Rosenberg. (F) Über 30 Vitamine und Spurenelemente sowie verschiedene Mineralstoffe stecken in jedem Apfel. Er ist bei den Deutschen das beliebteste Obst. In diesem Jahr gibt es, trotz der lang anhaltenden Trockenheit im Sommer, ein großes Überangebot an Äpfeln gegenüber dem Vorjahr, als der im Frühjahr aufgetretene Frost die Obsternte seinerzeit zunichte machte. In diesem Jahr sieht das ganz anders aus, denn die Obstbäume in der Region hängen brechend voll mit reifen, aber nicht so saftigen Äpfeln und Birnen. Aufgrund der trockenen Witterung und der großen Fülle liegen viele Äpfel bereits am Boden.

Hardheimer Schüler verkaufen frischen Apfelsaft Seit einiger Zeit betreut die "Gemeinschaft Wohneigentum Hardheim" (vormals "Siedlerbund") die gemeindeeigenen Obstbäume entlang der Alten Würzburger Straße. Als nächste Stufe dieser Zusammenarbeit wird am 1. Oktober eine Apfelsammelaktion stattfinden: Nachdem die Neuntklässler des Walter-Hohmann-Schulverbunds gemeinsam mit ihren Lehrern und Mitgliedern der Gemeinschaft Wohneigentum in der Alten Würzburger Straße die Äpfel geerntet haben, wird tags darauf am 2. Oktober ab 10 Uhr die Obstpresse auf dem Pausenhof des Schulzentrums angeworfen. Dort besteht schließlich die Möglichkeit, frisch gepressten Apfelsaft in mitgebrachte Behälter abzufüllen und zu erwerben, um sich oder anderen eine Freude zu bereiten. Dazu gibt es Apfelkuchen und Kaffee. Die Schüler organisieren die Veranstaltung mit Unterstützung ihrer Eltern selbst, wie Michael Keilbach als Vorsitzender des Fördervereins des Walter-Hohmann-Schulzentrums betont. In der Vergangenheit wurden mehrfach Hardheimer Schulklassen eingeladen, die sich bei Ernteaktionen die Klassenkasse aufbessern konnten. Im vergangenen Herbst ermöglichte Klaus Grimm den Kindern die Ernte auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten. Info: Für den Apfelsaft ist eine Vorbestellung nötig. Weitere Informationen erteilen Irene Leiblein, Tel. 06283/50868, und Michael Keilbach, Tel. 06283/346041. (adb)

Im Bauland ist die Obsternte in vollem Gange. Bei der Apfelmosterei Volk, einem traditionsreichen mehr als 100 Jahren alten Betrieb , ist man schon mitten in der Saison, und die Saftpresse läuft auf Hochtouren, denn bereits seit rund drei Wochen können die Obstbauern dort ihre Äpfel anliefern. Das Pressen des Obstes war früher harte Handarbeit. Seit vielen Jahren setzt Karlheinz Volk dafür eine hochmoderne Bandpresse ein. Die Äpfel werden der Maschine per Hand über einen Trichter zugegeben und dann zu frischem Apfelsaft verarbeitet. Der Trester der aus der Presse kommt wird den örtlichen Jägern zur Verfügung gestellt, die es als Winterfutter für die Tiere des heimischen Waldes verwenden. Die Leistung der Bandpresse in der Stunde beträgt bis zu fünf Tonnen.

Die Apfelmoster haben jetzt alle Hände voll zu tun. Foto: Helmut Frodl

Die Äpfel sind zwar in diesem Jahr etwas kleiner, dafür aber sehr süß, und die Qualität des Obstes ist hoch, wenn auch der Saft deutlich weniger ist. Karl Volk ergänzt, dass durch den Regen in den letzten Wochen die Äpfel, noch gewachsen sind. Die vielen Äpfel die nicht verarbeitet werden können, werden an größere Keltereien über den Obstmarkt Öhringen vermittelt. In diesem Jahr gibt es einen deutlichen Überhang an Äpfeln, so Volk, und deshalb gebe es auch Probleme, die heimischen Äpfel zu vermarkten.

Derzeit sind die Mostmacher in der "heißen Phase". Es kommt dabei schon mal vor, dass sich vor dem Gebäude eine längere Fahrzeugschlange bildet, die geduldig auf die Anlieferung wartet. Noch bis Mitte Oktober haben, wie Karlheinz Volk sagt, die Anlieferer aus der gesamten Region Gelegenheit, ihre Äpfel anzuliefern, um aus ihrem eigenen Obst frisch gepressten, süßen und schmackhaften Saft zu machen.