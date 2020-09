Von Tanja Radan und Rüdiger Busch

Buchen. Auf ihrer Sommertour durch den Wahlkreis hat Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) in dieser Woche Station bei der RNZ in Buchen gemacht. Von der Flüchtlingspolitik bis zur Krankenhausfinanzierung reichte die Bandbreite der dabei besprochenen Themen. Die 41-jährige Juristin hat drei Söhne und lebt mit ihrer Familie in Tauberbischofsheim. Sie möchte im kommenden Jahr für die CDU die Nachfolge des Wahlkreisabgeordneten Alois Gerig antreten.

Viele Menschen haben während der Corona-Pandemie ihre nähere und weitere Heimat neu entdeckt. Sie auch?

Ja, auf jeden Fall. Ich sehe zwar tagein, tagaus viel von unserer Heimat, aber wir haben in dieser Zeit als Familie bewusst Ziele angesteuert, die wir noch nicht kannten, beispielsweise den Limes in Osterburken oder die Alla-Hopp-Anlagen in Buchen, Merchingen und Schwarzach. Außerdem waren wir viel in der Natur und sind Rad gefahren.

Hintergrund > Nina Warken, die 2013 über die Liste in den Bundestag kam und 2018 für Stefan Harbarth nachrückte, möchte dem Wahlkreisabgeordneten Alois Gerig nachfolgen. Noch in diesem Jahr soll die Nominierungsversammlung der beiden CDU-Kreisverbände stattfinden. Neben Warken hat auch der Assamstadter Bürgermeister Joachim Döffinger seinen Hut in den Ring geworfen. > "Auf meine Bewerbung erhalte ich sehr viele positive Rückmeldungen", erklärte die 41-Jährige. "Ich habe mir ein Netzwerk erarbeitet, mit dem ich viel für unsere Region erreichen kann, ich habe vor meiner Zeit als Abgeordnete Berufserfahrung als Rechtsanwältin gesammelt, bin dreifache Mutter, mit meiner Familie hier in der Region verwurzelt, seit 2004 Stadträtin in Tauberbischofsheim: Ich denke, das ist für die Delegierten sowie für viele Wähler eine gute Mischung." > Alois Gerig sei sie für die freundschaftliche und gute Zusammenarbeit dankbar: "Gemeinsam konnten wir vieles anstoßen." Wie er wolle sie in der Region präsent sein und bürgernah auftreten. "Ich möchte Botschafterin unseres Wahlkreises sein, die Interessen der Menschen nach Berlin tragen und auch mal ungemütlich und hartnäckig sein, um für unsere Region das Beste zu erreichen."

Müssen wir uns darauf einstellen, dass das Virus und die entsprechenden Verhaltensregeln fest zu unserem Leben dazugehören?

Corona wird uns noch eine Weile beschäftigen und eine große Herausforderung für uns bleiben, auch was die wirtschaftlichen Folgen angeht. Wir haben es in Deutschland bislang ganz gut gemeistert, wir müssen aber weiter wachsam sein. Erst wenn wir einen Impfstoff haben, kann die Normalität wieder Einzug halten. Wir müssen aus dieser Krise lernen und genau schauen, was gut gelaufen ist und was nicht. Eine Stärke war unser dezentrales Gesundheitssystem. Schwächen wurden bei der Beschaffung von Schutzausrüstung offensichtlich.

Täuscht der Eindruck beim Blick auf die "Hygienedemos", oder wird der Riss, der durch unsere Gesellschaft geht, immer größer?

Die überwiegende Zahl der Menschen steht hinter den Maßnahmen. Aber wir müssen auch die ernst nehmen, die daran Kritik üben oder Sorgen haben. Deshalb ist es wichtig, dass solche Demonstrationen stattfinden können. Aber: Die Teilnehmer müssen sich an die Regeln halten. Andernfalls muss man ihnen in aller Deutlichkeit Einhalt gebieten. Aber klar ist: Grenzen sind überschritten, wenn Straftaten begangen werden.

Die Ränder erstarken, die Mitte bröckelt: Hat diese Entwicklung ihren Ursprung im Umgang mit der Flüchtlingskrise? Oder anders gefragt: Hat Angela Merkels "Wir schaffen das!" den Riss in der Gesellschaft vergrößert?

Die Jahre 2015 /2016 mit dem Zuzug von so vielen Menschen waren eine Belastungsprobe für unsere Gesellschaft. Eine solche Situation wird sich nicht wiederholen, unser Land ist heute – auch durch geänderte Gesetze – bei Weitem besser aufgestellt. Den Satz "Wir schaffen das" haben damals wie heute viele unterstützt. Viele waren und sind aber nach wie vor kritisch. Die AfD hat anfangs von der Diskussion profitiert, aber die Menschen haben gemerkt, dass sie keine Lösungen anzubieten hat. Zudem ist sie in letzter Zeit mehr mit sich selbst beschäftigt. Einen Riss in der Gesellschaft kann ich nicht ausmachen, auch wenn es Tendenzen gibt, die mir Sorge bereiten wie eine Verrohung der Sprache, Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräften, ein erstarkender Rechts- und Linksextremismus sowie die Zunahme von Antisemitismus. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen und für das Gemeinwohl engagieren.

Haben Sie Verständnis für Menschen, die das Gefühl haben, ihr Land habe sich durch die Zuwanderung stark verändert?

Wenn Bürger Sorgen und Ängste haben, müssen wir als politisch Verantwortliche das immer sehr ernst nehmen und genau hinschauen, wo dies herrührt. Ein Viertel der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Dies lässt sich nicht auf die Jahre 2015/2016 zurückführen, diese Entwicklung hat schon viel früher begonnen. Viele Menschen sind als Gastarbeiter, Spätaussiedler oder als Erwerbsmigranten aus der EU zu uns gekommen, und davon hat unsere Wirtschaft stark profitiert. Wir müssen unsere Identität, unsere Werte und unsere Demokratie selbstbewusst vertreten und diese auch verteidigen. Wir müssen jedem, der bei und mit uns leben möchte, deutlich machen, dass es selbstverständlich ist, dass unsere Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden.

Wie kann es der CDU gelingen, konservative Wähler zurückzugewinnen?

Indem wir Dinge klarer ansprechen und beim Namen nennen, indem wir unsere Werte und unsere christlich geprägte Kultur und Lebensweise nach außen vertreten, und indem wir die Bürger, bei dem, was wir tun, mitnehmen.

Und wie möchte Ihre Partei Unternehmen im ländlichen Raum helfen?

Der Fachkräftemangel ist für die Unternehmen ein drängendes Problem. Im März ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten, jedoch konnten wegen der Corona-Pandemie die Projekte noch nicht richtig starten. Das Handwerk agiert hier jedoch vorbildlich: Die Handwerkskammern haben Programme mit verschiedenen Ländern geplant, die sie umsetzen wollen. So werden im ländlichen Raum Arbeitsplätze entstehen. Die Unternehmen brauchen natürlich eine bestmögliche Infrastruktur. Zudem müssen wir dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen auf dem Land gut bleiben, so dass Arbeitskräfte kommen und Unternehmen wachsen können.

Nach sieben Jahren im Bundestag: Fehlt den Entscheidungsträgern in Berlin der Blick für die Lebenswirklichkeit in den ländlichen Regionen?

Der ländliche Raum ist ein so großes Thema wie nie zuvor. Es gibt viele Förderprogramme, die sich auf die Entwicklung im ländlichen Raum beziehen. Als Abgeordnete muss man für seine Region immer am Ball bleiben und in den entscheidenden Gremien des Bundestages auch kommunizieren, dass die Herausforderungen des ländlichen Raums andere als in Ballungszentren sind.

Ein Dauerthema in der Region ist die Gesundheitsversorgung: Was kann, was muss der Bund tun, um die wertvolle Arbeit der Neckar-Odenwald-Kliniken und des kommunalen Krankenhauses in Hardheim zu unterstützen?

In der Coronakrise hat sich gezeigt, dass dezentrale Strukturen und kleinere Krankenhäuser in den ländlichen Regionen wichtig sind und bei der Bewältigung der Pandemie extrem helfen. Der Bund hat in den letzten Jahren finanzielle Unterstützung geleistet, und das wird auch so bleiben. Dennoch bleibt das Thema eine große Herausforderung. Kleinere Krankenhäuser müssen politisch gewollt werden. Ich will sie und kämpfe auch dafür.

Wir brauchen im ländlichen Raum kleinere Krankenhäuser für die Basisversorgung, und ich erwarte von der Landesregierung ein klares Bekenntnis zu den Standorten im ländlichen Raum, ebenso von der Bundesregierung. Man muss die Finanzierung kleiner Kliniken jedoch auf andere Beine stellen. Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser, die voll ausgelastet sind, ein Defizit erwirtschaften und die Kommunen das Defizit zu tragen haben. Es muss strukturelle Veränderungen geben. Dafür setze ich mich in Berlin mit ganzer Kraft ein.

Wie sieht Ihr Parteikollege Spahn die Situation im ländlichen Raum?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist sich der Situation der kleinen Kliniken bewusst, auch wenn er selbst in einem riesigen Ballungszentrum mit einer Vielzahl von Kliniken lebt. Wenn dort eine Klinik schließt, gibt es zehn Kilometer weiter die nächste. Das ist im ländlichen Raum nicht so. Das Bewusstsein, dass wir hier eine andere räumliche Situation haben, muss man schärfen. Das werde ich auch immer wieder tun.