Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Nicht mit rauschenden Partys und einem bunten Feuerwerk, sondern eher beschaulich und in kleinerem Kreis: So wird der Jahreswechsel zum zweiten Mal in Folge bei vielen Menschen verlaufen. Die Silvesternacht steht erneut im Schatten der Corona-Pandemie. Größere Feiern sind wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Und wer das Virus mit Raketen und Böllern symbolisch verjagen und das neue Jahr auf diesem Weg begrüßen will, der muss sich ebenfalls einschränken.

Generell dürfen Feuerwerks- und Knallkörper nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden. Das gilt unabhängig von Corona. Wie im vergangenen Jahr gilt aber bundesweit ein Verkaufsverbot für Feuerwerk und Böller. Der Grund: Eine zusätzliche Belastung der durch die Pandemie sowieso schon am Limit laufenden Krankenhäuser soll an Silvester und Neujahr dadurch vermieden werden.

Ein generelles Böllerverbot besteht allerdings nicht. Wer Vorräte zuhause hat oder sich im Ausland mit Feuerwerk eingedeckt hat, darf es krachen lassen – auf dem eigenen Grundstück oder in einigen öffentlichen Bereichen. Hier gilt aber: Um Schäden und Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist in Baden-Württemberg das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Altenheimen verboten. Auch in der Nähe von Anlagen oder Gebäuden, die besonders brandempfindlich sind – wie etwa Fachwerkhäuser – dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden, so beispielsweise in historischen Altstädten. Wer es wenigstens im kleinen Format knallen lassen will, hat Glück: Jugendfeuerwerk und sogenannte Feuerwerksspielwaren dürfen verkauft werden. Dazu gehören kleine Partyknaller, Tischfeuerwerk, Wunderkerzen oder Knallerbsen.

Anders als im vergangenen Jahr gelten nun keine Ausgangsbeschränkungen. Clubs und Diskotheken sind aber in Baden-Württemberg bis auf Weiteres geschlossen, und Großveranstaltungen sind verboten. Seit Montag gilt im Land eine verschärfte Corona-Verordnung. Unter anderem wurden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene erweitert sowie eine Sperrstunde in der Gastronomie und eine FFP2-Maskenregelung eingeführt. In der Alarmstufe II, die aktuell in Baden-Württemberg noch gilt, müssen gastronomische Betriebe eine Sperrstunde von 22.30 bis 5 Uhr einhalten. Die einzige Ausnahme: In der Nacht von Silvester auf Neujahr beginnt die Sperrstunde erst um 1 Uhr.

Dieses Jahr kann Silvester also zumindest in kleinem Rahmen gemeinsam gefeiert werden. Private Treffen unterliegen den Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung: Kommen nur Geimpfte und Genesene zusammen, dürfen drinnen höchstens zehn und draußen maximal 50 Personen teilnehmen. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, können nur die Angehörigen eines Haushalts plus zwei Personen aus einem weiteren Haushalt teilnehmen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren werden in beiden Fällen nicht mitgezählt.

Auch wenn sich eine leichte Entspannung bei den Infektionszahlen abzeichnet, warnt Gesundheitsminister Manne Lucha davor, nachlässig zu werden: "In dieser Phase der vierten Welle und in Erwartung einer exponentiellen Zunahme an Omikron-Fällen haben wir es selbst in der Hand, wie stark wir diese Welle abflachen können. Deshalb appelliere ich an alle Mitbürger, sich an die neuen Regeln zu halten, gerade auch über Silvester und Neujahr."