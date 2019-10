Osterburken. (pol/rl) Zu einem versuchten Überfall in der Nähe des Bahnhofs kam es am Montagabend. Laut Polizeibericht ging ein 25-Jähriger gegen 19.15 Uhr durch die Unterführung am Bahnhof. Als er an zwei Männern vorbeilief, schrie ihn einer der beiden an und fragte nach Geld. Der 25-Jährige verneinte dies und setzte seinen Weg fort.

Wieder rief der Unbekannte lautstark nach Geld und griff dem 25-Jährigen an die Hosentasche. Der reagierte schnell, konnte den Räuber abwehren, rannte davon und rief dann die Polizei. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, eine kräftige Statur und graue Haare haben. Er trug eine schwarze Bomberjacke und eine blaue Hose.

Info: Hinweise erbittet das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040.