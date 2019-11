Neckar-Odenwald-Kreis/Bonn. (schat) Es ist ein bisschen wie in der aktuellen Fernsehwerbung für die Aktion: Ein Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis hat Gutes getan – und ist dafür nicht nur mit einem guten Gewissen sondern auch noch mit einem Millionengewinn belohnt worden. Ob der Mann aus der Region nun auch bald in der Sonnenliege am Strand sein Glück genießt ist offen, der große Gewinn indes ist gesichert.

Über 6000 Gewinner hat die "Aktion Mensch" im Rahmen der großen Jubiläumsverlosung glücklich gemacht. Darunter eben auch jener Lotterieteilnehmer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: Er kann sich über 1 Million Euro freuen! Nähere Auskünfte zum Gewinner bekommt man auch auf Nachfrage nicht, zumal der Glückliche (ein Mann ist es definitiv) vielleicht selbst noch gar nichts von seinem Coup weiß. "Die Gewinner werden in den kommenden zwei Wochen schriftlich benachrichtigt", erklärt Xenia Fischer aus der Kommunikationsabteilung der Aktion Mensch gegenüber der RNZ. Die Gewinnzahlen seien zwar auf der Website bereits veröffentlicht, erfahrungsgemäß informiere sich aber nur ein Teil der Teilnehmer auch über diesen Weg über mögliche Gewinne. "Für viele steht ja auch einfach die Förderung sozialer Projekte und nicht die Gewinnchance im Mittelpunkt."

Rund 30 Millionen Euro extra schüttete die Soziallotterie bei der großen Jubiläumsverlosung am 5. November aus – zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung. Mit ihrem Los ermöglichen alle Lotterieteilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch. Sie tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Gewinner sind auch Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg. Hier hat die Aktion Mensch allein im letzten Jahr viele soziale Projekte mit rund 29,6 Mio. Euro gefördert. Dazu zählen kleine Freizeitaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Kinder und Jugend-Projekte oder Integrationsunternehmen. Dort begegnen sich Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe und treiben Inklusion voran.

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. In diesem Jahr feiert sie 55-jähriges Bestehen. In dieser Zeit wurden mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer, etliche davon aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Für einen davon hat sich das Los zur Unterstützung sozialer Projekte nun besonders gelohnt.