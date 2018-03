Die Hemsbacher Straße in Osterburken befindet sich in einem sehr schlechten Zustand; bei der Straßendatenerfassung wurde sie in die Schadensklasse 6 eingestuft. Der Abschnitt zwischen der Dr.-Link-Straße und dem Breitfeldweg oberhalb des GTO und die Straße "Krummenäcker" werden jetzt eine umfassende Sanierung erfahren. Der Gemeinderat vergab am Montag die Arbeiten, die im Sommer ausgeführt werden und bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein sollen, zum Preis von knapp 489 000 Euro. Foto: B. Gassenbauer

Osterburken. (bg) Um die vier Millionen Euro wird ersten Schätzungen zufolge das von der Feuerwehr seit Jahren gewünschte neue Gerätehaus in Osterburken kosten. Da die Vergabe der Planungsleistungen aufgrund der Bausumme in einem formellen europaweiten Verfahren ausgeschrieben werden muss, beschloss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag nach kontroverser Debatte über das Für und Wider möglicher Varianten mit neun Ja- und sechs Gegenstimmen die Durchführung eines nicht offenen Planungswettbewerbs. Vergeben wurden in der Sitzung auch die Arbeiten für die Straßensanierung in der Hemsbacher Straße und im Bereich "Krummenäcker"; die Kosten belaufen sich auf knapp 489.000 Euro.

Das Thema "Feuerwehrgerätehaus" nahm in der Ratssitzung am Montag unter Vorsitz von Bürgermeister Jürgen Galm erneut breiten Raum ein. Nachdem vor einiger Zeit die Grundstücksfrage geklärt werden konnte (gebaut werden soll in der Hagerstraße), ging es nun um die Festlegung des Verfahrens zur Vergabe von Planungs- bzw. Architektenleistungen für den Neubau und damit um den Eintritt in die konkrete Planungsphase.

Wie der städtische Bauamtsleiter Steinmacher informierte, wird der Neubau auf rund vier Millionen Euro veranschlagt. Da die Planungskosten damit den EU-Schwellenwert von 221.000 Euro übersteigen, müsse für die Planungsleistungen ein formelles europaweit ausgeschriebenes Vergabeverfahren durchgeführt werden. Steinmacher stellte die gängigsten drei Verfahren vor und empfahl dem Gemeinderat, sich für einen nicht offenen Planungswettbewerb zu entscheiden, der aus Sicht der Verwaltung deutlich mehr Vorteile habe als ein Vergabeverfahren nach VgV (Vergabeordnung für öffentliche Aufträge) oder eine sogenannte Mehrfachbeauftragung.

Das von der Stadtverwaltung favorisierte Verfahren lasse vor allem Planungsvielfalt erwarten, ermögliche die bessere Vergleichbarkeit der eingereichten Entwürfe und biete Kostensicherheit.

Ratsmitglied Werner Geiger (FWV) kritisierte Steinmachers Darstellung der möglichen Verfahrensarten. Es seien nur die Vorteile des von der Stadt vorgeschlagenen Wettbewerbs herausgestellt worden, obwohl dieser etliche Nachteile bzw. Risiken berge. Die Spielräume der Gemeinde seien aufgrund der formellen Vorgaben bei diesem Verfahren eingeengt; aufgrund der auszulobenden Preisgelder entstünden "alleine für das Aussuchen des Architekten hohe Kosten."

Zwischen Geiger auf der einen und einigen Ratskollegen sowie dem Bürgermeister auf der anderen Seite kam es daraufhin zu einer kontroversen Debatte, in der Geiger schließlich vorschlug, vor einer Entscheidung zu prüfen, ob nicht ein alternatives Verfahren sinnvoller wäre. Unter anderem die Gemeinderäte Vogel und Dr. Nafz sahen allerdings keinen Anlass, erneut über die bereits in nichtöffentlicher Sitzung erörterten Verfahrensarten zu diskutieren und verwiesen, wie der Bürgermeister, auf die guten Erfahren, die die Stadt beim Großprojekt "Realschule" mit einem nicht offenen Planungswettbewerb gemacht habe.

Nachdem Geiger seinen Vorschlag nicht als Antrag formulieren wollte, über den man dann hätte entscheiden müssen, stand die Beschlussempfehlung der Verwaltung zur Abstimmung an. Mit neun Ja- und sechs Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, einen nicht offenen Wettbewerb für die Planungsleistungen zum Bau des Gerätehauses durchzuführen.

Die Kosten dieses Verfahrens belaufen sich auf rund 50.0000 Euro zuzüglich der Preisgelder in Höhe von etwa 40.000 Euro, wobei das Preisgeld für den Architekten, der dann den Auftrag erhält, auf dessen Honorar angerechnet wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Auswahl eines Büros zur Umsetzung des Wettbewerbs vorzubereiten. Bis Februar nächsten Jahres müsse man, so Bürgermeister Galm, die Ausgleichsstockmittel für das Bauvorhaben beantragen.

Vergeben wurden im weiteren Verlauf der Sitzung umfangreiche Straßensanierungsmaßnahmen in der Hemsbacher Straße, die sich in einem äußerst schlechten Zustand befindet, und in der Straße "Krummenäcker" in Osterburken. Bauamtsleiter Steinmacher erläuterte die Planungen. In der Hemsbacher Straße, der Hauptzufahrt zum Wohngebiet "Eber" sowie zum Ganztagsgymnasium und zur Realschule, werde im Bereich von der Dr.-Link-Straße bis zum Breitfeldweg oberhalb des GTO die Asphaltdecke abgefräst und erneuert; der Unterbau werde durch eine zusätzliche Binderschicht verstärkt. Die Gehwege zwischen der Abzweigung Schulstraße und dem Breitfeldweg werden vollständig erneuert, wobei in der Steillage ein Asphaltbelag vorgesehen ist. Im Kreuzungsbereich Hemsbacher Straße/Krummenäcker werden im Zuge der Baumaßnahmen punktuelle Kanalsanierungsarbeiten vorgenommen. In der Straße "Kummenäcker" ist das Aufbringen einer neuen Decke geplant.

Wie Steinmacher mitteilte, sind bei der Ausschreibung des Maßnahmenpakets sind nur zwei Angebote eingegangen. Das günstigsten Angebot kam mit einem Preis von 488.861 Euro von der Firma Konrad-Bau aus Lauda-Gerlachsheim. Ihr wurde einstimmig der Zuschlag erteilt.

Dem Bauzeitenplan zufolge werden im Juli die punktuellen Kanalsanierungen bei halbseitiger Sperrung der Hemsbacher Straße vorgenommen, ehe dann in den Sommerferien die Straßensanierungsarbeiten folgen, beginnend an der Dr.-Link-Straße. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.