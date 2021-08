Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, Zwölf- bis 17-Jährigen mehr Corona-Impfangebote zu machen, trifft auf Vorbehalte – bei Eltern, Lehrern und sogar bei Ärzten. Denn in Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Impfungen von Kindern trotz politischem Druck bisher nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko für schwerere Covid-Verläufe. Stiko-Chef Mertens geht inzwischen allerdings davon aus, dass die Impfempfehlung für Kinder über zwölf Jahren überarbeitet wird.

Mit ärztlicher Beratung dürfen sich Jugendliche schon jetzt impfen lassen, da die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna ab zwölf Jahren zugelassen hat. Lob und Kritik für das Vorpreschen der Gesundheitsminister gibt es auch aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Die RNZ hat sich umgehört.

> Dr. Martina Teinert, die Leiterin des Kreisgesundheitsamts: "Wichtig in diesem Zusammenhang ist eine rationale Debatte des Für und Wider der Impfungen ab dem zwölften Lebensjahr aufgrund von wissenschaftlichen Studien und Daten." Die Schwierigkeit der Situation besteht ihr zufolge darin, dass die Erkrankung Covid erst seit anderthalb Jahren bekannt ist und somit keine Aussagen zu späteren Komplikationen bei Kindern möglich sind. Bei den Impfungen gebe es ebenfalls keinen langen Beobachtungszeitraum. "Es muss also eine Entscheidung getroffen werden, welches Risiko man als geringer einschätzt. Ich persönlich würde meine Kinder impfen lassen, weil mir das Risiko einer Impfung geringer erscheint als das Durchmachen der Erkrankung." Zudem drängt Dr. Teinert zufolge "in Erwartung der vierten Welle" die Zeit: "Wir müssen jetzt handeln. Eine Impfkampagne halte ich hier für ein verhältnismäßiges Mittel."

In diesem Zusammenhang betont die Leiterin des Gesundheitsamts: "Zu Beginn der Pandemie haben Kinder und Jugendliche sich solidarisch verhalten und dafür Sorge getragen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden können, um die ältere Bevölkerung zu schützen." Deshalb appelliert sie nun an alle Erwachsenen, sich impfen zu lassen: auch um Kinder und Jugendliche zu schützen und weitere Schulschließungen zu vermeiden.

> Dr. Andrea Horn, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin (Buchen): "Ich gehöre zu denen, die impfen", schickt die Kinderärztin vorweg. "Mir ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche das Recht haben, sich zu schützen." Dr. Horn ist sich aber bewusst, dass es bei der Frage der Kinderimpfung gegen Covid keine allgemeingültige einfache Antwort gibt. Unter den Kinderärzten, mit denen sie sich austauscht, herrsche keine strikte Einigkeit. "Wenn man ehrlich ist: Keiner kann in die Zukunft schauen." Deshalb plädiert die Buchener Ärztin dafür, dass ein jeder selbst die Verantwortung trägt und sich fragt: "Welches Risiko nehme ich für mich selbst in Kauf?" Ihre persönliche Antwort fällt eindeutig aus: "Der Schutz steht für mich viel höher als die Angst vor irgendwelchen möglichen Risiken der Impfung." Zu bedenken gibt Dr. Horn, dass die Pandemie kein rein medizinisches Thema ist. Was sie am aktuellen Hin und Her vor allem stört, sind die Schuldzuweisungen.

> Jan Reuter, Apotheker, Vortragsredner und Dozent (Walldürn): "Die Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen halte ich für sehr wichtig, da wir deutschlandweit und weltweit eine hohe Impfquote erreichen müssen, um endlich zur Normalität zurückkehren zu können." Reuter habe bei Kindern beobachtet, dass sie weniger voreingenommen seien und sich sachlicher mit der Impfung auseinandersetzten als viele Erwachsene, die eine Impfung aus teils fragwürdigen Gründen ablehnen. "Das Argument, dass Kinder von der Impfung kaum profitieren, sehe ich anders." Gerade mit Hinblick auf die Schule und eine ganz normale Kindheit hält der Apotheker die Covid-Impfung für diese Altersgruppe für unabdingbar. Die Stiko bezeichnet er dennoch als "oberste Instanz", in der "die echten Experten sprechen". Jan Reuter ist überzeugt: "Dass die Kompetenzen der Stiko im Wahlkampf missachtet werden, sorgt für große Verunsicherung bei den Eltern und Kindern, und das Fachpersonal darf das dann ausbaden – teilweise in sehr hitzigen Diskussionen." Dabei habe die Politik noch im Dezember des Vorjahrs betont, dass "Abwarten und Sicherheit" vorgingen, kritisiert der Apotheker. "Man hätte die Gesamtbevölkerung einfach deutlich besser auf die Vorteile der Impfungen hinweisen und hinführen müssen. Das muss sich die Politik ankreiden lassen."

> Susanne Herberg, Fachärztin für Kinderheilkunde, Jugendmedizin und pädiatrische Pneumologie (Mosbach): "Ich bin eine absolute Fürsprecherin für jede Impfung, die gegenüber der zu bekämpfenden Erkrankung einen Vorteil für den Geimpften bedeutet. Dementsprechend werden Impfungen in Deutschland ausführlich darauf geprüft und beurteilt, ob sie für den jeweilig zu Impfenden einen Benefit gegenüber der Erkrankung darstellen. Es darf nicht sein, dass eine Impfung mehr Risiken birgt als die Erkrankung." Gerade diese Forderung sei es, die es ihr so leicht mache, für jede von der Stiko empfohlene Impfung klar zu werben. Die derzeit zugelassenen mRNA-Impfstoffe hält Herberg für eine gut verträgliche und sichere Impfung. "Ich habe selbstverständlich in meiner Praxis allen Kindern zwischen zwölf und 17 Jahren mit Risiken und Vorerkrankungen ein Impfangebot gemacht – gemäß der Stiko-Empfehlung." Diese Patienten hätten allen Studien zufolge durch die Erkrankung mit Covid-19 mehr Schaden zu erwarten als durch die Impfung. Aber: "Bei den gesunden Kindern ist das bis dato nicht eindeutig belegt", sagt die Kinderärztin. Sie wirft der Politik vor, Zahlen zu zitieren, die sich nicht immer eindeutig auf gesunde geimpfte Kinder beziehen. Deshalb lautet ihr Fazit: "Ich bin absolut dafür, alle Kinder und Jugendlichen zu impfen, die nachweislich nach derzeitigem Kenntnisstand von der Impfung mehr profitieren als vom Durchmachen der Erkrankung." Deshalb will sie noch auf weitere Ergebnisse der Ständigen Impfkommission warten.

Das Gremium selbst bezeichnet die Mosbacher Kinderärztin als "eine Kommission, wie wir sie uns in ihrer Neutralität nur wünschen können". Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, nur ihrem Gewissen und der Wissenschaft verpflichtet. "Sie lässt sich – wie man an der derzeitigen Diskussion sieht – weder von der Pharmaindustrie noch von der Parteipolitik beeinflussen." Susanne Herberg ist davon überzeugt, dass die Empfehlung kommt, sobald die Datenlage für eine Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen spricht. "Genau das ist es, was ich mir in unserem Land wünsche: eine unabhängige evidenzbasierte Information, bevor ich eine Impfung mit Überzeugung empfehlen kann."

Das Vorpreschen der Bundesregierung und Gesundheitsminister, "ohne den Sachverstand der Stiko zu achten", bezeichnet die Ärztin als irritierend. "Ein solch wertvolles Gremium zu übergehen, ist meines Erachtens unverantwortlich und verunsichert die Eltern und Kinder noch viel mehr." Gerade beim Blick auf weitere Impfungen sollte die Ständige Impfkommission in ihrem Ansehen nicht diskreditiert werden.

"Es ist keine Frage für mich, dass sich in unserem Land jeder ab zwölf Jahren, der das gerne möchte, nach ausführlicher Aufklärung impfen lassen kann – aber in dem Bewusstsein, dass die Daten zur Verträglichkeit versus Benefit gerade geprüft werden und wohl derzeit noch keine eindeutige Aussage zulassen", sagt Herberg. Statt den Fokus nun allein auf die Jugendlichen zu rücken, sollte man laut der Kinderärztin verstärkt bei den 20- bis 45-Jährigen ansetzen. "Sie haben nicht nur mehr Eigenrisiko durch Covid-19, sondern tragen auch allen bisherigen Erkenntnissen zufolge mehr zum Pandemiegeschehen bei."