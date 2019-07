Der Alte Friedhof in Osterburken wird zur Parkanlage, nachdem die Ruhezeiten der Gräber seit langem abgelaufen sind. Inzwischen sind bereits umfangreiche Erdarbeiten im Gange. Der Gemeinderat vergab am Montag den Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten. Die Kreuzigungsgruppe bleibt erhalten. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) In der Riege der Ortsvorsteher der Osterburkener Ortsteile gibt es keine Veränderungen: Werner Geiger (Bofsheim), Christoph Groß (Hemsbach) und Jürgen Breitinger (Schlierstadt) werden ihr Amt weiterhin ausüben. Sie wurden in der Gemeinderatssitzung am Montag wiedergewählt und von Bürgermeister Galm vereidigt. Im Mittelpunkt der letzten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause stand daneben die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für die Umgestaltung des "Alten Friedhofs" in der Römerstadt, der zur Parkanlage wird.

Die Umgestaltung des über den Dächern des Stadtkerns gelegenen Alten Friedhofs zur öffentlichen Parkanlage wird seit Jahren angestrebt, nachdem die Ruhezeiten auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Areal seit langem abgelaufen sind. Ende 2016 hatte der Gemeinderat einem im Zusammenwirken mit einem Arbeitskreis erstellten Planentwurf zugestimmt, erste Arbeiten erfolgten dann im Sommer 2017.

Im Zuge der Detailplanungen war dann allerdings deutlich geworden, dass einerseits die geplante Ausführung von Arbeiten durch den städtischen Bauhof aufgrund der technischen und personellen Voraussetzungen nicht möglich sind und die Umsetzung des Plankonzepts zugleich den ursprünglichen Kostenrahmen sprengen würde, weshalb die Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem Arbeitskreis überarbeitet wurde.

Wie der städtische Bauamtsleiter Matthias Steinmacher in der Gemeinderatssitzung am Montag zum Konzept noch einmal erläuterte, ist die künftige Parkanlage in drei Bereiche gegliedert. Unten entstehen eine Blumenwiese, die auch für Bienenvölker genutzt werden soll, sowie ein sogenannter "Karlsgarten", in dem mehrere Kräuterbeete angelegt werden, die die von der Grund- und Hauptschule betreut und genutzt werden. Der obere Teil des Areals erhält eine Rasenfläche; Sitzgelegenheiten sollen hier zum Verweilen einladen.

Gepflanzt werden im Herbst rund 30 Laubbäume - darunter acht alte Obstbaumsorten, die vom Obst- und Gartenbauverein finanziert und gepflegt werden - sowie über 180 Sträucher am Rand des Areals. Im Park erhalten bleiben die Kreuzigungsgruppe, ein historisches Grabmal, das Soldatengrab aus dem Zweiten Weltkrieg und das Grab der bei im März 1945 bei Osterburken in einem "Evakuierungs"-Zug ums Leben gekommenen Häftlingen aus dem KZ Neckarelz.

Die Tiefbauarbeiten für die Wege durch die künftige Parkanlage sind, wie Steinmacher in seinem Sachstandsbericht mitteilte, im Gange. Wegen der schlechten Bodenqualität werde es erforderlich, in Teilbereichen des Geländes Mutterboden aufzubringen.

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat betonte Steinmacher, dass sich der Pflegeaufwand für die Bepflanzung in Grenzen halten werde. Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Osterburken, Alfred Bloos, wies darauf hin, dass die Auswahl der alten Obstbaumsorten zusammen mit einem ausgewiesenen Experten vorgenommen wurde. Der Verein denke daran, Schnittkurse auf dem Gelände anzubieten.

Nach der beschränkt durchgeführten Ausschreibung der anstehenden Landschaftsbauarbeiten sind, wie Steinmacher weiter informierte, bei der Stadt vier Angebote eingegangen. Günstigste Bieterin war die Schöntaler Garten- und Landschaftsbaufirma Werner Müller mit einem Angebotspreis von 69.508 Euro. Ihr wurde einstimmig der Auftrag erteilt. Die Angebotssumme liegt rund 2000 Euro über der Kostenschätzung. Das teuerste Angebot belief sich auf 123.867 Euro.

Nach der Kommunalwahl vom 25. Mai und den konstituierenden Sitzungen der neugewählten Ortschaftsräte waren in der Sitzung am Montag gemäß Gemeindeordnung die Ortsvorsteher vom Gemeinderat zu wählen. In den Osterburkener Ortsteilen werden die bisherigen Ortsvorsteher ihr Amt weiter ausüben.

Der Gemeinderat folgte am Montag in geheimer Wahl den entsprechenden Vorschlägen der jeweiligen Ortschaftsratsgremien. Mit 15 Ja-Stimmen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Werner Geiger (Bofsheim) und Christoph Groß (Hemsbach), während es für Jürgen Breitinger (Schlierstadt) 14 Ja- und eine Neinstimme gab.

Während in der Riege der Ortsvorsteher alles beim Alten geblieben ist, gab es in allen Ortsteilen einen Wechsel im Stellvertreter-Amt. Vom Gemeinderat einstimmig als Stellvertreter gewählt wurden, wie von den jeweiligen Gremien vorgeschlagen, für Bofsheim Regina Michalowski (bisher Thomas Frey) und für Hemsbach Sonja Hamann (Nachfolgerin von Heiko Keller). Bei der Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers von Schlierstadt (bisher Michael Schwebler) verfehlte Tobias Münch im Gemeinderat bei sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zunächst die erforderliche Mehrheit, ehe er im zweiten Wahlgang dann mit acht Ja-Stimmen bei fünf Nein und zwei Enthaltungen gewählt wurde.

Bürgermeister Jürgen Galm nahm im Anschluss an die Wahl die Ernennung der Ortsvorsteher zu Ehrenbeamten und ihre Vereidigung vor.