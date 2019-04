Buchen. (adb) "Selbsthilfe macht stark - dich, mich, uns alle": Schon das Motto des am Samstag zum dritten Mal ausgerichteten Selbsthilfetags des Netzwerks Neckar-Odenwald untermalte den Optimismus und die Zuversicht, mit der sich Selbsthilfegruppen zahlreichen Leiden, Betroffenen und Angehörigen annehmen. Mit ihrem attraktiven Programm lockte die Veranstaltung zahlreiche Besucher in der Buchener Stadthalle.

Nachdem die von Jürgen Miko geleiteten "young musicians" aus Walldürn mit der stimmungsvollen Weise "Ich wünsch’ dir diesen Segen" aufwarteten, eröffnete Sigrun Ruck im Namen aller Selbsthilfegruppen des Neckar-Odenwald-Kreises und des Selbsthilfenetzwerks die Grußworte. Das Leitmotiv des Tages sei als "bewusste Wahl" anzusehen - bewusst getroffen in Anlehnung an die inzwischen sehr starken Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet.

"Allmählich tut sich was, das sich auch im Wirken der einzelnen Gruppen und ihrer Angebote zeigt", hielt Ruck fest und verwies auf Fachvorträge, Austausch und Wissensweitergabe. Trotzdem sei der Bedarf an Selbsthilfegruppen noch nicht gedeckt, wobei sie allen an Gründungen Interessierten ihre volle Unterstützung zusicherte.

Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih - aufgrund einer Verletzung aktuell selbst auf Gehhilfen angewiesen - gratulierte anschließend zur "tollen Veranstaltung", die nicht zuletzt dank 21 Ausstellern als hilfreiches Forum und starke Ansage für alle Hilfesuchenden und die Gesellschaft definiert werden könne. "Durch Selbsthilfe und die Animierung dazu bewahrt die Gesellschaft ihr menschliches Antlitz und macht Mut", betonte er und zeigte sich mit Präsenten bei Sigrun Ruck und Heiner Zimmermann erkenntlich. Bürgermeister Roland Burger setzte die Begrüßungscour fort: "Komplexe Probleme bedingen auch komplexe Lösungsansätze", erklärte er und ließ wissen, dass gute Kontakte der Suche nach soliden Auswegen behilflich seien. In diesen Zusammenhang würdigte Burger den Selbsthilfetag als gefragte Plattform. In eigener Sache dankte Heiner Zimmermann seitens aller Selbsthilfegruppen für das hervorragende menschliche Miteinander, ehe die "young musicians" mit einem weiteren Liedbeitrag für gute Laune sorgten.

Zahlreiche Besucher informierten sich beim Selbsthilfetag in der Buchener Stadthalle. Fotos: Adrian Brosch

Sodann konnten sich die schon zur Eröffnung in beachtlicher Zahl eingetroffenen Interessenten an den zahlreichen Ständen informieren. Für Rückfragen standen unter anderem Aktive aus den Reihen der COPD-Selbsthilfegruppe Neckar-Odenwald, der Bezirksgruppe Neckar-Odenwald des badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins V.m.K., der Morbus-Bechterew-Gruppe Neckar-Odenwald, der Rheuma-Liga oder der als Anlaufstelle für verwaiste Eltern fungierenden Trauergruppe "Lichtblick Buchen" zur Verfügung - und wem die hier in geballter Ladung verteilten Informationen nicht ausreichten, der konnte sich aufklärende Druckschriften mit nach Hause nehmen.

Über den "Mut zum eigenen Ich" referierte unter der Überschrift "Ich steh’ zu mir" Daniela Stotz (ProDialog Heilbronn), die als zertifizierter Persönlichkeits-/Business-Coach wertvolle und hilfreiche Impulse zur Selbstakzeptanz selbst in dunkel erscheinenden Tagen gab.

Als Schluss- und Höhepunkt der Aufklärungskampagne zu Diabetes und zugleich unterhaltsamer Bühnenspaß führte die Berliner Galli-Theatergruppe am Nachmittag das Stück "Die Süße des Lebens" auf. Hier kommen die beiden Diabetiker Lotte und Ferdinand im Wartezimmer von Dr. Zucker zusammen und entschließen sich dazu, die "Süße des Lebens" nicht mehr länger nehmen zu lassen.

Zum Verweilen luden die Bilderausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht" und drei nette Mitmach-Aktionen ein: Wer wollte, konnte ein Lesezeichen gestalten, auf dem der eigene Name in Braille-Schrift festgehalten wurde - ebenso standen der "Rauschparcours" und ein Kreuzworträtsel mit Preisen offen. Wie Sigrun Ruck dankend erwähnte, wurden die Preise von der Stadt Buchen, dem Landratsamt und der Physiotherapiepraxis Scheuermann gespendet. Auch über die Unterstützung des Selbsthilfetags durch die AOK Baden-Württemberg zeigte sie sich erfreut.