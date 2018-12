Von Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. So sehen die Mitgliedsbetriebe ihre Lage:

> Der Umsatz des Mudauer Klimatechnik-Unternehmens Aurora lag 20 Prozent über Vorjahresniveau, so Hannes Wolf. Der Auftragseingang war ebenfalls höher. Die Konjunktur der Märkte Busse, Landmaschinen und Kommunalfahrzeuge war sehr gut. Die innovative Wärmepumpe für Elektrobusse ist ein Erfolg. Die Zahl der Beschäftigten in Mudau stieg um 70 Mitarbeiter auf 300 an. Insgesamt beschäftigt die Gruppe über 450 Mitarbeiter, darunter 20 Azubis in Mudau. Insgesamt hat die Gruppe 3,3 Millionen Euro investiert. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf die Produktion gelegt. Für 2019 geht Aurora von einem etwa fünf Prozent höheren Umsatz aus. Investiert werden soll in IT-Infrastruktur, Versuchseinrichtungen und Werkzeuge für Elektrofahrzeug-Wärmepumpen. In Mudau soll die Zahl der Mitarbeiter nur leicht ansteigen.

> Beim Bauländer Kunststoffwerk Schlierstadt war der Auftragsbestand stabil und gut, sagte Christoph Schneider. Die Erneuerung des Maschinenparks und die Umsetzung interner Projekte verbesserten die Wettbewerbsfähigkeit deutlich. Die Zahl der lukrativen Anfragen war hoch, die Realisierungsquote ebenso. Das Ziel, den Automotivanteil auf 20 Prozent zu reduzieren, wurde durch viele neue Projekte aus diversen Branchen erreicht. Alle angebotenen Ausbildungsplätze konnten besetzt werden. Für 2019 rechnet das BKW mit guten Auftragseingängen dank neuer Projekte, die für dauerhafte Vollbeschäftigung und gute Ertragslage sorgen werden. Wichtige Themen sind die Verbesserung der Altersstruktur und die Qualifizierung von Fachkräften. Investiert wird in Maschinen der Mehrkomponententechnik. Die Produktionsflächen sollen erweitert werden.

> Für Bleichert Automation in Osterburken waren 2018 Geschäftsentwicklung und Auftragseingang gut. Der Auftragsbestand ist hoch, so dass 2019 eine gute Auslastung gegeben sein wird. Risiken stellen die Entwicklungen auf dem Weltmarkt, erhöhter Preisdruck auf den Absatzmärkten und der Fachkräftemangel im gewerblichen Bereich dar.

> Für die Baufirma Henn aus Buchen hat sich 2018 der Trend zum "Betongold" aufgrund der Nullzinsen und Sorgen um die Stabilität des Euro fortgesetzt. Die Baubranche war somit gut beschäftigt. Kommunen erschließen neue Baugebiete und die Industrie läuft gut, was sich beides positiv auf Bauinvestitionen auswirkt. 2018 wurden Hallenneubauten für Industriekunden, eine Baugebietserschließung, Straßenarbeiten, Kanal- und Versorgungsarbeiten, Wohnhausneubauten und Biogasanlagen realisiert. Henn beschäftigt 45 Mitarbeiter und einen Azubi, es gibt hier jedoch kaum geeignete Bewerber. Der Trend zum "Betongold" wird sich 2019 wohl fortsetzen.

> Der Tastaturhersteller Hoffmann und Krippner aus Buchen konnte 2018 eine hohe Steigerung des Auftragseingangs aus allen Branchen verzeichnen. Neu hinzugekommen sind Aufträge aus der KFZ-Zulieferung. Der Umsatz konnte von 19,6 auf 22 Millionen Euro gesteigert werden. Die Mitarbeiterzahl stieg um 20 auf 220. Es werden 20 Azubis und duale Studierende beschäftigt. Im Herbst wurde mit der Erweiterung der Produktionsfläche begonnen. Inklusive Maschinenausstattung werden rund fünf Millionen Euro investiert. Quer durch die Branchen basieren Eingabesysteme verstärkt auf Touch-Screens, die zudem immer stärker an Cloud-Plattformen angebunden sind. Hoffmann und Krippner arbeitet im Firmenverbund mit TES Frontdesign (Neuruppin), Helicom (Münster) und den Tochterfirmen HK Input Systems und Robiotic. Im Firmenverbund arbeiten 400 Beschäftigte. Den Verbund bewertete Ralf Krippner als solide. Dennoch blickt das Unternehmen etwas verhalten auf 2019: Das Wachstum könnte durch Fachkräftemangel gebremst werden. Auch ein Rückgang der Nachfrage wird erwartet. Gründe sind u. a. Brexit und Trump.

> Bei Mosca Elektronik und Antriebstechnik aus Buchen verlief 2018 trotz starker saisonaler Schwankungen sehr positiv, sagte Roman Henn. Gebäudeautomatisierung und Elektromobilität sorgten für steigende Umsätze. Der Gesamtumsatz lag 2018 etwa acht Prozent höher als 2017. Das Beschäftigungsniveau wurde leicht erhöht, nach langer Suche konnte eine Führungskraft gewonnen werden. Auch ein Azubi wurde gefunden. 2019 wird ein weiterer Auszubildender beginnen. Aktuell wird die Produktionsfläche ausgebaut. Für 2019 wird eine stagnierende Konjunkturentwicklung erwartet, dennoch rechnet Mosca mit leichten Umsatzzuwächsen.

> Der Umsatz der Odenwälder Kunststoffwerke (OKW) aus Buchen lag 2018 sechs Prozent über dem Vorjahr, so Prokuristin Yvonne Ellwanger. Die Investitionen sind leicht gestiegen. Investiert wurde in die neuen Produktgruppen Smart-Terminal, die zusätzliche Größe bei Body-Case sowie in die Produktion. Weiter in das neue Bürogebäude und das Internet als Vertriebsinstrument. 2019 sollen neue Gehäuselösungen eingeführt und die Kommunikation mit den Vertriebspartnern intensiviert werden. Ein großes Thema ist der Bau des neuen Bürogebäudes samt Umzug. OKW beschäftigt in Buchen über 100 Mitarbeiter.

> Orca Gehäusetechnik schloss 2018 im Vergleich zu 2017 mit einem deutlichen Plus ab, teilte Peter Bauer mit. Hauptumsatzstütze war der Maschinenbau, Steigerungen wurden auch mit neuen Produktreihen erzielt. Die Hauptmärkte Maschinenbau und Medizintechnik sind stabil. Orca war 2018 auf drei Messen vertreten und beschäftigt neun Mitarbeiter. Dank der stabilen Binnennachfrage und neu etablierten Produkten geht Orca davon aus, das Jahr 2019 positiv abzuschließen. Risiken seien vor allem in den Exportmärkten vorhanden.

> Die Perga-Plastic aus Altheim hat 2018 wieder ein gutes Ergebnis erzielt, sagte Martin Wilhelms. Insbesondere Zuwächse bei den Industriefolien für den Pharma- und Hygienebereich ermöglichten die positive Entwicklung. Die Exportquote liegt hier bei 40 Prozent. Der aktuelle Auftragsbestand ist gut. Eine weitere Extrusionsanlage für Spezialfolien wurde in Betrieb genommen und hat maßgeblich zum Wachstum beigetragen. Auch 2019 soll in Produktionsanlagen investiert werden. Das Unternehmen geht sehr optimistisch ins Jahr 2019. Perga-Plastic beschäftigt in Altheim und Worms 250 Mitarbeiter, es gibt elf Azubis. Risiken sind die hohen Energiepreise und Engpässe im Bereich Logistik.

> Scheuermann und Heilig aus Hainstadt liefert Metallteile und Baugruppen für zahlreiche Alltagsprodukte. Der Exportanteil liegt bei 50 Prozent. 2018 wird Scheuermann und Heilig mit einer Umsatzsteigerung von vier Prozent abschließen. Der Auftragsbestand ist gut. Das Unternehmen will in neue Produktionsgebäude und die Sanierung bestehender Gebäude investieren.

> Die Volksbank Franken konnte 2018 gute Zuwächse im Kreditgeschäft und Einlagenwachstum verzeichnen, sagte Karin Fleischer. Die Bilanzstruktur ist ausgewogen. Wertpapier- und Investmentbereich entwickelten sich sehr positiv. Die Ertragslage war 2018 stabil. Im Verhältnis zum Kundenvolumen ist der Zinsüberschuss gesunken. Die Kosten konnten auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die Volksbank beschäftigt 228 Mitarbeiter, davon 96 in Teilzeit. 13 Azubis werden beschäftigt. Ziel ist es, die Ausbildungsquote zu erhöhen. Demografische Entwicklung, Digitalisierung, Regulatorik und Niedrigzinsniveau werden die Bank auch 2019 beschäftigen. Aufgrund des geänderten Kundenverhaltens wurden kleinere Filialen und SB-Zweigstellen geschlossen. Im Privatbereich werden 93 Prozent der Überweisungen online getätigt, im Firmenkundengeschäft sind es 73 Prozent. Das neue Kunden-Dialog-Center wird gut angenommen.