Walldürn. (jam) Wer soll der Stadt Walldürn ein neues Profil geben? Diese Frage beschäftigte am Montag den Gemeinderat, der erst nach zahlreichen Wortmeldungen eine Entscheidung traf: Bei fünf Gegenstimmen – vier aus der DCB, eine aus der SPD – entschied sich das Gremium dafür, einen Wettbewerb auszurichten, bei dem drei Agenturen ihre Vorschläge für einen neuen „Walldürn“-Schriftzug sowie einen Slogan der Stadt einbringen.

Der aktuelle Slogan „Kraft schöpfen im Odenwald“ und der Schriftzug mit dem geschwungenen „W“ sind inzwischen 25 Jahre alt. Bürgermeister Markus Günther argumentierte am Montag in der Sitzung des Gemeinderats dafür, das Jubiläumsjahr zum Anlass zu nehmen, „das Profil der Stadt zu schärfen“.

Die Beschilderung mit dem Schriftzug „Walldürn“ und dem Slogan „Kraft schöpfen im Odenwald“ stammt aus den 90ern. Sie soll demnächst aktualisiert werden. Foto: Janek Mayer

Ohnehin stehe die Verwaltung kurz davor, die gesamte Beschilderung im Stadtgebiet, die noch aus den 90er Jahren stammt, zu erneuern. „Sie ist nicht mehr so aktuell, wie man sich das vielleicht wünscht“, kommentierte Bürgermeister Günther diesen Bedarf.

Bereits im September 2018 hatte der Gemeinderat das Büro Dr. Rombach und Jacobi Kommunikation damit beauftragt, ein Markenmodell für Walldürn zu entwickeln. Zwei Workshops später, an denen sich neben den Experten aus Esslingen knapp 60 Bürger der Kernstadt und der Ortsteile beteiligt hatten, stand als Ergebnis die Kernbotschaft „nah beieinander“, die die Stadt treffend charakterisieren soll. Als weitere Kernwerte kristallisierten sich die Begriffe entspannt, familienfreundlich, traditionsbewusst und gemeinschaftsbildend heraus. Nun sollen in einem nächsten Schritt diese Inhalte in die Kommunikation der Stadt integriert werden.

„Ein guter Slogan und ein frisches Logo bringen den Nutzen und das Image der Stadt Walldürn prägnant und unverwechselbar auf den Punkt“, begründet die Stadtverwaltung ihr Vorgehen. Die „Stadt als Marke“ soll dabei nicht nur helfen, den Tourismus anzukurbeln, sondern dient auch dazu, dass sich die Bürger Walldürns besser mit ihrer Heimat identifizieren können.

Dass die Verwaltung zunächst vorgeschlagen hatte, sechs Agenturen einzuladen und jedem Büro diesen Aufwand mit 1500 Euro zu entschädigen, stieß beim SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Günther allerdings auf heftige Kritik: „Wir sind mit dem Vorgehen nicht einverstanden, das Ganze entwickelt sich zu einem Fass ohne Boden.“ 9000 Euro für sechs Büros auszugeben, bezeichnete der SPDler als „überzogen“. Er kritisierte vor allem, dass die Folgekosten „mit keinem Euro benannt sind“.

In eine ähnliche Kerbe schlug der DCB-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schmeiser: „Wir verhalten uns, als ob wir Geld zum Verbraten hätten.“ Um die Kosten überschaubar zu halten, riet er dazu, Fachleute in der Stadtverwaltung oder an den Schulen darum zu bitten, ein Logo zu kreieren. Grundsätzlich forderte er dazu auf zu hinterfragen, ob es überhaupt sinnvoll sei, das Logo der Stadt zu ändern.

„Wir können nicht 50 Jahre lang sagen, wir können uns kein neues Logo leisten“, erwiderte Stadtrat Timo Kern (CDU). Dass jemand „im eigenen Haus“ Logo und Slogan entwickeln könne, bezweifelte darüber hinaus der Bürgermeister. „Beides soll uns für die nächsten 20 Jahre prägen, dafür brauchen wir Expertise“, plädierte Günther. Welche Kosten damit konkret auf die Stadt zukommen, lasse sich jedoch noch nicht absehen.

Stadtrat Manuel Sturm gestand ein, dass es zwar schwierig sei, Geld für etwas Nichtgreifbares auszugeben. Er wies allerdings auch darauf hin, dass die Effekte einer solchen Markenfindung auf den Tourismus wissenschaftlich belegbar seien. Wenn das Konzept nun in der Schublade verschwinde, wäre die bisherige Arbeit von Rombach und den Teilnehmern des Workshops „verlorene Zeit“ gewesen.

Auch Fabian Berger sprach sich dafür aus, weiter nach Plan voranzuschreiten. „Ich empfehle einen Wettbewerb mit Profis, die etwas von Werbung und Marketing verstehen“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU, der zeitgleich eine Reduktion auf drei Agenturen ins Spiel brachte.