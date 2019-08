Buchen. (joc). Das 20. Buchener Open-Air-Kino-Festival steigt vom 9. bis 18. August. Angeboten werden zehn Filme, von denen acht heute schon bekannt sind. Hier das Filmprogramm:

Freitag, 9. August: Ladies Night der RNZ. Aus drei Filmen können die Leserinnen sich ihren Wunschfilm auswählen. Die Auflösung, welcher Film an diesem Tag gezeigt wird, gibt es in der nächsten Woche in der Rhein-Neckar-Zeitung).

Samstag, 10. August: Bohemian Rhapsody (USA, 135 Minuten, FSK Drama/Biografie ab sechs Jahren. Mit Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton...).

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury (Malek) und seine Bandmitglieder Brian May (Lee), Roger Taylor (Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello) die Band Queen. Schnell feiern die vier Männer erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie Mercury, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt und aus dem heutigen Tansania stammt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt Mercury Queen. Obwohl er mittlerweile an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen ...

Am Samstag, 10. August, wird das Musical-Drama "Bohemian Rhapsody" Open Air in den Buchener Stadtwerken gezeigt. Fotos: rnz



Sonntag, 11. August: Leberkäsjunkie (D, Krimi, Komödie. Mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff...).

Für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Bezzel) ist nun Schluss mit Leberkäs’ und Fleischpflanzerl! Seine Cholesterinwerte sind nämlich so hoch wie seine Laune im Keller ist. Von seiner Oma (Enzi Fuchs) gibt es nur noch gesundes Essen. Dazu kommt noch ein Mordfall rund um eine Brandleiche, Schlafmangel, stinkende Windeln und Stress mit seiner Halb-Ex-Freundin Susi (Potthoff). Als Susi ihm den fast einjährigen gemeinsamen Sohn Paul (Luis Sosnowski) für eine Woche anvertraut, wittert Franz seine letzte Chance...

Montag, 12. August: A Star is born (USA, 136 Minuten, Drama/Romanze ab 12 Jahren. Mit Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott...).

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernt der Musiker Jackson Maine (Cooper) die Kellnerin Ally (Lady Gaga) kennen, deren großes musikalisches Talent er sofort erkennt. Nach einer romantischen Nacht, die die beiden mit Philosophieren und Liedertexten auf einem verlassenen Parkplatz verbracht haben, lädt Jackson Ally zu einem seiner Konzerte ein und holt sie dann überraschend auf die Bühne. Nach dem Konzert entwickelt sich nicht nur eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen Jackson und seiner musikalischen Entdeckung, sondern Ally wird durch das im Internet kursierenden Video von ihren Sangeskünsten auch schlagartig berühmt. Während ihr Stern nun unaufhaltsam steigt, beginnt der von Jackson zu sinken...

Dienstag, 13. August: Der Vorname (D, 91 Minuten, Komödie ab sechs Jahren. Mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Janina Uhse...).

Stephan (Herbst) und seine Frau Elisabeth (Peters) veranstalten ein Abendessen in ihrem Haus in Bonn. Eingeladen sind neben Familienfreund René (Justus von Dohnányi) noch Thomas (Fitz) und dessen schwangere Freundin Anna (Uhse). Doch diese Eltern eines ungeborenen Jungen sorgen dafür, dass der als gemütliches Beisammensein geplante Abend plötzlich völlig aus dem Ruder läuft: Thomas und Anna verkünden nämlich, dass sie ihr Kind Adolf nennen wollen und sorgen damit für einen Eklat.

Mittwoch, 14. August: Green Book - Eine besondere Freundschaft (USA, 70 Minuten, Drama, ab sechs Jahren. Mit Mahershala Ali und Viggo Mortensen).

Die USA im Jahr 1962: Dr. Don Shirley (Ali) ist ein begnadeter klassischer Pianist und geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig aufgeklärten und toleranten New York bis in die amerikanischen Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den Italoamerikaner Tony Lip (Mortensen), der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und etwa als Türsteher gearbeitet hat. Während der langen Fahrt, bei der sie sich am sogenannten Negro Motorist Green Book orientieren, in dem die wenigen Unterkünfte und Restaurants aufgelistet sind, in dem auch schwarze Gäste willkommen sind, entwickelt sich langsam eine Freundschaft zwischen den beiden sehr gegensätzlichen Männern....

Donnerstag, 15. August: Monsieur Claude 2 (F, 99 Minuten, Drama, Komödie ab sechs Jahren. Mit Christian Clavier, Chantal Lauby).

Monsieur Claude Verneuil (Clavier) und seine Frau Marie (Lauby) blicken auf eine bewegte Zeit zurück: Sie haben Beschneidungsrituale erlebt, halales Hühnchen und koscheres Dim Sum gegessen und die Koffis von der Elfenbeinküste kennengelernt. Nachdem ihre vier Töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet haben, ist das Ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren. Monsieur Claude hat sich sogar aufgemacht, alle vier Heimatländer seiner Schwiegersöhne zu besuchen. Doch nirgendwo ist es schöner als in der heimischen französischen Provinz. Als die Töchter ihren Eltern jedoch mitteilen, dass sie das konservative Frankreich verlassen und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen, ist es mit der beschaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei.

Freitag, 16. August: ÜBERRASCHUNGSFILM.

Die Komödie "Der Junge muss an die frische Luft" folgt am 17. August. Fotos: rnz



Samstag, 17. August: Der Junge muss an die frische Luft (D, 100 Minuten, Biografie, Komödie, Drama, ab sechs Jahren. Mit Julius Weckauf, Hedi Kriegesgott, Luise Heyer, Sönke Möhring).

Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter (Weckauf) ist ein wenig pummelig, lässt sich davon aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere zum Lachen zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen seiner Oma Änne (Kriegesgott) als auch bei seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft natürlich gerne gesehen wird. Doch dann wird seine Mutter Margret (Heyer) wegen einer chronischen Kieferhöhlenentzündung operiert und verliert ihren Geruchs- und Geschmackssinn, wodurch sie in eine tiefe Depression stürzt. Sein Vater Heinz (Möhring) ist ratlos, aber Hans-Peter fühlt sich dadurch nur noch umso mehr angetrieben, sein komödiantisches Talent auszubauen... - Basierend auf Hape Kerkelings autobiografischem Bestseller.

Sonntag, 18. August: 25 km/h (96 Minuten, Drama, Komödie, ab sechs Jahren. Mit Lars Eidinger, Bjarne Mädel).

Die Brüder Christian (Eidinger) und Georg (Mädel) haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen und treffen sich ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Zunächst herrscht zwischen den beiden ungleichen Geschwistern noch Funkstille, Tischler Georg hat den gemeinsamen Vater bis zu dessen Tod gepflegt, Manager Christian war hingegen seit Jahren nicht mehr in der Heimat. Doch auf dem Leichenschmaus kommt dann Alkohol ins Spiel und so beschließen die beiden Ü-40er kurzerhand, die Mofa-Tour quer durch Deutschland nachzuholen...