Am Probierstand in der Bürgstadter Dreschhalle konnten sich Zuhörer selbst davon überzeugen, wie lecker die unterschiedlichen Sorten schmecken. Foto: hape

Gottersdorf. (hape) Alles drehte sich am Sonntag um die Tomate. Trotz regnerischem Wetter fanden sich viele Tomatenliebhaber im Odenwälder Freilandmuseum ein, um dort in der Bürgstadter Dreschhalle dem Gärtnermeister Peter Ludwig – seines Zeichens "Tomatenpapst" – zu lauschen und an einem langen Stand viele verschiedene Tomatensorten – darunter runde, bananenförmige, ovale und in allen Varianten des Farbspektrums – in Augenschein zu nehmen. Der Gärtnermeister züchtet mit viel Liebe zum Detail Tomaten. Seine Pflanzen aus der eigenen Gärtnerei in Waldaschaff sind sehr gefragt und beliebt.

Von der Qualität überzeugen konnten sich die Museumsbesucher am Probierstand, den seine Frau Isolde Ludwig bemannte – ein Angebot, von dem die Besucher regen Gebrauch machten.

Peter Ludwig referierte lehrreich über das richtige Tomatengärtnern. Foto: hape

Der "Tomatenpapst" gibt sein Fachwissen gerne an Tomatenliebhaber und Züchter weiter. Rund 50 Minuten lang referierte er am Sonntag im Freilandmuseum zum Nachtschattengewächs. Peter Ludwig ging zunächst auf die Pflanze ein: "Für die Bodenvorbereitung werden drei bis fünf Liter Kompost oder 100 bis 150 Gramm organischer Dünger pro Quadratmeter benötigt." Wichtig sei es, den Boden gut zu lockern. Bei Topfkulturen benötige man pro Pflanze zehn Liter Erde. Im April können die Tomatenpflanzen ins Gewächshaus, ab Mitte Mai nach den Eisheiligen können sie im Freien gepflanzt werden. Gärtner sollten die Tomatenpflanzen etwa zehn bis 20 Zentimeter tief einsetzen, an Rankhilfen anbinden und dabei auf genügend Abstand achten, um so Pilzerkrankungen vorzubeugen. Als sehr wichtig bezeichnete es Ludwig, die Pflanze einmal pro Woche auszugeizen. Dabei knipst man an der Blattachsel wachsende Seitentriebe mit den Fingern ab. Busch- und Wildtomaten muss man nicht ausgeizen.

Die Tomatenpflanze benötigt sehr viel Wasser – etwa 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Je nach Wetterlage reicht ein solcher Guss für mehrere Tage. In der Topfkultur dagegen sollte man täglich bei warmer Witterung gießen. Außerdem präsentierte der "Tomatenpapst" Zuckerrübenvinasse als biologischen Tomatendünger aus der Gärtnerei. Sie versorge die Pflanze mit genügend Nährstoffen. In den ersten Wochen könne für den Stickstoffbedarf auch Brennnesseljauche verwendet werden. Gärtner sollten jedoch darauf achten, die Tomatenpflanze nicht mit zu viel Stickstoff zu versorgen, weil sonst eine Braunfäule entstehen kann.

Als weitere Pflegetipps nannte er einen Regenschutz gegen Braunfäule und Aufplatzen, eine Mulchschicht aus Stroh oder Pflanzenreste, die ein Austrocknen des Bodens verhindern sollen, und das Setzen idealer Mischkulturen zwischen den Tomatenpflanzen. Dafür eignen sich Ludwig zufolge Knoblauch, Basilikum und Bohnenkraut. Die Tomatenschwemme im August ließe sich zu Tomatenmark verarbeiten, Cocktailtomaten kann man für den Winter haltbar machen, indem man sie einfriert.

Im Herbst reifen ausgewachsene Früchte bei Zimmertemperatur in einer Kiste nach. Er empfiehlt, zwei bis drei Äpfel zu den grünen Tomaten hinzuzulegen. Die Erklärung: Obst setzt während seines Reifeprozesses das Gas Ethylen frei, das dabei an die Umgebung abgegeben wird. Dadurch beeinflussen sich Früchte beim Reifen gegenseitig und können den Vorgang beschleunigen. Äpfel strömen eine besonders große Menge des Reifegases aus, weswegen Früchte in deren Umgebung schneller reifen. So erhalten Gärtner also nach wenigen Tagen schöne rote Tomaten.

Als seine Lieblingstomatensorten führt Peter Ludwig die Rote Traube, Rio Grande, Philovita und weitere ins Feld. Nach seinem Vortrag hatten die Zuhörer die Gelegenheit, ihre Fragen rund um das Thema Tomate loszuwerden.