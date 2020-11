An der Trafostation Römerkastellstraße auf Gemarkung Hettingen wurde die 5G-Antenne von Vodafone in Betrieb genommen. Foto: rüb

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Vodafone hat seine ersten drei 5G-Mobilfunkstationen im Neckar-Odenwald-Kreis in Betrieb genommen und damit das 5G-Ausbauprogramm gestartet. Die neuen Stationen mit 5G-Antennen in Billigheim, Mosbach und Hettingen versorgen erste Bewohner der Orte und ihre Gäste mit der mobilen Breitbandtechnologie 5G. Mittelfristiges Ziel des neuen Infrastrukturprogrammes ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen – so wie es bei der Mobilfunkversorgung bereits heute nahezu der Fall ist. Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baut Vodafone auch sein LTE-Netz (4G) in der Region weiter aus.

Beim Projekt "5G für den Neckar-Odenwald-Kreis" wird Vodafone zunächst die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, zunächst an den 50 Mobilfunkstandorten im Landkreis anbringen – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden sowie Wohngebäuden. Dies geschieht Zug um Zug. Die bestehenden Mobilfunkstandorte werden also aufgewertet, indem dort zusätzliche 5G-Technologie installiert wird.

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab – das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit: Die Kunden können im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen. So können sie zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Videos in HD-Qualität schauen und große Events im Live-Stream verfolgen. Dabei liefert 5G jedoch höhere Geschwindigkeiten als LTE sowie noch niedrigere Latenzzeiten im Millisekunden-Bereich. Dieses wird perspektivisch Anwendungen wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren, ermöglichen.

Im Umfeld der 5G-Stationen kann die neue Breitbandtechnologie von jedermann vor Ort genutzt werden – sofern der Kunde ein 5G-Endgerät und einen Laufzeitvertrag von Vodafone hat. Dabei stehen verschiedene 5G-Smartphone-Modelle oder auch ein 5G-Router für zuhause zur Verfügung. Über jeden 5G-Router können gleichzeitig mehrere Endgeräte – Smartphones, Tablets, Notebooks, Fernseher usw. – mit dem 5G-Breitband-Internet verbunden werden. Damit ist 5G im Umfeld der Stationen eine Alternative zu DSL-Leitungen.

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baut Vodafone auch das LTE-Netz im Neckar-Odenwald Kreis aus. Aktuell sind 99,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Mobilfunknetz sowie 93,6 Prozent der Bewohner an das LTE-Netz von Vodafone angeschlossen. Bis Mitte 2021 sollen im Neckar-Odenwald-Kreis noch zwölf weitere LTE-Bauprojekte realisiert werden. Dabei wird an zwei bestehenden Mobilfunkstationen (in Seckach und Mudau) erstmals LTE-Technologie installiert. Zudem werden an neun vorhandenen LTE-Standorten zusätzliche LTE-Antennen angebracht. Dies geschieht in Haßmersheim, Adelsheim, Limbach (2), Seckach, Ravenstein (2) und Walldürn (2). Außerdem ist ein LTE-Neubaustandort in Zwingenberg geplant. Ziel dieser zwölf Bauprojekte ist es, LTE-Funklöcher zu schließen sowie die Kapazitäten im Versorgungsgebiet dieser LTE-Stationen zu erhöhen.