Akzente setzte. "Durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister sammelte ich wichtige Erfahrungen, wie eine Gemeinde ihre Bürgerinnen und Bürger unterstützen kann", so Henn. Schon immer sei er stark mit seiner Familie, Freunden und seiner Heimat in Schefflenz verbunden gewesen. Seine Freundin kommt aus Schlierstadt. Auch das soziale Engagement habe ihm schon immer am Herzen gelegen.

Beide Bewerber sind für die Wahl zugelassen, wie Hauptamtsleiter Julian Schneider am Montagabend auf Anfrage der RNZ erklärte. Zuvor fand kurz nach 18 Uhr eine Sitzung des Wahlausschusses statt, der unter dem Vorsitz von Martin Brümmer die Rechtmäßigkeit der Bewerbungen festgestellt hatte. Somit kommt es also am 5. Dezember zu einem Zweikampf zwischen dem 60-jährigen Amtsinhaber Jürgen Galm, der seit 2006 Bürgermeister der Römerstadt ist, und seinem 34 Jahre alten Herausforderer Benjamin Henn.

Die Wahl gewinnt derjenige, der mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, so findet eine Neuwahl statt, bei der neue Bewerber zugelassen sind. Eine erforderlich werdende Neuwahl findet am Sonntag, 19. Dezember, statt. Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl und bei Stimmengleichheit das Los.

Die Amtszeit des gewählten Bürgermeisters beträgt acht Jahre. Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und können wählen.