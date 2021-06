Neckar-Odenwald-Kreis. (jasch) Andreas Kreutz (36) ist Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald, der einer von sieben Naturparke in ganz Baden-Württemberg ist. Zu den Naturparkmitgliedern zählen u. a. 55 Kommunen, angefangen von Hardheim bis nach Weinheim und Helmstadt-Bargen. Im Interview spricht Kreutz über Projekte im Bereich Natur- und Landschaftspflege.

Herr Kreutz, wie verstehen Sie die Rolle des Naturparks Neckartal-Odenwald?

Unser Naturpark ist ein Verein und ein Großschutzgebiet nach Landesnaturschutzgesetz. Bei uns geht es vor allem darum, die Landschaft in ihrer natürlichen Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten. Das bedeutet auch, die Natur für den Menschen nachhaltig erlebbar zu machen. Wir waren sehr aktiv in den Bereichen Wandertourismus und Mountainbiking und haben außerdem viel Zeit in die Regionalvermarktung investiert. Aber in der Landschaftspflege könnten wir uns noch mehr engagieren.

Wie lässt sich da die Rückkehr des Wolfs mit den Zielen des Naturparks vereinbaren?

Es wird nicht ohne Konflikte ablaufen, ähnlich wie mit dem Biber. Es gibt bestimmte Wölfe, die ein kritisches Jagdverhalten entwickelt haben, dann ist die Entnahme in gewisser Weise gerechtfertigt. Die Leute leben ja davon, und man kann nicht immer alles aus Steuertöpfen finanzieren. Der Naturpark selbst versteht sich in der Hinsicht als Kommunikations- und Austauschplattform. Da wir als eines unserer neuesten Projekte Trekkingplätze im Großschutzgebiet geschaffen haben, stehen auf unserer Webseite Verhaltenshinweise, falls man diesem seltenen Tier begegnen sollte. Außerdem bieten wir Informationsveranstaltungen zum Thema Wolf an. Es ist doch immer die Frage, wie viel Natur die Menschen zulassen. Der Wolf ist zurück, das ist schön, und seine Rückkehr unterstützen wir als Naturpark.

Eines Ihrer Projekte zum Naturschutz war der "Blühende Naturpark". Wie ist da der aktuelle Stand?

Das Projekt läuft seit 2018 kontinuierlich. Dieses Jahr gibt es die Fördergelder zur Stärkung der biologischen Vielfalt nach derzeitigem Stand zum letzten Mal, danach müssen wir sehen, wie das Projekt fortgeführt werden kann. Bezogen auf Baden-Württemberg sind wir mit den Blühwiesen in unserem Naturpark sehr weit vorne. Insgesamt sind 40 Hektar angelegt worden. Unser Naturpark ist mit einer Fläche von 22 Hektar unter den sieben Naturparks in Baden-Württemberg sehr überdurchschnittlich beteiligt.

Zeigen die Blühwiesen schon messbare Erfolge?

Eine wissenschaftlich verifizierbare Aussage haben wir nicht, aber eine Bachelorarbeit ist zu dem Schluss gekommen, dass es eine deutlich höhere Biomasse von Insekten gibt und eine leicht erhöhte Artenanzahl an Insekten. Die Lebensräume sind einfach insektenfreundlicher. Die Flächen werden von uns begleitet und jedes Jahr angeschaut. Die meisten Blühwiesen haben sich wie gewünscht entwickelt. In anderen Naturparken gibt es aber eine laufende Studie, die wissenschaftlich genau untersucht, wie es denn jetzt wirklich nach vier, fünf Jahren mit der Anzahl an Tieren aussieht.

Abgesehen von diesem Großprojekt, gehen Sie direkt auf die Leute zu, die Landschaftspflege betreiben wollen?

Die meisten Leute haben eine wunderbare Vorstellung davon, was man tun muss, um Insekten zu schützen. In vielen Fällen reicht es auch schon, die Bewirtschaftung anzupassen, also die Wiesen seltener und erst nach den Blühzeiten zu mähen. Wir setzen ganz viel auf Kooperation, Sensibilisierung und Bildung, bieten Seminare an und sind in den Gemeinden vor Ort. Dieses Jahr haben wir gezielt versucht, Privatpersonen und Unternehmen dafür zu gewinnen, ihr Grundstück insektenfreundlicher zu gestalten. Angesichts abgemähter Feldränder oder Schottergärten sind wir aber keine Behörde, die sagt: "Das darfst du nicht!" Wir machen keine Verbote, sondern versuchen einen Anreiz zu schaffen und die Leute zu einem positiven Verhalten zu animieren. Das ist unser Ansatz.

Bringt es denn etwas, einen schmalen Blühstreifen entlang eines Gebäudes oder eines Feldes einzusäen?

Gegenfrage: Warum soll es nichts bringen? Es ist kein Dauerlebensraum, aber ein Trittstein. Insekten haben oft einen ganz kleinen Aktionsradius von teilweise nur 150 Metern. Die Insekten können die Blühstreifen nutzen, um weiterzuspringen in der Hoffnung, woanders einen dauerhaften Lebensraum zu finden. So ein Blühstreifen sieht für einige deutsche Augen unordentlich aus, aber es gibt viele positive Aspekte daran. Ich habe schon manchmal den Eindruck, die Deutschen haben die Vorstellung, dass die Landschaft in Reih und Glied stehen muss.

In Ihrem aktuellen Naturparkplan steht auch, dass Sie sich mehr um Streuobstwiesen kümmern wollen. Was hat es damit auf sich?

Baden-Württemberg hat die größten zusammenhängenden Streuobstwiesenflächen in ganz Europa. Unser Naturpark hat wiederum einen überdurchschnittlich hohen Streuobstanteil in ganz Baden-Württemberg. Die Wiesen sind gefährdet, weil sie keiner mehr bewirtschaftet und es immer mehr Straßen und Siedlungserweiterungen gibt. Dabei sind sie Kulturlandschaftselemente und wertvolle Biotope.

Was tun Sie, um dem Verschwinden von Streuobstwiesen entgegenzuwirken?

Wir versuchen die Bevölkerung für diese Kulturlandschaft zu sensibilisieren und können auf Experten zurückgreifen, die in unserem Auftrag die Vielfalt der Streuobstsorten erfassen. Darauf aufbauend denken wir über eine Imagekampagne nach, die in Richtung Regionalvermarktung geht. Also nicht nur das reine Schützen ins Auge fassen, sondern den Menschen auch wieder aufzeigen, dass es schön sein kann, Streuobstwiesen zu nutzen. Das Wissen über die verschiedenen Streuobstsorten hat heute kaum noch jemand. Es gibt nur noch wenige Spezialisten in diesem Bereich.