Osterburken. (F) Vor rund einem Jahr haben die Bauarbeiten an den beiden weiteren Erschließungsabschnitten (drei und vier) im neuen Baugebiet "Am Bofsheimer Weg II" durch die bauausführende Firma Boller-Bau (Distelhausen) begonnen. Der Spatenstich hierzu erfolgte Anfang Juli 2019. Der erste Bauabschnitt, mit 25 Bauplätzen in der Brahmsstraße, wurde im September 2014 erschlossen. Der zweite in der Johann-Strauß-Straße folgte im November 2017. Aufgrund der weiter hohen Nachfrage an Bauplätzen in der Römerstadt beschloss der Gemeinderat im Mai 2018, die beiden letzten Abschnitte drei und vier in der Carl-Orff-Straße mit insgesamt 57 Bauplätzen gemeinsam zu erschließen. Das notwendige Umlegungsverfahren wurde am 9. Mai 2019 beendet. Der Erschließungsauftrag wurde Mitte April an die Firma Boller-Bau aus Distelhausen mit einer Auftragssumme von rund 2,28 Millionen Euro vergeben, die bereits den zweiten Bauabschnitt realisiert hatte. Mit den Bauarbeiten zur Erschließung des dritten Abschnittes mit 27 Bauplätzen wurde bereits Anfang Juli begonnen. Bis zu den Wintermonaten 2019 war der Baufortschritt deutlich zu erkennen, denn die Arbeiten des dritten Bauabschnittes waren bis auf wenige kleinere Arbeiten bereits abgeschlossen. Zwischenzeitlich sind die ersten Wohnhäuser entstanden.

Derzeit wird am vierten und letzten Abschnitt dieses großen Baugebietes gearbeitet, das insgesamt 30 Bauplätze umfasst. Und dies unter erschwerten Bedingungen, denn der dortige Untergrund ist sehr steinig. Daher muss schweres Gerät eingesetzt werden. Der Steinaushub wird vor Ort gebrochen und später wieder eingebaut. Nach den Kanalarbeiten wurden zwischenzeitlich schon die Randsteine gesetzt, der Straßenverlauf ist schon gut sichtbar. Die Gebietsgröße des jetzt neu erschlossenen Geländes beträgt 4,23 Hektar, wovon die reine Bauplatzfläche rund 3,5 Hektar beträgt. Die gesamte Bauplatzzahl im neu zu erschließenden Baugebiet beläuft sich auf 57. Sie haben eine Größe zwischen 460 und 956 Quadratmetern. Nach dem Bebauungsplan besteht das zukünftige Wohngebiet aus Einzel- und Doppelhäusern. Mit der Gesamtfertigstellung wird, wenn die Arbeiten weiterhin problemlos verlaufen, bis September gerechnet.

Die Gesamtkosten einschließlich Baunebenkosten sowie Kosten für Grünflächen mit Spielplatz, die aber erst nach dem erfolgten Tief- und Straßenbau hergestellt werden, liegen bei rund 3,3 Millionen Euro, wobei sich die reinen Tief- und Straßenbaukosten auf rund 2,3 Millionen Euro belaufen werden.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm lobte die Ausführungen der Baufirma und zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die Erschließung trotz der Corona-bedingten Einschränkungen vorangebracht werden konnte und die Bauplätze den Interessenten auch zum avisierten Zeitpunkt zur Verfügung stehen.