Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Für Autofahrer ist es die Horrorvorstellung schlechthin: Während man mit 100 Kilometern pro Stunde auf der Bundesstraße unterwegs ist, löst sich scheinbar grundlos ein Rad. Wenn man viel Glück hat, gerät das Auto ins Schlingern und man kann abbremsen – und im schlimmsten Fall kann es zu einem schweren Unfall mit mehreren Toten kommen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis kann aktuell leider nicht ausgeschlossen werden, dass Autofahrer genau diese Situation erleben könnten: Wie die RNZ bereits berichtete, werden seit etwa einem halben Jahr von einem unbekannten Täter oder unbekannten Tätern immer wieder Radmuttern gelöst. Wir haben uns mit Werner Broßmann, dem Leiter des Polizeireviers Buchen, und Polizeikommissar Manuel Bär von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn über die Fälle unterhalten.

An wie vielen Fahrzeugen wurden Radmuttern gelöst, in welchen Kommunen des Landkreises fanden die Taten statt und in welchem Zeitraum waren der oder die Täter bisher aktiv?

Im Zeitraum von Mitte April bis Ende Juli wurden beim Polizeirevier Buchen insgesamt 16 Fälle zur Anzeige gebracht: zehn Fälle in Buchen, drei Fälle in Osterburken, zwei Fälle in Hardheim und ein Fall in Walldürn. Weitere Fälle wurden dann im Oktober bekannt: In Mudau wurden an zwei Autos die Radmuttern gelöst, in Elztal an einem und am vergangenen Sonntag bemerkte eine Autofahrerin aus Osterburken, dass an ihrem Fahrzeug die Radmuttern gelöst waren.

Gibt es Hinweise darauf, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte? Oder könnten die Taten auch voneinander unabhängig sein?

Sämtliche Fälle wurden beim Polizeirevier Buchen zentral bearbeitet. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Serienstraftat vor. Einige der Geschädigten haben sich erst nach Zeugenaufrufen in der örtlichen Presse bei der Polizei gemeldet. Durch entsprechende Zeugenaufrufe in der Presse konnten keine weiteren Erkenntnisse erlangt werden.

Bei einem Fall in Bayern wurden die Radmuttern so gelöst, dass sich das betroffene Rad erst nach rund 60 Kilometern Fahrt löste. Gibt es bei den Taten im Landkreis ebenfalls ein Muster?

Ein Muster ist bei den vorliegenden Fällen nicht ersichtlich.

Was kann passieren, wenn man vor der Fahrt nicht bemerkt, dass Radmuttern gelöst wurden?

Gelöste Radmuttern können schwerwiegendste Folgen haben. Der Extremfall ist natürlich der Verlust eines Komplettrades während der Fahrt. Sollte sich während der Fahrt das Rad plötzlich von der Radnabe ablösen, kann es zu schwerwiegenden Unfällen kommen, an denen eventuell auch andere Verkehrsteilnehmer beteiligt sind. Aber auch wenn keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, können die Folgen für den Fahrer schwerwiegend sein, so ist zum Beispiel ein Abkommen von der Fahrbahn möglich, da der Pkw ins Schleudern kommen kann.

Welche Warnzeichen weisen während der Fahrt auf gelöste Radmuttern hin?

Zunächst bemerkt man beim Bremsen oder Gas geben ein leichtes Knacken, was ein Anzeichen dafür ist, dass mehrere Radmuttern gelockert sind. Der nächste Warnhinweis ist ein schwammiges Gefühl in der Lenkung, dies ist ein Zeichen, dass alle Radschrauben leicht gelöst sind. Sollte ein deutliches Rattern wahrgenommen werden, sollte man besonders vorsichtig und aufmerksam sein, da dies ein Anzeichen dafür ist, dass alle Radschrauben sowie das Rad selbst deutlich gelockert sind und das Rad sich ablösen könnte.

Wie kann ich mich als Autofahrer schützen? Sollen Autofahrer vor jeder Fahrt die Radmuttern überprüfen? Gibt es Schutzvorrichtungen?

Eine vollkommene Absicherung bietet nur das kontinuierliche Überprüfen der Radschrauben vor Fahrtantritt. Eine leichte Form der Absicherung bietet ein Felgenschloss, da zum Lösen hierbei ein entsprechender Felgenschlüssel verwendet werden muss, der von dem oder den Tätern mitgeführt werden muss. Spezielle Schutzvorrichtungen, die zu hundert Prozent schützen, sind nicht bekannt. Einen leichten Schutz bieten Radmutter-Kappen mit Sicherheitsanzeiger. Diese zeigen mittels Pfeil an, dass eine Radmutter locker ist. Die Kappen können jedoch natürlich durch den Täter wieder aufgesetzt werden. Daher ist diese Schutzvorrichtung bei mutwilligen Lockerungen der Radschrauben unwirksam.

Was sind das für Menschen, die scheinbar bewusst schwere Unfälle auslösen möchten?

Über die Tathintergründe bzw. Tatmotive ist bislang nichts bekannt. Eine Beantwortung der Frage ist daher nicht möglich.

Die Tat scheint für den Laien weit über Sachbeschädigung hinauszugehen. Welcher Straftatbestand ist gegeben?

In den vorliegen Fällen handelt es sich um gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr gemäß § 315b Absatz 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch. Wenn der oder die Täter in der Absicht handeln, einen Unglücksfall herbeizuführen so ist dies gemäß Absatz 3 mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr unter Strafe gestellt.