Osterburken. (joc) Osterburkens Bauamtsleiter Matthias Steinmacher betonte am Dienstag im Gemeinderat, dass sich der Sportplatzweg in Bofsheim im miserablen Zustand befinde. Die Oberfläche sei an vielen Stellen porös. Der Weg werde aber in mehrfacher Hinsicht gebraucht und zwar für die Landwirtschaft, als Zufahrtsstraße zum Sportgelände und als beliebter Wanderweg.

Daher beabsichtige die Stadt Osterburken nun die Modernisierung des multifunktionalen asphaltgebundenen Weges im Gewann „Hormel“, so Steinmacher. Dabei sollen die schadhaften Asphaltoberflächen abgefräst werden und durch neue Asphaltdecken ersetzt werden. Die Maßnahme hat eine Gesamtlänge von ca. 600 Metern.

Stadtrat Keller mahnte in diesem Zusammenhang an, die Anbindung an die Kreisstraße großzügig zu gestalten.

Die Leistungen hierfür wurden beschränkt ausgeschrieben. Es wurden insgesamt sieben Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, zwei gaben ein Angebot ab. Das günstigste Angebot kam dabei von der Firma Konrad Bau, Lauda-Königshofen, über 64.788 Euro. Die Kostenschätzung für den Haushalt 2019 hatte sich auf 57.000 Euro belaufen.

Die Maßnahme wird durch das Ministerium für ländlichen Raum im Rahmen der Förderung zur Modernisierung von ländlichen Wegen in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 13.655 Euro gefördert.

Schließlich stimmte der Osterburkener Gemeinderat der Auftragserteilung an die Firma Konrad Bau GmbH zum Preis von 64.788 Euro (brutto) geschlossen zu.

Die Arbeiten sollen im März 2020 durchgeführt werden.

24 neue Wohnungen für Osterburken

Im Osterburkener Ortsetter soll neuer Wohnraum entstehen, wie Bauamtsleiter Matthias Steinmacher ankündigte. Und zwar ist ein Neubau von zwei Terrassenhäusern mit jeweils zwölf Wohneinheiten beabsichtigt. Das Plangebiet befindet sich „Am Finkenrain“, am Rand des bestehenden Siedlungsgefüges von Osterburken, südlich des Stadtkerns und angrenzend an die L 515/Merchinger Straße.

Mit der Realisierung des Vorhabens soll der gestiegenen Nachfrage nach Wohnungen innerhalb der Stadt Osterburken Rechnung getragen werden.

Die Absicht im Plangebiet zwei mehrgeschossige Wohnanlagen zu errichten, entspreche den städtebaulichen Zielen der Stadt Osterburken, betonte auch Bürgermeister Jürgen Galm. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen Miet- und Eigentumswohnungen sei die Stadt bestrebt, geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen zu unterstützen.

Das sieht auch der Gesetzgeber so, der hier die Möglichkeit anbietet, ein so genanntes „beschleunigten Verfahren“ anzuwenden. Dies hat den Vorteil, dass man keine aufwendige Umweltprüfung und keine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit durchzuführen hat, was das gesamte Verfahren spürbar erleichtert.

Stadtrat Knörzer-Ehrenfried befürwortete das Auffüllen von Baulücken grundsätzlich, andererseits sah er Zufahrten und die Bereitstellung von ausreichend Stellplätzen als unerlässlich an.

Bürgermeister Galm erwiderte, dass man jetzt erst einmal den Aufstellungsbeschluss herbeiführen wolle. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Finkenrain“ im beschleunigten Verfahren.