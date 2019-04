Neckar-Odenwald-Kreis. (frh) In ihrer elften Auflage längst zur Tradition von überregionaler Beliebtheit unter den fastnachtlichen Schautanzgruppen geworden, ist die "Schautanz-Gaudi" der KG "Neckario" Neckarelz. Überbordend war die Freude am Samstagabend bei den jungen Tänzerinnen der "Hannmertli" aus Bödigheim, als sie den Wanderpokal für den Sieg in der Kategorie der Frauen in Empfang nehmen durften.

Mit nur sechs Frauen- und vier gemischten Schautanzgruppen war das Teilnehmerfeld zwar deutlich kleiner als in den Jahren zuvor - Publikum kam aber trotzdem reichlich in die Pattberghalle. Und die rund 900 Schlachtenbummler machten ordentlich Stimmung. In die Jury entsandte jeder der teilnehmenden Vereine ein Mitglied.

Nach der Auslosung der Startreihenfolge führte Marina Kunert als wortgewandte Moderatorin durch den Abend. Anfängliche Probleme mit der Tontechnik wusste sie dabei galant zu überbrücken. So mussten die ersten Starter der Frauen-Schautanzgruppen - die Titelverteidiger von den "Blauen Funken" der "DickDo" - gleich einen zweiten Anlauf nehmen. Die "Hannmertli" übten sich im "Drehen an der Uhr". Die Choreografie "Keine Zeit" machte mächtig Eindruck.

Dabei waren auch die Schautanzgruppe der FG "Seggemer Schlotfeger", die "Gäässwärmerzunft" aus Adelsheim, die "Höpfemer Schnapsbrenner". Bei der Siegerehrung wurden zunächst die Ergebnisse der Frauen-Schautanzgruppen verkündet: Auf dem ersten Platz landete die FG "Bedemer Hannmertli", punktgleiche Zweitplatzierte wurden der CC "Ittlinger Käfer" und die FG "Seggemer Schlotfeger". Bei den gemischten Gruppen gewannen die "Elwetritsche" aus Eberbach vor den "Höpfemer Schnapsbrennern" und dem KK Königheim.