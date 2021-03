Von R. Busch, S. Kern und H. Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Region hat abgestimmt – ähnlich wie im Land, aber dennoch mit markanten Unterschieden. Die CDU bleibt nämlich trotz Verlusten stärkste Kraft. Auch im Kreis erlitt die Partei aber das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. Direktkandidat Peter Hauk gelang es aber immerhin, die Verluste – verglichen mit dem desaströsen Landesergebnis – etwas einzudämmen. Die Grünen setzten ihre Aufwärtsentwicklung dagegen fort: Amelie Pfeiffer gelang es, bei ihrer ersten Kandidatur Platz zwei im Kreis zu festigen – mit beeindruckenden 23,7 Prozent.

Deutliche Verluste erlitt die AfD – ihr gelang es aber, wie schon vor fünf Jahren, die SPD hinter sich zu lassen, die weiter im freien Fall ist – landesweit und im Kreis. In manchen Kommunen landeten die einst so stolzen Sozialdemokraten sogar nur auf Rang fünf, noch hinter der FDP. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis lag bei 62,1 Prozent und war damit schlechter als vor fünf Jahren, aber höher als im Landesdurchschnitt.

"Auch wenn das Ergebnis im Kreis besser als im Landestrend liegt, ist es natürlich enttäuschend", sagte der CDU-Abgeordnete Peter Hauk. Trotz ihrer gerade auch auf die Menschen im ländlichen Raum ausgerichteten Politik, sei die Union auch im Neckar-Odenwald-Kreis weit davon entfernt, Ergebnisse wie noch vor 20 Jahren einzufahren. "Für mich ist das aber ein Ansporn, es besser zu machen, damit unsere Politik mehr Zuspruch erfährt", gab sich der 60-Jährige am Abend kämpferisch. Zu persönlichen Ambitionen und einer möglichen weiteren Regierungsverantwortung seiner Partei wollte sich der (aktuelle) Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Wahlabend nicht äußern: "Der Ball liegt jetzt beim Wahlsieger, bei den Grünen."

Bei eben jenen Grünen war die Stimmung am Wahlabend prächtig. "Das ist ein super Erfolg für uns, im Land und auch im Kreis", zeigte sich Amelie Pfeiffer, die auf 23,65 Prozent der abgegebenen Stimmen im Neckar-Odenwald-Kreis kam, zufrieden. Man habe erfolgreich "in andere Wählerfelder hinein gefischt". Durch die hohe Zahl der Direktmandate der Grünen Kandidaten im Land sei es aber eher unwahrscheinlich, dass sie selbst als Abgeordnete in den Landtag einzieht. Das sei zwar ein bisschen ärgerlich, aber die Freude darüber, "dass die Wähler verstanden haben, um was es geht", überwiege, so Pfeiffer.

"Ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht", machte Dr. Dorothee Schlegel (SPD) am Sonntagabend beim Blick auf das eigene Wahlergebnis (12,15 Prozent im Kreis) deutlich. Es sei diesmal schwieriger gewesen, im Wahlkampf an die Menschen heranzukommen, sie habe ihr Bestes gegeben. Das SPD-Mandat aus dem Landkreis wird mit dem Abschied von Georg Nelius aus dem Landtag demnach höchstwahrscheinlich auslaufen. Den Mosbacher Sozialdemokraten hatte bei der Stimmabgabe am Sonntag "schon ein bisschen Wehmut" überfallen, die Hoffnung auf ein besseres SPD-Ergebnis als prognostiziert hatte er dennoch. Mit 12,15 Prozent erreichte Dorothee Schlegel zwar ein leicht besseres Ergebnis als die SPD im Land, im Kreis verloren die Sozialdemokraten dennoch abermals rund drei Prozent der Stimmen.

"Es ist erfreulich, dass wir nicht so stark wie im Land verloren haben", sagte Johann Martel (AfD), "aber es ist traurig, dass wir insgesamt so viel verloren haben." Die Fehlersuche begann er in den eigenen Reihen: Dass sich die AfD nach dem erstmaligen Einzug in den Landtag durch Grabenkämpfe selbst dezimiert habe, das habe ein schlechtes Bild abgegeben. "Das müssen wir jetzt besser machen und den Wählern zeigen, dass wir es können."

Von Null auf 3,99 Prozent schaffte es Stephan Frauenkron für die Freien Wähler. In seiner alten Heimat Walldürn erhielt Frauenkron gar mehr als neun Prozent der abgegebenen Stimmen. "Das ist ein tolles Ergebnis und ein toller Vertrauensbeweis, da kann man sich nur bedanken", sagte Frauenkron. "Es war uns wichtig, der AfD Stimmen abzunehmen, und ich denke, da haben wir unseren Beitrag geleistet." Natürlich hätte man sich aber gewünscht, die Fünf-Prozent-Hürde im Land zu überspringen – Frauenkron hat aber besser als im Landesvergleich abgeschnitten.