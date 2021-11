Buchen. (jasch) Die Wahl der letzten Ruhestätte ist eine Entscheidung, die sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert hat. Im Jahr 2000 bildete das Sargbegräbnis die deutliche Mehrheit von etwa 80 Prozent. Seitdem sinken die Zahlen, während Urnenbestattungen weiter zunehmen: Entschieden sich 2015 immerhin noch 67 Prozent für einen Sarg, waren dies 2019 nur noch 25 Prozent. "Das bewegt uns natürlich dazu, uns Gedanken zu machen", so Beigeordneter Benjamin Laber.

Mit dem am gestrigen Dienstag aufgestellten Stelenelement am Friedhof in Buchen will die Stadtverwaltung der verstärkten Nachfrage nach an Urnengräbern Rechnung tragen. "Die Urnenstelen sind eine ordentliche Art der Aufbewahrung. Sie sehen edel aus, sind dabei aber nicht arbeitsintensiv", erläutert Beigeordnete Benjamin Laber. Die Urnen werden oberirdisch in Kammern untergebracht und mit einer Platte aus Naturstein verschlossen. Diese wird mit den Daten des Verstorbenen graviert.

Diese Begräbnisform stoße nicht bei jedem Einwohner auf Gegenliebe, man müsse aber anerkennen, dass solche Formen durchaus gewünscht seien, erklärt Laber. Als Friedhofsbetreiber müsse dafür gesorgt werden, den Einwohnern verschiedene Optionen anzubieten, um Abwanderungen auf andere Friedhöfe zu vermeiden, betonte auch Markus Schuster von der Firma Paul Wolff, die das neue Friedhofssystem in Buchen stellen.

Die Firma Henn stellte die Stelen auf, die insgesamt zwölf Urnengräber beinhalten. Foto: Jana Schnetz

Die platzintensiven Sargbegräbnisse werden sukzessive aufgegeben und von kleineren Urnengräbern abgelöst. Die Folgen sind unschöne Lücken zwischen den Gräbern, die bereits jetzt auf dem Friedhof ersichtlich sind. Aufgabe in den nächsten Jahren ist daher eine vernünftige Quartiersplanung, betont Laber, die alle Begräbnisformen möglichst einheitlich verbindet.

Die neuen Urnenstelen sind ein Teil davon. Schuster und Laber bezeichneten das Ensemble als "tolles gestalterisches Element", das sehr flexibel zusammengestellt werden kann. Die vier Säulen mit je drei Kammern bestehen aus Natursteingranulat, ein Beton, der passend zur Sandsteinwand der Kapelle in einem rötlichen Ton ausgewählt wurde. In die beiden mittleren Stelen ist ein Stahlkreuz eingelassen. Die Kosten liegen bei circa 15.000 Euro.

Die Firma Henn stellte die Urnenstelen auf, da sie bereits mit den vorherigen Pflasterarbeiten im Eingangsbereich betraut und deshalb vor Ort waren. Gebietsleiter Markus Schuster stand anleitend und beratend zur Seite.

Die Stelen sind so angeordnet, dass sie problemlos Platz für eine Erweiterung bieten. Zusammen mit dem neu gepflasterten Eingangsbereich bilden die Stelen ein stimmiges Bild. "Sieht sehr schön aus", urteilte Laber. Jetzt fehle nur noch die Gestaltung rund um die Stelen mit Kies und Pflanzen.

Apropos Erweiterung: Sollten die Stelen gut nachgefragt werden, steht genügend Entwicklungspotenzial für ähnliche Systeme auf der Fläche im unteren Friedhofsbereich zur Verfügung. Hier sind bereits unterirdische Urnengräber angelegt worden, die der Trendentwicklung zum Urnengrab gerecht werden.