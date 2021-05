Neckar-Odenwald-Kreis. (ab/mah) Am Pfingstsonntag dürfen Restaurants öffnen. Um einen Überblick zu verschaffen, welche Restaurants öffnen und welche noch abwarten, hat die RNZ recherchiert. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht jedoch nicht.

> Gasthaus "Zum Schwanen", Buchen: Simon Schäfer teilte mit, dass er an Pfingsten noch nicht öffnet, sondern erst Anfang Juni. Abholservice bietet er an. www.schwanenbuchen.wordpress.com; Tel. 06281/8941.

> "Santorini" am Ringpark, Buchen: Chef Elias Tsouris wird nicht öffnen, weil er eine längere Vorlaufzeit für sein Personal benötigt. Abholservice wird angeboten. www.rest-santorini.de; Tel. 06281/5652698.

> Ristorante "Paganini", Buchen: Bleibt bis zum 31. Mai geschlossen. www.ristorante-paganini.de; Tel. 06281/565673.

> "Zum Schwanen", Hainstadt: Restaurant öffnet am Sonntag zu den gewohnten Zeiten, so Rainer Link. www.schwanen-online.de; Tel. 06281/2863.

> "Limbacher Hof", Limbach: Das Restaurant öffnet noch nicht, so Wieslawa Fritz. Abholservice wird angeboten. www.hotel-limbacherhof.de; Tel. 06287/ 9336660.

> "Limbacher Mühle", Limbach: Restaurant mit warmer Küche, Pension und Ferienwohnung öffnet ab Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr und ab 17 Uhr, so Bernhard Blatz. www.limbacher-muehle-odenwald.de; Tel. 06287/1020.

> "Heidersbacher Mühle", Heidersbach: "Wir öffnen auf jeden Fall am Sonntag", so Ralf Felzmann. www.heidersbacher-muehle.de; Tel. 06293/368.

> Pizzeria "Ferraro", Heidersbach: Nelli Ferraro berichtete, dass sie am Sonntag zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet haben. www.ferraros.de; Tel. 06287/9256500.

> Gasthaus "Zum Löwen", Heidersbach: "Das Gasthaus öffnet noch nicht, wir möchten noch abwarten", so Gerald Grimm. Der Abholservice ist weiterhin möglich. Tel. 06287/1494 oder 4338.

> "Carrubo", Mudau: Restaurant öffnet mit Reservierung von 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 21 Uhr. www.carrubo-ristorante-trattoria.business.site.de; Tel. 06284/ 929287.

> "Genuss am Golfpark Mudau", Mudau: Gastronomie öffnet von 11 bis 21 Uhr. www.golfclub-mudau.de/gastronomie; Tel. 06284/95800.

> "Beuchertsmühle", Walldürn: Restaurant öffnet noch nicht, der Abholservice wird angeboten, so Kilian Norbert. www.beuchertsmühle.de; Tel. 06282/ 8043.

> "Wiegman’s Fliegerstübchen", Walldürn: "Die Wiegmans sind auf jeden Fall dabei und lassen sich das nicht nehmen", so Antje Wiegman. Am Sonntag ist das amerikanische Restaurant von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag hat das Lokal geschlossen. www.wiegmans-restaurant.de; Tel. 06282/929095.

> Landgasthof "Linkenmühle", Rippberg: Restaurant öffnet am Sonntag und Montag zum Mittagstisch von 11.30 bis 14 Uhr, so Brigitte Mehl. www.gasthof-linkenmuehle.de; Tel. 06286/283.

> Gasthaus "Zum Lamm", Hornbach: Das Gasthaus öffnet und behält den Abholservice weiterhin bei, so Margit Herkert. www.gasthaus-lamm-hornbach.de; Tel. 06286/269.

> Gasthaus Schmitt, Höpfingen: Restaurant öffnet am Sonntag, so Martin Schmitt. www.schmitt-restaurant.de; Tel. 06283/ 1601.

> Landgasthof "Zum Ochsen", Höpfingen: Das Landgasthaus öffnet am Sonntag, so Margit Dazka. Facebook: "Landgasthof zum Ochsen"; Tel. 06283/366.

> Gasthaus "Der Ochsen", Hardheim: Das Gasthaus öffnet erst am 2. Juni, so Wolfgang Gärtner. www.der-ochsen-hardheim.de; Tel. 06283/2299570.

> "Wohlfahrtsmühle", Hardheim: Sabine und Armin Münster lassen ihr Restaurant noch geschlossen, bieten aber das Grillen "To Go" für Sonntag und Montag ab 11 Uhr an. www.wohlfahrtsmuehle.com; Tel. 06283/22220.

> "Märchenwald", Osterburken: Restaurant bleibt über Pfingsten geschlossen. Mit dem Abholservice kann man sich das Pfingst-Menü mittags nach Hause holen. www.hotelmaerchenwald.de; Tel. 06291/64200