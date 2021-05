Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) Noch einmal Goethe, noch einmal Zweig und "noch’n Gedicht" (Heinz Erhardt) – das war die Aufgabenstellung für die 267 Abiturientinnen und Abiturienten im Altkreis Buchen, die am gestrigen Dienstag, traditionell mit der Deutsch-Klausur, den Start in die schriftlichen Abiturprüfungen wagten. Die schriftlichen Prüfungen dauern bis 21. Mai an. Dass es insgesamt deutlich weniger Abiturienten als sonst üblich sind, liegt zum einen an den geburtenschwächeren Jahrgängen, zum anderen aber auch daran, dass es am Burghardt-Gymnasium Buchen wegen der Umstellung von G8 auf G9 in diesem Jahr überhaupt keine Abiturprüfungen gibt. Der Schwierigkeitsgrad bei der gestrigen Deutsch-Klausur wurde von mehreren Fachlehrern als "anspruchsvoll, aber machbar" bewertet.

Hintergrund > Berufliches Gymnasium: am heutigen Mittwoch: Physik, Chemie, Biologie, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, evangelische und katholische Religionslehre, Ethik, Biotechnologie, Wirtschaftslehre, Sozialmanagement, Informatik. – Freitag, 7. Mai: Prüfung der Profilfächer: Agrarbiologie, [+] Lesen Sie mehr > Berufliches Gymnasium: am heutigen Mittwoch: Physik, Chemie, Biologie, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, evangelische und katholische Religionslehre, Ethik, Biotechnologie, Wirtschaftslehre, Sozialmanagement, Informatik. – Freitag, 7. Mai: Prüfung der Profilfächer: Agrarbiologie, Biotechnologie, Ernährung und Chemie, Pädagogik und Psychologie, Gesundheit und Pflege, Mechatronik, Informationstechnik, Gestaltungs- und Medientechnik, Technik und Management, Umwelttechnik, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen. – Montag, 10. Mai: Englisch. – Mittwoch, 12. Mai: Französisch. – Montag, 17. Mai: Mathematik. – Donnerstag, 20. Mai: Spanisch. > Allgemeinbildende Gymnasien: am heutigen Mittwoch: Griechisch, Russisch, Chinesisch. – Donnerstag, 6 Mai: Physik. – Freitag, 7. Mai: Bildende Kunst, Musik, Sport, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie, Wirtschaft, Religionslehre, Ethik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (NwT). – Montag, 10. Mai: Englisch. – Dienstag, 11. Mai: Chemie. – Mittwoch, 12. Mai: Französisch. Montag, 17. Mai: Mathematik. – Dienstag, 18. Mai: Latein. – Mittwoch, 19. Mai: Biologie. – Donnerstag, 20. Mai: Italienisch, Portugiesisch, Spanisch. – Freitag, 21. Mai: Geschichte bilingual Französisch. Der Nachtermin liegt bei allen Gymnasien im Zeitraum 8. bis 23. Juni. Die mündlichen Prüfungen finden für die allgemeinbildenden Gymnasien vom 12. bis 23. Juli und für die beruflichen Gymnasien vom 13. bis 22. Juli statt.

[-] Weniger anzeigen

Das Jahr 2021 wird als ein besonderes Jahr in die Geschichtsbücher eingehen: Corona wirbelte auch die Abi-Vorbereitungen ordentlich durcheinander. Dies sorgte bei den Schulleitungen und Organisatoren für einen erheblichen Mehraufwand. So war es erforderlich, für die Prüfungen besondere Vorkehrungen zu treffen. Und das war nicht immer einfach. Vor allem die erst am Dienstag in Stuttgart im Detail beschlossene (freiwillige) Testung brachte einen erheblichen organisatorischen Aufwand mit sich. So musten die Schulen kurzfristig einen Schnelltest organisieren. "Das war nicht ohne", sagt Regina Krudewig-Bartel, die Schulleiterin am Ganztagsgymnasium in Osterburken (GTO).

Am Technischen Gymnasium (TG) der Zentralgewerbeschule in Buchen war die Testung sogar Chefsache. TG-Abteilungsleiter Karsten Heiß sagt: "Ja, ich habe das auf Wunsch gerne übernommen. – Das war auch kein Problem, etwas mehr Aufwand brachte es mit sich, dass wir dieses Mal mehr Lehrerkollegen bei der Aufsicht benötigten. Da mussten wir kurzfristig einige Kollegen aus dem Fernunterricht dazu holen." Von einem erheblich höheren Personalaufwand berichten auch andere Schulleiter. Heiko Hinninger, der stellvertretende Schulleiter der Helene-Weber-Schule Buchen, sagt, dass man, bedingt durch die Aufstockung von zwei auf drei Prüfungsräume, acht statt normalerweise sechs Lehrkräfte als Aufsicht einteilen musste.

Schulleiter Torsten Mestmacher vom Wirtschaftsgymnasium Walldürn ergänzt: "Besonders die kurzfristigen angeordneten Änderungen haben uns enorm Arbeit gemacht. Schüler mussten angeschrieben werden, die Testung musste organisiert werden." Ein weiteres Problem kam beim Technischen Gymnasium in Buchen dazu. Hier starten in diesen Tagen noch andere Prüfungen, was die Frage der räumlichen Belegung zusätzlich erschwerte. Schulleiter Karsten Heiß bilanziert auf Anfrage der RNZ: "Der Aufwand insgesamt hat sich im Vergleich zu einem normalen Jahr um etwa 30 bis 35 Prozent erhöht." EBG-Schulleiter Martin Klaiber spricht sogar von einer "Verdoppelung des Aufwands".

Und wo wurde geschrieben? Prinzipiell war eine räumliche Trennung vorgeschrieben. Das heißt, dass die Schüler, die einen Schnelltest machten bzw. vorweisen konnten, gestern die Klausur in einem Klassenzimmer schrieben, während diejenigen, die auf einen Test verzichtet hatten (das war an allen Schulen deutlich die Mehrheit) in einem anderen Raum schreiben mussten. "Wir haben glücklicherweise mit dem Raum S1 und dem unmittelbar daneben befindlichen Saal im GTO selbst zwei geeignete Räume. In beiden Gruppen kann der erforderliche Sicherheitsabstand von 1,5 Metern problemlos eingehalten werden", sagt Regina Krudewig-Bartel.

Torsten Mestmacher vom Wirtschaftsgymnasium Walldürn informiert, dass man die Prüfungen in der Sporthalle durchführe. Das sei dort gut machbar. Auch am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim ist man in die Sporthalle ausgewichen, die groß und hoch sei und damit ein Einhalten der Abstandsregeln gut gewährleiste. "Hier haben wir eine gute Belüftungssituation", unterstreicht Schulleiter Martin Klaiber.

Zwei Vorteile (für die Schüler) hat Corona aber auch: So hat das Kultusministerium im Vergleich zu den vergangenen Jahren jedem Abiturienten einen zeitlichen Corona-Bonus von 30 Minuten gewährt. So konnte gestern von 9 bis um 14.45 Uhr geschrieben werden. Ebenfalls ein Vorteil war es, dass die Fachleiter der einzelnen Schulen auswählen konnten, ob die Abiturienten eine Textanalyse oder eine Texterörterung zu bearbeiten hatten. "Das war ein Entgegenkommen, das viel gebracht hat", sagt Daniela Allin, Fachgruppenleiterin Oberstufe am Technischen Gymnasium in Buchen.

Zur Statistik: Allein im Altkreis Buchen starteten gestern 267 Abiturienten an fünf Schulen in die Prüfungen. Die meisten Abiturienten im Altkreis Buchen kommen in diesem Jahr mit 84 vom Ganztagsgymnasium Osterburken. 60 sind es am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim, 55 am Wirtschaftsgymnasium der Frankenlandschule Walldürn, 43 an der Helene-Weber-Schule in Buchen. Und am Technischen Gymnasium der Zentralgewerbeschule Buchen sind es in diesem Jahr 25 Abiturienten. Schulleiter Heiß: "In diesem Jahr haben wir einen kleinen Einbruch. In den nächsten Jahren steigen die Zahlen dann aber wieder an."

Glück im Unglück übrigens für die Schulen der Region: Lediglich ein Schüler im Altkreis Buchen musste wegen eines positiven Corona-Befunds auf seine Teilnahme an der Abi-Prüfung verzichten. Er wird den Nachtermin nutzen.

Zu den gestrigen Klausurthemen: Angeboten waren wiederum fünf verschiedene Themenbereiche, von denen eines auszuwählen war: Den Auftakt aus dem Feld der Pflichtlektüren bildete Goethes "Faust – Der Tragödie erster Teil". Aus dem Klassiker war eine Textstelle zu interpretieren und die Aussage der Handelnden zu bewerten.

Im Leitthema Gedichtinterpretation ging es um deutschsprachige Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart. Hier stand ein Vergleich der Gedichte "Der Wanderer" von Friedrich Schlegel und "Fahrten" von Stefan Zweig an.

Die Textinterpretation brachte einen kurzen Prosatext von Thomas Bernhard, in dem der Schriftsteller über seinen ganz persönlichen Nachmittag in einer großen Stadt berichtet. Das Essay hatte das ganz aktuelle Thema "Klima". Zu ausgewählten Texten galt es, Abstracts zu verfassen und anschließend selbst ein Essay mit dem Titel "Alles fürs Klima" zu schreiben. In der Textanalyse ging es um Michael Bauchmüllers Reportage "Ein schwarzer Freitag" aus der Süddeutschen Zeitung, in der der Autor den Shopping-Freitag recht kritisch "Fridays for Future" gegenüberstellt.

Im Vorfeld war eifrig diskutiert worden, wie das Kultusministerium mit Blick auf Corona bei der Festlegung des Schwierigkeitsgrades der Aufgabenstellung vorgehen würde. Hier brachte die Deutsch-Klausur erste Erkenntnisse, die GTO-Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel so zusammenfasst: "Eine geschenkte Klausur war es definitiv nicht. Ich habe mit meinen Abteilungsleitern Deutsch gesprochen. Die gestellten Aufgaben waren schon anspruchsvoll. – Aber sicherlich auch machbar" ergänzt sie. Heiko Hinninger sagte, dass seine Fachkollegen die Aufgaben als "angemessen" bewerten. Als besonders lebens- und zeitnah sehe man das Essay an, das fächerübergreifende Wirkung habe. Am EBG spricht man von einem "akzeptablen Schwierigkeitsgrad".

Da wirkte sich sicherlich positiv aus, dass die einzelnen Schulen im Kreis einen guten Weg gefunden hatten, die Abiturienten auf die anstehenden Klausuren vorzubereiten. Regina Krudewig-Bartel: "Wir haben viel mit Online-Stunden gemacht. Dadurch konnten wir viel auffangen. Somit denke ich, dass die Schüler gut vorbereitet in die Prüfungen gehen konnten!" Am Technischen Gymnasium habe sich der Einsatz des Tools "Microsoft Teams" als ideal für den Fernunterricht erwiesen, betont Karsten Heiß. Seine Kollegin Daniela Allin lobt den hohen Grad an Selbstdisziplin und Selbstverantwortung, den die Schüler an den Tag gelegt hätten. "Insgesamt haben wir ein intensives Coaching gemacht, ich denke, die Abiturienten waren gut vorbereitet!" Und auch am Eckenberg-Gymnasium überließ man nichts dem Zufall. Hier sind die Fachlehrer gestern noch ganz aktuell alle offenen Fragen mit den Prüflingen online durchgegangen.