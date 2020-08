So genehmigt, darf aus Gewässern in der Region Wasser entnommen werden. Foto: schat

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Wasser: Wenn lange Zeit keines von oben kommt, dann wird es irgendwann unten knapp. Im Landkreis Heilbronn hat man aufgrund der anhaltenden Trockenheit nun untersagt, Wasser aus oberirdischen Gewässern (Seen, Flüsse, Bäche) zu entnehmen. Im Neckar-Odenwald-Kreis muss man ein solches Entnahmeverbot noch nicht aussprechen, wie ein Sprecher des Landratsamts auf Nachfrage bestätigt. Zwar sei es auch hier in den vergangenen Jahren verstärkt zu Niedrigpegelständen gekommen. Allerdings habe man viele eher schnellfließende, tiefere Gewässer, die teils zudem recht gut beschattet seien. Was wiederum in Bezug auf die Pegelstände und den Sauerstoffgehalt des Wassers von Vorteil sei.

Aktuell, so die Auskunft der Unteren Wasserbehörde, sehe man keine Veranlassung für Entnahmeverbote. Gleichwohl werden die Pegel an festgelegten Messstellen (etwa an Elz, Schefflenz etc.) täglich aufs Neue kontrolliert. Für das Entnehmen von Wasser aus einem offenen Gewässer und die Wiedereinleitung ist in jedem Fall eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Jede Entnahmegenehmigung werde individuell geprüft bzw. ausgesprochen, in der Regel sind es vor allem Landwirte oder Gartenbaubetriebe die zu Bewässerungszwecken eine entsprechende Genehmigung beantragen.

Für Privatleute gilt ohnehin: Die Entnahme von Wasser nur mit Schöpfgefäßen, beispielsweise zum Garten gießen oder in geringen Mengen fällt unter den sogenannten Gemeingebrauch und bedarf keiner Erlaubnis.