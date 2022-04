Der „Dreggsagg“ Michl Müller gastiert am Freitag in der Stadthalle in Buchen mit seinem Programm „Verrückt nach Müller“. Foto: Siegrid Metz

> Michl Müller, Buchen: "Verrückt nach Müller" heißt es am Freitag in der Stadthalle. Der selbst ernannte "Dreggsagg" Michl Müller beschert seinen Zuschauern einen mitreißenden, authentischen Abend, der sich wieder einmal leidenschaftlich zwischen Kabarett und Comedy bewegt. Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik – mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist – macht das Naturtalent auch diesmal vor keinem Thema halt, und es sprudeln zielsicher die Pointen. Karten für 36 Euro gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse.

> Maimarkt, Mannheim: Die größte Regionalmesse Deutschlands meldet sich nach der Corona-Zwangspause wieder zurück. Minister Peter Hauk und Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz werden am Samstag um 10 Uhr den Maimarkt eröffnen. Dann können Interessierte wieder die Angebote der Aussteller in den 31 Hallen und auf dem großen Freigelände begutachten. Bis Freitag kann man noch günstige Karten im Vorverkauf ergattern.

> Eröffnung Römerpfade, Buchen/Walldürn: Wandern auf den Spuren der Römer – das ist seit Neuestem auf den sechs Römerpfaden im Neckar-Odenwald-Kreis möglich. Am Sonntag wird der 14 Kilometer lange Herkulespfad bei Buchen eröffnet. Dabei haben Interessierte die Wahl zwischen einer geführten Wanderung um 10 Uhr, einer Wanderung rund um den Limes mit Führung am Hönehaus um 11 Uhr oder einer Dolinenwanderung ab 14 Uhr. Start ist jeweils am Forsthaus Hettingen. – Ebenfalls am Sonntag wird in Walldürn der Marspfad, ein fünf Kilometer langer Rundweg, eingeweiht. Um 10 Uhr gibt es eine geführte Wanderung, ehe es von 11 bis 16 Uhr an der Römerstation an der Limespalisade römisch-kulinarische Überraschungen angeboten werden.

> Maifest, Heilbronn: Das erste Volksfest unter freiem Himmel findet auf der Theresienwiese in Heilbronn noch bis zum Familientag am Montag statt. Vom Riesenrad über "Break Dance" bis zum Familienkarussell ist für jeden etwas geboten. Und wer zwischendurch Hunger verspürt, findet sicher auch etwas Leckeres unter den zahlreichen kulinarischen Spezialitäten. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 14 bis 24 Uhr, am Samstag von 13 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr sowie am Montag von 13 bis 23 Uhr.

> Blumenmarkt, Mosbach: Am Samstag kommen alle Freunde von Pflanzen und Blumen in der Mosbacher Innenstadt voll auf ihre Kosten. Im mediterranen Ambiente rund um den Marktplatz gibt es von 9 bis 16 Uhr tolle Pflanz- und Dekobeispiele für Beete, Kübel, Kasten und Co. zu bewundern. Abgerundet wird das Ganze durch Kunsthandwerk, Musik und Unterhaltung sowie Köstlichkeiten für den Gaumen – also ein Genuss für alle Sinne.

> Street-Food-Festival, Bad Mergentheim: Internationale Kulinarik gibt es am Wochenende in der Bad Mergentheimer Innenstadt. Street Food aus aller Herren Länder sowie ausgewähltes Craft Beer lassen einem dabei das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die Food Trucks auf dem Marktplatz und in der Burgstraße bereiten am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 21 Uhr frische Speisen vor den Augen der Gäste zu.

> Friedensbasar, Buchen: Ganz im Zeichen der Unterstützung für die Ukraine steht am Samstag von 9 bis 14.30 Uhr die Fußgängerzone in Buchen. Dort veranstaltet der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Roland Burger einen Friedensbasar mit 16 Ständen. Außerdem ist auf dem Marktplatz eine kleine Bühne aufgebaut. Wer also ein bisschen stöbern will und dabei etwas für den Frieden machen will, ist hier genau richtig.