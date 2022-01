Odenwald/Tauber. (jam) "Das im Bundestag beschlossene neue Gesetz, das medizinisches Personal zu einer Covid-Impfung verpflichtet, bereitet meiner zahnärztlichen Tätigkeit ein jähes Ende." Das teilt Dr. Christina Baum, Zahnärztin in Lauda-Königshofen, der RNZ auf Nachfrage mit. "Ich werde aufhören müssen, weil die das da oben so bestimmt haben", kommentierte sie das bevorstehende Ende ihrer Zahnarztkarriere bei einer Kundgebung in Magdeburg.

Das Kuriose: Als Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber hat sie selbst im Dezember an der Abstimmung über diese Impfpflicht teilgenommen – und sich gemeinsam mit 70 weiteren AfD-Abgeordneten gegen den Entwurf ausgesprochen. Für den Beschluss reichten jedoch die Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Union.

Dr. Baum geht nun fest davon aus, dass sie in der Woche vor dem 15. März das letzte Mal als Zahnärztin arbeiten darf. Denn die AfD-Politikerin möchte sich trotz der im März greifenden Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal – dazu zählen Zahnärzte und alle in einer Zahnarztpraxis tätigen Personen – nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Das hat noch dazu für ihre Arbeit als Abgeordnete Konsequenzen. Sie wurde aus dem Plenarsaal ausgeschlossen und muss – wie sie es bezeichnet – neben ihrer Verbannung auf die Tribüne des Bundestags "weitere Schikanen" erdulden: "Zum Beispiel kann ich nicht mehr im Hotel übernachten und bekomme auch kein Essen in der Kantine." Dafür findet sie sehr harsche Worte. "Als kerngesunde Frau werde ich [...] diskriminiert, ausgegrenzt, markiert und wie eine Aussätzige behandelt", schreibt Dr. Christina Baum auf Twitter.

Dr. Baum, die nach eigenen Angaben seit 42 Jahren als Zahnärztin tätig ist, macht aus ihrer Ablehnung der Schutzimpfungen keinen Hehl. So nahm die Politikerin im September als Sprecherin an einer Kundgebung in Kempten mit dem Titel "Impf-Apartheid: Ihr macht unser Land kaputt!" teil und zieht in einem öffentlich einsehbaren Video die "logische Schlussfolgerung", dass "die tatsächliche Übersterblichkeit eben mit den Impfnebenwirkungen zu tun haben könnte und nicht mit irgendwas anderem". Allerdings hatte sie noch im September kurz vor der Bundestagswahl gegenüber der RNZ behauptet, dass es "zu keinem Zeitpunkt [...] eine Übersterblichkeit" gegeben habe.

Auf ihren Social-Media-Kanälen spielt die Bundestagsabgeordnete den Nutzen der Impfungen herunter und betont gleichzeitig die Risiken der Immunisierung. Dazu verweist sie unter anderem regelmäßig auf die in Querdenkerkreisen gefeierte "Pathologiekonferenz" der beiden emeritierten Professoren Arne Burkhardt und Walter Lang, deren Aussagen Fachverbände und Fachkollegen jedoch als "wissenschaftlich nicht fundiert" zurückweisen. Sogar die Deutsche Gesellschaft für Pathologie bezog im September Stellung dazu: "Die DGP distanziert sich scharf von einem aktuell in den sozialen Medien veröffentlichten Video einer Pressekonferenz zum Thema ,Todesursache nach Covid-19-Impfung‘." Obwohl ihre Behauptungen bereits vielfach widerlegt wurden, vertraut Dr. Baum den beiden Professoren im Ruhestand "zu 100 Prozent". Sie geht sogar so weit zu sagen: "Ich bin froh über jeden Ungeimpften, den wir in unseren Reihen halten können." Außerdem glaubt sie, erkennen zu können, ob jemand geimpft ist – und zwar an einer "grauen Gesichtsfarbe".

Doch nicht nur mit den Impfungen hadert die Bundestagsabgeordnete aus der Region. Sie positioniert sich zudem offen gegen die Corona-Maßnahmen, die sie als "Terror" und "Knechtschaft des Volkes" bezeichnet. In einem ihrer öffentlich einsehbaren Videogespräche mit ihrem Bundestagskollegen Dr. Dirk Spaniel teilte die Politikerin mit, dass sie sich bei einer Demonstration ihres AfD-Kreisverbands in Bad Mergentheim vorsätzlich nicht an Auflagen gehalten habe. "Das haben wir natürlich vollständig ignoriert. Natürlich habe ich alle, die ich gut und lange kannte, umarmt."

Damals hatten auf Initiative der AfD rund 250 Menschen vor dem Caritas-Krankenhaus gegen die Impfpolitik protestiert. Laut der Stadt Bad Mergentheim missachteten dabei viele Teilnehmer die Abstands- und Maskengebote. Es sei zudem zu verbalen Attacken und körperlichen Bedrohungen gekommen. Als Konsequenz auf die AfD-Demo erließ die Stadt eine Allgemeinverfügung, um weitere sogenannte "Spaziergänge" von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu unterbinden. Dieses pauschale Verbot kippte jedoch jüngst ein Verwaltungsgericht.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber führt gemeinsam mit ihrem Mann seit 1992 eine Zahnarztpraxis in Lauda-Königshofen. Ihren Beruf als Zahnärztin hatte sie sogar während ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete von 2016 bis 2021 tageweise weiter ausgeübt. "Ich habe viele Patienten, die mir auch unter den erschwerten Bedingungen, die Terminplanungen mit sich brachten, als ich zusätzlich die Abgeordnetentätigkeit aufnahm, die ganze Zeit die Treue gehalten haben", berichtet Dr. Baum. Als Mitglied des Bundestags ist sie seit Oktober 2021 regelmäßig für längere Aufenthalte in der Hauptstadt Berlin, steht ihren Patienten aber immer noch an bestimmten Tagen als Zahnärztin zur Verfügung – zumindest noch bis März.