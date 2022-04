Walldürn-Gottersdorf. (hape) Der Auftakt der Pflanzentage im Odenwälder Freilandmuseum stand unter keinem guten Stern. Als die Händler am Samstagmorgen in Gottersdorf ihre Verkaufs- und Informationsstände aufbauen wollten, trauten sie zunächst ihren Augen nicht. Das Dorfmuseum lag unter einer dicken Schneedecke. Einige der 20 angekündigten Händler haben daraufhin sogar für diesen Tag abgesagt. Dass die Veranstaltung dennoch mit mehr als 1200 Besuchern zu einem Erfolg werden konnte, ist Museumsleiterin Margarete Sauer, ihren fleißigen Helfern sowie Veranstaltungsleiter Thomas Södler vom Gartenbauverband Baden-Württemberg und Hessen zu verdanken. Sie setzten alle Hebel in Bewegung, um diese ersten Pflanzentage im Freilandmuseum bei winterlichem Wetter durchzuziehen.

Statt Standaufbau hieß es also zunächst Schneeschippen. Es gab sogar einige Fahrzeuge, die in den Schneemassen feststeckten. Nach wenigen Stunden hatte sich die Anstrengung jedoch gelohnt, die Veranstaltung konnte mit Verspätung beginnen. Und obwohl einige Besucher Zweifel hatten, ob die Pflanzentage in Winterkulisse überhaupt stattfinden würden, kamen sie auf gut Glück vorbei.

Am Stand der AWN gab es die Wundererde „Terra Preta“. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Der Sonntag brachte dann den vollen Erfolg – mit einem regen Treiben von der Museumseröffnung bis in den Abend hinein. Pandemiebedingt liegt es schon einige Zeit zurück, dass sich so viele Menschen in und zwischen den Museumshäusern tummelten. Darunter fanden sich sogar Feriengäste aus Nordrhein-Westfalen und dem Norden, die ihre Osterferien im Odenwald verbringen. Ihnen allen gemein war die Freude über eine solche Ausstellung ohne Einschränkungen.

Geboten war ein buntes Potpourri, das das Herz eines jeden Garten- und Pflanzenfreunds höherschlagen lässt. Zwei Mitglieder des Nabu empfingen Museumsbesucher mit musikalischen Einlagen auf dem Akkordeon und verteilten tütchenweise Blumensamen, damit "es in den Gärten blüht, summt und brummt". Gleich im Anschluss folgte farbenfrohe Deko: Die Palette reichte von Windspielen für den Garten über Modellautos und -flugzeuge bis hin zu Bildern mit österlichen Motiven – allesamt aus Metall verarbeitet. Auf dem Weg zur Odenwälder Baugruppe pries "Youri", ein junger Verkäufer aus Holland, seine vielen Knollen als Marktschreier an – mit dem Ruf "Holland in Not".

Event-Floristin Stephanie Zang setzte für die Anlieferung ihrer Produkte bis zum Auto des Kunden auf das Pflanzentaxi von Thomas Södler. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Hatte jemand Probleme mit seinen Pflanzen und Gewächsen, so stand in der Baugruppenscheune Gärtnermeister und Pflanzendoktor Klaus Schneider für jedes Pflanzenwehwehchen mit Rat und Tat zur Seite. In der Bürgstädter Dreschhalle präsentierte Event-Floristin Stephanie Zang aus Gerolzahn ihr Handwerk. Wer alte Kräuter-, Salat- und Kohlsorten aus Uromas Zeiten oder aus fernen Ländern suchte, konnte sich an Friedmunt Sonnemann aus Longkamp im Hunsrück wenden. Den Besuchern bot er viele der alten und unbekannten Sorten als Samenkörner zum Selberziehen an.

Holzgewächse verschiedener Obstsorten, Ziersträucher, -pflanzen und -bäume, Steingartengewächse sowie Gemüsepflanzen aller Sorten rundeten das Angebot im Museum ab. Zudem lockten Verkaufsstände mit Schinken, Käse und Pilzsorten die Besucher zum Bummel ein, und ein Besenbinder bot seine Ware feil. Martin Hahn und Christian Gramlich präsentierten am AWN-Infostand "Terra Preta" (übersetzt: schwarze Erde). Diese mächtige und äußerst fruchtbare schwarze Bodenschicht hat sich im Laufe von Jahren aus einer Mischung menschlicher, tierischer und pflanzlicher Abfälle in Verbindung mit Pflanzenkohle entwickelt. Diese "Wundererde" ist besonders nährstoffreich und kann Wasser extrem lange speichern.

Info: Das traditionelle Eiersuchen startet am kommenden Ostermontag (18. April) um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr.