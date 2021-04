Während die Wildschweine im Wildpark in Bad Mergentheim wieder Besucher zu Gesicht bekommen, bleibt der Wildpark in Schwarzach geschlossen. Fotos: Rüdiger Busch

Odenwald/Tauber. (rüb) Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür und damit die Zeit, in der es die Menschen raus in die Natur zieht. Ein beliebtes Ausflugsziel – vor allem bei Familien – sind die Zoos und Wildparke im Land. Und deren Besuch ist seit Samstag, seit Inkrafttreten der Bundesnotbremse, unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz möglich. Zoos und botanische Gärten dürfen allerdings nur mit einem negativen Coronatest besucht werden. Die Testpflicht besteht für alle Gäste ab sechs Jahren. Während der Wildpark in Bad Mergentheim von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist der Wildpark in Schwarzach (noch) geschlossen.

In Baden-Württemberg haben beispielsweise die Zoos in Heidelberg und Karlsruhe, die Wilhelma in Stuttgart, das Blühende Barock in Ludwigsburg und die Blumeninsel Mainau bereits wieder geöffnet. Ab Freitag kann auch das Wildparadies Tripsdrill in Cleebronn wieder besucht werden.

Der Wildpark Bad Mergentheim, der 1974 durch eine Privatinitiative gegründet wurde, beeindruckt mit über 70 Wildtierarten und dem größten Wolfsrudel Europas. Auf einer Fläche von rund 35 Hektar leben über 70 verschiedene in Europa heimische Tierarten wie Greifvögel, Luchse, Dam- und Rothirsche, Wisente, Wildschweine und Fischotter.

Die bei Besuchern beliebte Fütterungsrunde findet aufgrund der Corona-Vorgaben nicht statt. Spielplätze und Koboldburg sind geöffnet, ebenso das Damhirsch-Gehege und der Streichelzoo. Gastronomische Angebote gibt es nur "To Go". Maskenpflicht besteht nur am Eingang, auf den Toiletten und an den Kiosken. Wer den Wildpark besuchen möchte, muss sich auf der Homepage einen Termin reservieren und ein Ticket sichern. Zudem müssen alle Besucher ab sechs Jahren einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest vorzeigen. Selbsttests sind nicht erlaubt: Vorgeschrieben sind Tests von Ärzten, Apotheken oder Testzentren. Geimpfte, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, dürfen auch ohne Test rein.

Bei aller Freude darüber, dass der Besuch des Wildparks wieder möglich ist, darf man über die Sinnhaftigkeit der Testpflicht durchaus diskutieren: Für den Besuch eines Tierparks unter freiem Himmel, wo die Ansteckungsgefahr laut derzeitigem Wissensstand äußerst gering ist, brauchen sogar Kinder unter zwölf Jahren einen offiziellen Test, während am Arbeitsplatz, in geschlossenen Räumen, niemand kontrolliert, ob und wie getestet wird.

In Schwarzach verzichtet man vorerst auf die Möglichkeit zu öffnen: "Für uns als kleine Einrichtung ist der organisatorische Aufwand derzeit einfach zu groß", erklärte Hauptamtsleiter Andreas Zettl im Gespräch mit der RNZ. "Wir würden liebend gerne öffnen und hoffen deshalb, dass die Inzidenz im Landkreis bald wieder unter 100 geht." Das hoffen mit ihm zweifellos zahlreiche Menschen im Kreis.