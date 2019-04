Gottersdorf. (rüb) Wenn der Frühling den Winter ablöst, die Natur sich wieder grün färbt und die Vögel zwitschern, dann ist für viele Tierarten die Zeit gekommen, Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Denn jetzt gibt es wieder reichlich Nahrung, und die Kleinen können einen ganzen Sommer lang wachsen und lernen, selbstständig zu werden.

Foto: Rüdiger Busch

Auch im Odenwälder Freilandmuseum ist das Blöken der Lämmer schon zu hören. Bei den Coburger Fuchsschafen gab es innerhalb weniger Tage gleich dreimal Grund zur Freude - und das jeweils doppelt! Die Museumsschafe haben dreimal Zwillinge zur Welt gebracht. Die sechs putzigen Lämmchen erkunden gerade aufgeregt ihre Umgebung. Ein erster Höhepunkt ihres noch jungen Lebens wartet am Sonntag auf sie: Bei der gemeinsamen Saisoneröffnung der sieben Freilichtmuseen Baden-Württembergs werden sie die Blicke von hunderten Besuchern auf sich ziehen.

Auch wenn der große Tag seine Schatten voraus wirft und die letzten Vorbereitungen getroffen werden müssen, nimmt sich Museumsleiterin Margareta Sauer gerne Zeit für eine kurze Stippvisite bei den Schafen. Bei sechs Lämmern ist wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Ein weiteres Schaf ist noch trächtig.

Foto: Rüdiger Busch

Beim Coburger Fuchsschaf handelt es sich um eine alte Rasse des Hausschafs, die früher in der Region weit verbreitet war und die heute als gefährdet gilt. "Deshalb haben wir uns auch für diese Rasse entschieden", erklärt Margareta Sauer. Bei der Geburt haben die Lämmer eine goldgelbe bis rotbraune Farbe. Die Wolle hellt sich zwar im Lauf der Zeit auf, aber auch bei den erwachsenen Tieren ist ein rötlicher Schimmer am Kopf und an den Beinen noch gut zu erkennen.

Nicht nur bei den Schafen, auch bei den Gänsen steht Nachwuchs ins Haus beziehungsweise ins Gehege: Seit vier Wochen sind sie schon fleißig am Brüten. In den nächsten Tagen werden wohl die ersten Küken schlüpfen. Einen Blick auf die brütenden Gänse zu werfen, ist aber gar nicht so einfach, weiß Margareta Sauer: Ihre Artgenossen passen nämlich genau auf, dass sich kein menschlicher Eindringling den Brütenden nähert. Wer es doch wagt, den erwartet hektisches Geschnatter ....

Auch bei den Gänsen kündigt sich Nachwuchs an. Die brütende Gans wird von ihren Artgenossen lautstark verteidigt. Foto: Busch

Nur gut, dass das Gänsegehege etwas abseits liegt und sie am Sonntag nicht gestört werden. Denn im Freilandmuseum wird an diesem Tag mächtig Betrieb herrschen: Die "Sieben im Süden" führen ihre gemeinsame Saisoneröffnung im Odenwälder Freilandmuseum durch. Die Museumsbesucher können sich an diesem Tag einen Überblick über die Vielfalt der sieben baden-württembergischen Freilichtmuseen verschaffen.

Die Bandbreite der Angebote reicht von kulinarischen Spezialitäten wie Grünkernküchle oder Kartäuserklöße über Theater- und Comedy-Aufführungen bis hin zu Vorführungen alter Handwerksberufe. Der letzte Odenwälder Gäulschesmacher wird ebenfalls dabei sein. Auch für die Kleinen ist an diesem Tag einiges im Museum geboten: Das Kinder-Theater Odenwald gastiert in der Dreschhalle und zeigt neue Interpretationen von Grimms Märchen. Vorstellungen beginnen um 11.15 Uhr ("Rotkäppchen"), um 13 Uhr ("Froschkönig") und um 14.30 Uhr ("Hans im Glück").

Mit dabei ist auch das SWR-Fernsehen mit der Sendung "Treffpunkt". Die Sendung wird am Ostersonntag, 21. April, um 18.45 Uhr im SWR ausgestrahlt.

Info: Das Museum ist am 14. April von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.freilandmuseum.com