Ein Vertriebspartner der Telekom hat Mitarbeiter in den Neckar-Odenwald-Kreis entsendet, die nun an der Haustür Internetverträge abschließen sollen. Die Polizei und Verbraucherschützer raten von Geschäften an der Haustür grundsätzlich ab. Symbolfoto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Wenn Wildfremde plötzlich vor der Haustür auftauchen, sind wohl die meisten Menschen erst einmal misstrauisch. Denn wer lässt sich schon gerne im trauten Heim einen teuren Perserteppich oder ein unnötiges Zeitschriftenabo aufschwatzen? Aber wie ist es, wenn sich die Besucher mit Dienstausweis samt Lichtbild ausweisen können, die passende Uniform tragen und sogar ein Autorisierungsschreiben mit sich führen? Genau so verhält es sich mit den Klinkenputzern der Firma Ranger, die aktuell im Neckar-Odenwald unterwegs sind. Sie erwecken zum Teil den Eindruck von Telekom-Technikern, tatsächlich wollen sie ihren Gesprächspartnern aber teure Verträge für Telefon und Internet andrehen.

"Die Leute werden über den Tisch gezogen"

Dabei sollen sich die offiziellen Vertriebspartner der Telekom, die aktuell im Auftrag des Bonner Telekommunikationsgiganten im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis von Tür zu Tür gehen, schon mal unlauterer Mittel bedienen, wenn sie das schnelle Internet und die Glasfasertechnik anpreisen. Ein älterer RNZ-Leser schilderte unserer Redaktion, dass die jungen Vertreter nach seiner Router-Nummer gefragt hätten, um angeblich überprüfen zu können, ob er für schnelleres Internet in Frage komme. Diesen Vorwand hätten sie dann genutzt, um ins Haus zu kommen und den Senior dazu zu drängen, die begehrte Unterschrift auf ihr Schriftstück zu setzen. In diesem Fall verhinderte nur das beherzte Eingreifen einer aufmerksamen Nachbarin, dass ein Vertrag zustande kam.

Solche und ähnliche Schilderungen finden sich zuhauf in Foren der Telekom. Und immer wieder nennen verärgerte (Beinahe-) Kunden die Firma Ranger Marketing & Vertriebs GmbH, die bereits seit vielen Jahren im Auftrag der Telekom Verträge beim Endkunden abschließt. "Wie die Mitarbeiter von Ranger Marketing & Vertriebs GmbH agieren und was diese versprechen, ist sehr zweifelhaft und auch nicht mit der Telekom abgesprochen", lautet ein Vorwurf. "Ich halte das Auftreten von Ranger Marketing für nicht sehr seriös und hoffe, keinem Betrüger ins Netz gegangen zu sein", teilt ein Neukunde mit, der Besuch an der Haustür erhalten hatte.

Einfach zu klären, ist dieser Punkt nicht. Denn damit man von Betrug sprechen kann, muss – zusätzlich zur Täuschung – der Betroffene einen Vermögensnachteil erhalten. Bei diesen Haustürgeschäften der Firma Ranger ist dies jedoch nur der Fall, wenn der Kunde die erworbene Leistung weder will noch braucht und der Vertrag allein aufgrund eines Täuschungsmanövers zustande kam. In diesem Fall können Betroffene Anzeige erstatten. "Ein solches Fehlverhalten ist aber extrem schwer nachweisbar", warnt Polizeipressesprecher Carsten Diemer.

Ihm zufolge sind bei der Polizei drei Anrufe eingegangen, bei denen Bewohner des Neckar-Odenwald-Kreises das Vorgehen der Telekom-Vertriebspartner als verdächtig eingestuft hätten. "Uns liegt aber derzeit keine Beschwerde vor", bestätigt Diemer, relativiert diese Aussage jedoch gleich: "Wer tatsächlich übers Ohr gehauen wurde, meldet sich für gewöhnlich nicht bei der Polizei." Aus seiner Geringschätzung für diese Haustürgeschäfte macht Diemer keinen Hehl. "Sie sind nicht verboten, aber sie sind sicherlich nicht sehr seriös", sagt der Polizist und berichtet von Fällen, in denen Bürger nicht ausreichend aufgeklärt und dann "über den Tisch gezogen" wurden.

Der Gesetzgeber hat für diesen Fall eigentlich vorgesorgt. Denn Kunden können von einem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen, das für Haustürverträge gilt. Doch ganz so einfach ist es laut dem Polizeipressesprecher in der Praxis nicht immer: "Oftmals merken die Leute gar nicht, dass ihnen da etwas aufgeschwatzt wurde." Sind die zwei Wochen dann verstrichen, ist es zu spät. "Bis die Polizei in diesen Fällen tätig werden kann, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen", bedauert Diemer.

Doch wie reagiert die Telekom auf den Vorwurf, dass die Vertriebspartner einen Vorwand wie die Router-Nummer nutzen, um potenzielle Kunden zu überrumpeln und ins Haus zu gelangen. "Das Vorgehen ist so nicht vorgesehen", sagt Telekom-Pressesprecher Hubertus Kischkewitz. Er verspricht: "Die Firma Ranger wird mit ihren Mitarbeitern vor Ort reden und nachschulen." Ob das hartnäckige Auftreten damit ein Ende findet, ist zu bezweifeln. Denn die Vorwürfe gegen Ranger sind nichts Neues, und die Antwort der Telekom oder ihres Vertriebspartners folgt gleichermaßen einem festen Muster.

Der "Westfälische Anzeiger" berichtete bereits 2014 über Beschwerden von Anwohnern in Hamm (bei Dortmund), weil Mitarbeiter von Ranger nach 20 Uhr klingelten. "24 Vest" schreibt, dass Ranger-Mitarbeiter 2019 in Waltrop (ebenfalls bei Dortmund) hartnäckig und aufdringlich vorgehen, und setzt die Berichterstattung damit fort, dass die Telekom-Vertriebspartner im August trotz der Corona-Vorschriften keinen Abstand hielten. Weitere Vorfälle mit "forschem Auftreten" nennen die "Kieler Nachrichten" für 2019 und "Innsalzach24" für 2016. In allen Fällen versprachen entweder die Telekom oder Ranger, die betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren und nachzuschulen.

"Wir gehen Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten nach"

Als die Redaktion von "Innsalzach24" bei der Telekom nachfragt, erhält sie wortwörtlich die gleiche Antwort wie nun die RNZ. Unter anderem ist dort zu lesen: "Durch die Dienstausweise, das Autorisierungsschreiben und die Ausstattung mit ,Original-Materialien‘ wollen wir uns von den schwarzen Schafen der Branche abgrenzen und den besuchten Kunden die Sicherheit geben, dass sie tatsächlich von autorisiertem Personal zu Telekom-Produkten beraten werden." Außerdem habe die Telekom verbindliche Verhaltensregeln entwickelt. "Erhalten wir konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, gehen wir diesen umgehend nach", schreibt Telekom-Pressesprecher Hubertus Kischkewitz sowohl der RNZ als auch vier Jahre zuvor der Redaktion im bayerischen Rosenheim.

Der Verdacht liegt nahe, dass die Telekom diese Offensive im Neckar-Odenwald-Kreis ausgerechnet jetzt gestartet hat, um dem Konkurrenten BBV ein Schnippchen zu schlagen. Denn wer ganz aktuell einen 24-Monatsvertrag bei der Telekom unterschreibt, kann nicht mehr zeitnah auf den Glasfaserzug der BBV aufspringen. Doch die Telekom streitet dies ab: "Die Unterstützung durch die Firma Ranger nutzen wir regelmäßig als Ergänzung unserer laufenden Vertriebsaktivitäten und in ganz Deutschland. Das hier hat nichts mit der Glasfaserinitiative der BBV zu tun." Und: "Wir arbeiten im Vertrieb bereits seit Jahren erfolgreich auch mit solchen externen Partnern zusammen."

Dass die Telekom die Missstände bei diesen Haustürgeschäften nach all dieser Zeit trotzdem nicht in den Griff bekommt, wirft allerdings kein gutes Licht auf den Bonner Konzern. Ein enttäuschter Kunde fasst es wie folgt zusammen: "Wenn die Telekom aufgrund des höheren Verdiensts nichts dagegen unternimmt, muss sie sich den Vorwurf der Unseriosität gefallen lassen."