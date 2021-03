Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Vor genau einem Jahr, am 6. März 2020, war es offiziell: Das damals noch neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 hatte den Neckar-Odenwald-Kreis erreicht. Um 17.09 Uhr bestätigte das Landratsamt an diesem Tag per Pressemitteilung, dass sich eine 60-jährige Frau bei einem bereits bekannten Fall aus einem anderen Landkreis angesteckt hatte und zu Hause auf amtliche Anordnung isoliert worden war. Inzwischen sind mehr als 4300 Fälle dazugekommen, wovon 123 Personen die Infektion nicht überlebt haben. Das Landratsamt und die Neckar-Odenwald-Kliniken blicken anlässlich des Jahrestags auf ein enorm herausforderndes und arbeitsreiches Jahr zurück.

Nach den ersten Meldungen aus China hatte man sich im Landratsamt wie auch in den Kliniken schon einige Wochen zuvor vorbereitet. "Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt sind dann die alles andere als gewöhnliche Aufgabe mit großem Engagement angegangen", sagt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert rückblickend. Die Ärzte des Landratsamts sowie das Landesgesundheitsamt arbeiteten bei der Eindämmung der zunächst wenigen Fälle im Kreis eng und in eingespielter Routine zusammen.

Nicht zuletzt durch das Bürgertelefon zeigte sich jedoch, dass man es mit einem hochansteckenden Virus zu tun hatte. Insbesondere die Meldungen von Reiserückkehrern aus dem Skiurlaub häuften sich. Spätestens eine Woche danach war klar, dass dem Gesundheitssystem des Kreises, bestehend aus den Kliniken in Mosbach, Buchen und Hardheim, den Haus- und Fachärzten sowie dem öffentlichen Gesundheitswesen, ein außerordentlicher Stresstest bevorstand. Eine enge Abstimmung erfolgte mit den niedergelassenen Ärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung und deren Pandemiebeauftragten vor Ort, Dr. Christoph Kaltenmaier sowie den beiden DRK-Kreisverbänden. Die erste Welle hatte begonnen und gipfelte in ein Maximum der Sieben-Tage-Inzidenz von 66,16 am 17. April.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken ahnte ebenfalls kaum jemand, welche Veränderungen dem Krankenhaus, seinen Mitarbeitern und den Patienten bevorstanden, als am 10. März der erste Patient mit Covid-19-Symptomen eingeliefert worden war. Eingangskontrollen wurden eingerichtet, externe Hilfskräfte angefordert und Operationstermine verschoben. Gelockert wurde das Besuchsverbot nur in Ausnahmefällen, wie bei Geburten oder wenn ein Patient im Sterben lag. Die Abwägung zwischen wichtiger menschlicher Nähe für Patienten und der Sicherheit für alle stand stets im Vordergrund, betont Krankenhausgeschäftsführer Frank Hehn heute.

Auch dank des Lockdowns fiel das Patientenaufkommen in der ersten Welle mit 65 Positivfällen, 15 davon auf der Intensivstation, dann nicht ganz so schlimm wie befürchtet aus. "Jedoch war die Phase sehr belastend, da wir es mit einem zu diesem Zeitpunkt noch kaum erforschten Virus zu tun hatten und es keine standardisierten Behandlungsabläufe gab", erinnert sich der Ärztliche Leiter der Kliniken, Dr. Harald Genzwürker. Als großes Glück stellte sich die Isolierstation am Standort Buchen heraus, wo, ebenso wie in der am Standort Mosbach eingerichteten Isolierstation, das Personal sehr gute Bedingungen vorfindet.

Der Lockdown schlug sich dann rasch in der Inzidenz nieder. Tiefpunkt zwischen erster Welle und den in größerer Zahl positiv getesteten Reiserückkehrern war Mitte Juni, als man eine Woche keinen neuen Fall registrierte.

Die entscheidende Herausforderung kam ab Oktober mit der zweiten Welle, die schließlich kurz vor Weihnachten in ein Inzidenzmaximum von über 386 gipfelte.

Besonders schmerzlich zeigte sich die Verletzlichkeit von Einrichtungen für Senioren. In 25 Einrichtungen gab es einen Ausbruch. 72 Todesfälle standen in Verbindung mit Pflegeheimen. "Die Kausalität zwischen der Infektion und dem Sterben der natürlich meist älteren Menschen ist aus medizinischer Sicht so offensichtlich, dass es mich noch immer bedrückt, wenn Menschen, die noch nie eine Intensivstation betreten haben, dies infrage stellen", betont Dr. Genzwürker. "Das Virus ist für bestimmte Gruppen ein großes, unkalkulierbares Risiko. Wer dies leugnet oder relativiert, liegt schlichtweg komplett falsch", meint auch Landrat Dr. Achim Brötel.

In Mosbach und in Buchen wurde im November und Dezember die Anzahl der Isolierplätze auf 77 erhöht (33 in Mosbach und 44 in Buchen). Allein für Coronapatienten wurden in den Kliniken in den zwölf Monaten fast 14.000 Behandlungstage dokumentiert, wobei die zweite Welle doppelt so viele Kapazitäten in Anspruch nahm wie die erste. Auf den beiden Intensivstationen wurden 99 Menschen behandelt. Trotz aller Anstrengungen starben 94 Menschen an oder infolge von Corona in den Kliniken, davon 22 Patienten der Intensivstationen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 83,6 Jahren.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken erhöhten ihre Personalkapazitäten, um die Patientenversorgung sicherstellen zu können. Dennoch kam es durch Krankheitsfälle in der Belegschaft zu Ausfällen, vor allem auf den Isolierstationen. Daher wurden im Dezember die DRK-Kreisverbände, die DLRG und medizinisch ausgebildete Soldaten gebeten, auf den Intensiv- und den Isolierstationen auszuhelfen. So leisteten über Weihnachten und den Jahreswechsel 90 Helfer des DRK rund 800 Arbeitsstunden und sieben Helfer der DLRG rund 116 Arbeitsstunden. "Wir hätten es alleine nicht geschafft und wir können dafür einfach nur noch einmal Danke sagen", unterstreichen Hehn und Dr. Genzwürker. Inzwischen sind mehr als 250 Mitarbeiter geimpft.

Auch im Gesundheitsamt wurden die Kapazitäten aufgestockt. Zeitweise wurde das Personal vervierfacht. Auch die Bundeswehr unterstützte das Gesundheitsamt bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Es dauerte jedoch noch bis zum 25. Februar, bis auch im Kreis die Inzidenz erstmals kurzfristig unter die Vorwarnstufe von 35 fiel.

Aktuell beschäftigen das Gesundheitsamt die Mutationen, die bereits in bis zu 50 Prozent der Fälle im Kreis auftreten. "Die Impfungen machen Hoffnung. Aber ich muss eindringlich davor warnen, jetzt leichtsinnig zu werden. Es ist kein Automatismus, dass die Zahlen im Frühjahr wieder so sinken werden wie letztes Jahr und nach wie vor hat niemand, der nicht geimpft ist, eine letztendliche Sicherheit vor einem schweren Verlauf", appelliert Dr. Teinert.

Landrat Brötel warnt vor zu viel Euphorie, sieht aber auch einen Silberstreif am Horizont: "Nachdem inzwischen deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht, nehmen auch die Impfungen mehr und mehr an Fahrt auf. Das ist immer noch der sicherste Weg aus der Pandemie. Wir müssen jetzt bei allem Verständnis für das Verlangen nach mehr Freiheit unbedingt weiter achtsam bleiben. Je mehr wir das verinnerlichen, umso eher werden aber auch weitere Öffnungsschritte möglich sein. Deshalb: negativ bleiben, aber positiv denken. Jetzt erst recht", so das Fazit des Landrats.