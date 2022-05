> Hamburger Hafenmarkt on Tour, Miltenberg: Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Der Hamburger Hafenmarkt macht Rast in Miltenberg. Die Verkäufer garantieren hanseatisches Flair, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt und beste Unterhaltung. Ganz gleich, ob frisch belegte Fischbrötchen, der Genuss eines kühlen nordischen Bieres bei Livemusik in einer Hafentaverne oder hanseatische Spezialitäten vom Grill der Hafenkantine: Das Flair des Hamburger Hafens liegt in der Luft. Inspiriert von dem originalen Hamburger Fischmarkt, seinen unverwechselbaren Marktschreiern, der Nähe zum Meer und nordischer Tradition präsentieren sie am Freitag von 9 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr viele reizvolle Waren, Speisen und Dinge, die den Norden ausmachen, in einem attraktiven Event für Groß und Klein.

> Würth Museen, Künzelsau und Schwäbisch Hall: "Museen mit Freude entdecken" – unter diesem Motto können Besucher am Sonntag, dem internationalen Museumstag, die Vielfalt der Würth Museen in Künzelsau und Schwäbisch Hall u. a. bei Kurzführungen bestaunen. In den Museen in Künzelsau können sich Kinder ab 6 Jahren mit einem Kinder-Kunst-Such-Spiel auf Entdeckungsreise durch das Museum für Schrauben und Gewinde begeben. Außerdem ist der Skulpturengarten im Freien rund um die Uhr zugänglich. Auch in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall locken von 11 bis 16 Uhr Kurzführungen zu jeder vollen Stunde sowie von 11 bis 17 Uhr eine Kunstolympiade für Kinder. Bei schönem Wetter laden Outdoor-Schach, ein Basketballkorb,eine Tischtennisplatte sowie eine Spieltonne dazu ein, sich richtig auszutoben und zu verweilen. Alle Angebote sind kostenlos und richten sich an Jung und Alt. Weiteres unter www.kunst.wuerth.com

> Markt schöner Dinge, Heilbronn: Antiquitätenhändler, Kunsthandwerker und der Heilbronner Handel versprechen ein Erlebnis in Form eines Antik- und Trödelmarkt am Samstag von 11 bis 18 Uhr in der Heilbronner Innenstadt. In einer einmaligen Atmosphäre rings um den Kiliansplatz und mit hochwertigen, antiken Möbeln, Keramiken, Schallplatten und anderen Raritäten zieht dieser Markt jedes Jahr viele Besucher an. Der Heilbronner Handel beteiligt sich mit besonderen Deko-Artikeln und speziellen Angeboten zu Flohmarktpreisen.

> Burgfest, Krautheim: Am Wochenende kann ausgelassen rund um die Burg gefeiert werden! Das Krautheimer Burgfest findet nach zweijähriger Corona-Pause am Wochenende rund um die Burg statt. Viele Attraktionen wie Bogenschießen, Burgführung, Greifvogelschau, Ponyreiten und Livemusik am Samstagabend erwarten die Besucher. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das gemütliche Fest im Schatten der Burg kann am Samstag ab 11 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr besucht werden.

> Bahnhofstag der Jagsttalbahn, Dörzbach: Am Samstag und Sonntag startet der Museumsbetrieb der Jagsttalbahn im Dörzbacher Bahnhof jeweils von 11 bis 17 Uhr. Bei der Eröffnung finden an beiden Tagen Pendelfahrten im Bahnhofsbereich statt. Auf den neuen Gleisen rollen eine Diesellok, ein offener Sommerwagen, ein Barwagen und ein Flachwagen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich gibt es Gelegenheit, die historischen Fahrzeuge zu besichtigen.

> Discofox- und Schlagernacht, Krumbach: Freunde von Tanz- und Schlagermusik kommen am Samstag im Tanzlokal "Ponderosa" in Krumbach auf ihre Kosten: Dort steigt ab 21 Uhr die Discofox- und Schlagernacht mit Andy Schäfer und Claudia Lino. Schon mit seiner 1992 erschienenen Debütsingle "Es muss Liebe sein" verbuchte der Mannheimer Schlagersänger Andy Schäfer beachtliche Erfolge. Zahlreiche weitere Veröffentlichungen, bei denen er mit renommierten Songschreibern zusammenarbeitete, konnten sich ebenfalls in den Charts platzieren. Claudia Lino erzählt mit ihren selbst verfassten Liedern eigene Geschichten mit Ohrwurmcharakter.