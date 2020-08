Von Martin Bernhard

Neckar-Odenwald-Kreis. Verlieren Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis Gewerbebetriebe an andere Kommunen, weil sie diesen keine Bauflächen anbieten können? Bürgermeister Jens Wittmann aus Fahrenbach hadert derzeit mit den Abläufen der Regionalplanung des "Verbands Metropolregion Rhein-Neckar". Wie manch anderer Bürgermeister im Landkreis fühlt er sich gegenüber den Oberzentren in den Ballungsräumen benachteiligt.

"Ich habe keine Flächen für Gewerbebetriebe zur Verfügung", klagt Wittmann. Und auch das Angebot an Wohnbauflächen werde knapp. "Fahrenbach hat sich in den vergangenen Jahren klasse entwickelt", stellt der Bürgermeister fest. Nach dem Regionalplan müsste Fahrenbach in Bezug auf den Flächenverbrauch schrumpfen. "Prognose und Statistik ist das eine. Die Realität sieht anders aus." So lägen für ein Baugebiet mit 36 Grundstücken bereits 29 Anfragen vor. "Wir bräuchten mehr Fläche als nur für den Eigenbedarf", fordert er. Wittmann kritisiert vor allem, dass der im Regionalplan ausgewiesene Grünzug direkt an den Ortsrand reiche. Im Ortsteil Robern führe das dazu, dass man zusätzliche Planungskosten in Höhe von mehreren tausend Euro für ein Zielabweichungsverfahren aufwenden müsse. Außerdem verzögere sich dadurch die Erschließung eines Neubaugebiets um sechs bis neun Monate. "Junge Leute wandern ab, wenn wir keine Bauplätze zeitnah anbieten können", befürchtet Wittmann. "Die Konzentration in den Ballungsräumen und die Restriktionen für den ländlichen Raum werden immer größer", beklagt er. Er schlägt vor, den Grünzug im Regionalplan erst 80 Meter vom Ortsrand entfernt auszuweisen. In anderen Verbänden sei dies üblich. So könnte die Gemeinde flexibler und schneller reagieren und einen Konflikt mit dem Regionalplan vermeiden.

Weil Fahrenbach derzeit keine Flächen für Gewerbebetriebe anbieten könne, befürchtet Wittmann, dass Unternehmen abwandern könnten. "Mir liegen vier Anfragen von Betrieben vor, die bauen wollen. Aber ich habe keine Flächen." Dabei handele es sich um Firmen mit vier bis sechs Mitarbeitern, also typische Handwerksbetriebe. "Wenn ich denen nichts bieten kann, sind die weg!"

Existenzgründer Nikolaus Janson sucht bisher vergeblich nach einer geeigneten Gewerbefläche in seinem Heimatort Fahrenbach. Vorübergehend ist sein Betrieb in Limbach.

Einer von diesen Unternehmern, die in Fahrenbach eine Halle bauen wollen, ist Nikolaus Janson. Der Existenzgründer wartet und repariert mit zwei Aushilfskräften Bau- und Landmaschinen. Bis vor Kurzem arbeitete er in der Zimmerei seines Schwagers in Fahrenbach. Die Aufträge nahmen zu, und der Platz reichte dort nicht mehr. Deshalb sucht Janson seit Ende 2019 eine Bestandsimmobilie oder einen Bauplatz in Fahrenbach, bisher vergeblich. Inzwischen hat er sich in Limbach in dem ehemaligen Zicoli-Areal eingemietet. Doch auch hier reicht der Platz kaum. "Ich muss die Zeit hier überbrücken", sagt er und hofft, bald eine Möglichkeit zu erhalten, mit seinem Betrieb in seine Wohngemeinde Fahrenbach zurückkehren zu können. Während seiner Existenzgründungsphase würde er einen nicht unerheblichen Investitionszuschuss erhalten. Den möchte er sich nicht durch eine zu lange Wartezeit auf ein Baugrundstück entgehen lassen.

Thorsten Weber, Bürgermeister von Limbach, bezeichnet die Lage als katastrophal: "Es gibt nahezu keine Bauplatzerweiterungen, die nicht vom Regionalplan betroffen sind." Er kann drei Gewerbebetrieben keine Flächen in Limbach anbieten. Seine Gemeinde habe schon vor zwei Jahren ein Zielabweichungsverfahren für das Gewerbegebiet "Am Hilbertsfeld" beantragt. Bis vor wenigen Wochen tat sich nichts. Denn der Regionalverband ist gerade dabei, den Regionalplan fortzuschreiben. Und in dieser Situation wollte das Regierungspräsidium mit einem Zielabweichungsverfahren nicht in die Planungshoheit des Verbands eingreifen.

Weber wandte sich an Regierungspräsidentin Sylvia Felder und an Verbandsdirektor Ralph Schlusche. Landrat Dr. Achim Brötel bezeichnete in einem Schreiben an die Regierungspräsidentin die Situation der hiesigen Kommunen als "neues Bermuda-Dreieck": Der aktuelle Regionalplan sehe keine Flächen für Erweiterungen vor, die Fortschreibung des neuen Plans könne möglicherweise noch Jahre dauern, und das Regierungspräsidium leite keine Zielabweichungsverfahren ein, so lange die neue Planung nicht abgeschlossen sei. Dieses "neue Bermuda-Dreieck" sorgt nach den Worten von Brötel dafür, dass Unternehmen verschwinden. Sie siedeln sich nicht dort an, wo sie dies tun wollten, sondern dort, wo geeignete Flächen vorhanden sind.

"Unternehmen können keine fünf Jahre mit dem Bauen warten", stellt auch der Seckacher Bürgermeister Thomas Ludwig fest, Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags im Neckar-Odenwald-Kreis. Natürlich müssten Natur und Ressourcen geschützt werden. Aber die Kommunen fühlten sich bevormundet. "Unsere Gemarkungen sind höchstens zu 15 Prozent bebaut", sagt er. "Großstädte dagegen zum Teil bis zu 40 Prozent." Die Vorgaben von Land und Bund seien im Laufe der Jahre immer restriktiver geworden. "Ich wünsche mir mehr Vertrauen gegenüber den Verantwortlichen vor Ort."

Verbandsdirektor Ralph Schlusche zeigt Verständnis für die Lage der Kommunen und setzt sich beim Regierungspräsidium für eine Beschleunigung der Verfahren ein. Er weist darauf hin, dass für die aktuell laufende Fortschreibung des Plans bei den Kommunen der Bedarf an Wohnflächen erfragt wurde. Außerdem stellte man mit einer Gewerbeflächenstudie fest, dass in der gesamten Metropolregion ein Bedarf von rund 500 Hektar an Gewerbeflächen bestehe. Nun gelte es, einen gerechten Ausgleich zu finden. Dieser Wert sei durch Befragungen und in Workshops mit Industrie- und Handelskammern sowie Kommunen und Landkreisen ermittelt worden. Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Bevölkerungsentwicklungen seien ebenfalls eingeflossen. Auf dieser Grundlage sei ein Arbeitsentwurf für die Fortschreibung des Plans der Verbandsverwaltung vorgestellt worden, den jeder online unter www.m-r-n.de einsehen kann. Jeder Bürger dürfe dazu Stellung nehmen. Dass der Abschluss der Planung seine Zeit brauche, liege auch daran, dass davon 14 Stadt- und Landkreise mit insgesamt 290 Kommunen betroffen seien.

Bürgermeister Thorsten Weber erhielt inzwischen eine positive Nachricht vom Regierungspräsidium: "Ich habe gerade die Auskunft erhalten, dass es für das Gewerbegebiet ,Hilbertsfeld‘ für die bauwilligen Betriebe eine zeitnahe Lösung geben wird, die sich an meinem der Präsidentin übergebenen Lösungsvorschlag orientieren wird", teilt er mit. "Damit kann ich insgesamt gut leben."