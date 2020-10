Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Tatsache, dass die Corona-Zahlen im Landkreis sowie in der Bundesrepublik wieder ansteigen, lässt so manchen Fastnachtsverein mit eher verhaltenen Gefühlen auf die kommende Kampagne 2021 blicken. Wir haben nachgefragt, wie die FGs ihre "fünfte Jahreszeit" planen und folgende Fastnachtsvereine haben uns geantwortet:

> Narrenring Main-Neckar, Präsident Stefan Schulz: "Wir haben es den Vereinen selbst überlassen, wie sie über die Kampagne entscheiden wollen, da es in allen Bundesländern und Gemeinden unterschiedliche Richtlinien gibt. Die Veranstaltungen des Narrenrings sind abgesagt, weil die Planungssicherheit nicht gegeben ist. Wir wissen ja nicht, ob sich die Situation bessert. Ich denke aber, dass wir das Eine oder Andere online sehen werden. Stand jetzt finden Umzüge und Prunksitzungen nicht statt."

> FG "Aaldemer Dunder" (Altheim), Jasmin Sommer: "Unser Verein macht in dieser Kampagne keine Veranstaltungen. Das liegt aber nicht nur an Corona, sondern auch daran, weil wir keinen neuen Vorsitzenden gefunden haben. Ich bin gerade kommissarisch im Amt. Aber unsere Tanzgruppen trainieren und treten auf externen Veranstaltungen auf, sofern sie gefragt werden."

> FG "Fideler Aff" (Walldürn), Falko Günter: "Ich warte momentan auf Antwort von der Stadt, wie viele Menschen in die Halle dürfen, und dann brauchen wir ja auch ein Hygienekonzept. Wir haben den Vorteil, dass wir eine große Halle haben. Weniger Leute bedeuten allerdings weniger Umsatz, ergo bringt es mir nichts, wenn ich draufzahlen muss. Die Kinder- und Montagssitzung haben wir schon abgesagt, weil es zu viele Zuschauer sind. Wir bereiten aber dennoch alles soweit vor und unsere Gruppen trainieren."

> FG "Höpfemer Schnapsbrenner" (Höpfingen), Günter Schell: "In der momentanen Zeit ist Kreativität unter Beachtung der aktuellen Erkenntnisse und Hygieneregeln gefragt. Dieser Herausforderung werden wir uns stellen, Ideen und Konzepte für die Fastnacht erarbeiten und daraus die Kampagne 2021 neu gestalten. Veränderung und Weiterentwicklung gehört zur Evolution. Stillstand und Absage nicht. Es wird anders werden. Fastnacht findet aber statt, genau wie Weihnachten und Ostern stattfinden. Das wichtigste Ziel sind nicht die bekannten Veranstaltungen, sondern dass die Vereine durch Aktivitäten und gemeinschaftliche Interessen am Leben erhalten und weiterentwickelt werden."

> FG "Hordemer Wölf" (Hardheim), Michael Grimm: "Die Fastnacht wird nicht ausfallen, genauso wenig wie Weihnachten und Ostern ausfallen werden. Allerdings werden sicher Veranstaltungen ausfallen, die unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht durchführbar sind. Es stehen andererseits viele Ideen im Raum, bei denen sicherlich auch digitale Technik zum Einsatz kommen wird. Die Frage wird sein, was wir von den vielen Ideen technisch verwirklichen können. Die Leute sollen sich überraschen lassen mit dem, was im kommenden Jahr auf sie zukommt. Wir wollen der Fastnacht auch unter den derzeitigen Bedingungen ihren Raum bieten, werden dabei aber kein Risiko für die Gesundheit unserer Mitmenschen eingehen.

> FG "Narrhalla" (Buchen), Herbert Schwing: "Die Entscheidung, ob oder in welcher Form die Kampagne stattfinden wird, steht bei uns noch aus. Wir haben die Hoffnung, Fastnacht feiern zu können, noch nicht aufgegeben. Letztendlich sind jedoch alle FGs an die Corona-Verordnungen gebunden."

> FG "Bedemer Hannmertli" (Bödigheim), Desirée Bischoff: "Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, die Kampagne ausfallen zu lassen. Eine Durchführung von Fastnachtsveranstaltungen wäre in unseren Augen unverantwortlich. Das Einhalten der Hygienemaßnahmen kann bei einer feuchtfröhlichen Veranstaltung nicht gewährleistet werden. Und es macht ja auch keinen Spaß, wenn man nicht singen, tanzen und ausgelassen feiern kann. Das schlechte Gefühl wäre immer mit dabei. Die Gesundheit steht für uns an erster Stelle. Das Narrenherz ist schwer, aber wir freuen uns umso mehr, wenn wir 2022 hoffentlich wieder feiern können."

> FG "Götzianer" (Hettigenbeuern), Steffen Farrenkopf: "Wie fast alle Vereine in der Region sind wir Stand heute aufgrund der aktuellen Lage nicht im Stande, eine klare Aussage zu treffen. Natürlich würden wir gerne unsere Prunksitzung durchführen, aber nur, wenn das durch die behördlichen Vorgaben sowie durch den gesunden Menschenverstand möglich ist. Aktuell machen wir uns Gedanken über Alternativen zu unserer Prunksitzung und Kinderprunksitzung, wobei auch hier viel von der weiteren Entwicklung abhängig ist."

> FG "Heeschter Berkediebe" (Hainstadt), Christian Seitz: "Größere Veranstaltungen wie der Umzug mit Kindernachmittag werden aller Voraussicht nach – wie unser Zigeunerball – abgesagt. Wir sind aktuell dabei zu klären, ob eine Prunksitzung in einer anderen Form möglich ist. Über die Durchführbarkeit kann jetzt noch keine Aussage getroffen werden. Eventuell können Faschnachtsveranstaltungen im kleineren Kreis neu belebt werden. Da alle Faschnachter Optimisten sind, hoffen wir, dass sich bis zum Beginn der Saison die Lage entspannt oder zumindest nicht weiter zuspitzt. Wir wollen jedenfalls vorbereitet sein!"

> FG "Hettemer Fregger" (Hettingen), Robin Schmelcher: "Wir wollen 2021 auf alle Fälle Faschenacht, wenn auch in abgewandelter oder abgespeckter Form, feiern. Somit planen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht, die Kampagne komplett abzusagen. So lange es von der Politik keine klaren Verbote oder Absagen gibt, werden wir die Fastnacht ebenfalls nicht absagen. Was wir absagen müssen, sind unsere Tanzveranstaltungen wie die 80er- und Cocktailparty, da so große Veranstaltungen aktuell einfach nicht durchführbar sind. Pläne zur Abwandlung der Sitzungen gibt es bereits, diese können allerdings erst mit genauen Handlungsanweisungen seitens der Politik konkretisiert werden. Ein Planungsansatz ist es auch, die Open-Air-Veranstaltungen wie das Narrenbaumstellen oder unsere Schneebar etwas größer anzusetzen. Was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass wir Faschenacht feiern wollen. Nicht in gewohnter Weise, aber unter den geltenden Vorschriften."

> KG "Wulle-Wack" (Limbach), Holger Pabst: "Wir haben die Kampagne abgesagt, da umliegende Vereine auch immer mehr ihre Veranstaltungen absagen und es unverantwortlich gegenüber den Menschen wäre. Sollten sich aber Möglichkeiten ergeben, Fastnachtveranstaltungen in irgendeiner Art und Weise aufzuführen, dann werden wir das in Erwägung ziehen. Das hängt jedoch von den Fallzahlen ab und ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht planbar. Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitglieder und Fastnachtsfreunde der KG ,Wulle-Wack‘ steht für uns im Vordergrund. Die Entscheidung, unsere Veranstaltungen abzusagen, ist uns sehr schwergefallen.

> FG "Dick Do" (Heidersbach), Volker Noe: "Die Kampagne wird auf jeden Fall vollkommen anders als gewohnt ablaufen. Die Entscheidungen stehen bei uns zwar noch aus, aber es gibt erste Tendenzen. Es wird sicherlich keine Sitzungen im ,Hällele‘ geben, und auch auf der Straße sind keine großen Events geplant. Dennoch soll die Bevölkerung mitbekommen, dass Fastnacht ist und dazu lassen wir uns etwas einfallen. Dass man dabei nicht das große Geld verdienen kann, ist für uns glücklicherweise zweitrangig. Wobei manche Vereine ihre Finanzen schon im Blick haben müssen. In der kommenden Kampagne geht es uns in erster Linie darum, präsent zu sein. Gezielt, aber dezent und im Hintergrund."

> FG "Seggemer Schlotfeger" (Seckach), Jens Verhoef: "Wir beobachten die Entwicklung der Corona-Regelungen sehr genau. Uns ist klar, dass die Fastnacht, so wie wir sie kennen, im nächsten Jahr nicht stattfinden kann. Dennoch möchten wir an dieser Stelle keine pauschale Absage für die Kampagne geben, solange es kein explizites Verbot vom Land oder Bund gibt. Im Fall einer positiven Entwicklung werden wir unser Bestes geben und versuchen, im Rahmen der dann gültigen Regeln kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen. Natürlich können wir nichts versprechen und zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht einschätzen, wie so eine Veranstaltung aussehen könnte. Wir bleiben dennoch dran und versuchen, den Menschen ein wenig Fastnacht zu ermöglichen."

> "Elferrat der Stadt Osterburken" (Osterburken), Julian Ehrenfried: "Wir treffen uns erst am 9. Oktober, um in dieser Sache eine Entscheidung zu treffen. Voraussichtlich wird es von unserer Seite aber keine Fastnacht 2021 geben. Die Umsetzung aller Vorschriften und Hygiene-Maßnahmen ist für einige unserer Veranstaltungen machbar, aber niemand weiß, wie es Anfang nächstes Jahres mit den Infektionen aussehen wird. Das Risiko ist uns einfach zu groß. Natürlich werden wir nach Möglichkeiten suchen auch ohne normalen Ablauf ein klein wenig Fastnachtsstimmung ins Ort zu bringen."

> "Gäässwärmerzunft Alleze 1927" (Adelsheim), Iris Kull: "Keiner weiß, wie lange dieser ,Ausnahmezustand‘ noch andauern wird. Deshalb hat die Vorstandschaft die Absage der Fastnacht für diese Kampagne beschlossen. Die Verantwortung für mögliche Infektionen innerhalb unseres Vereins oder die Verbreitung des Coronavirus ist für uns nicht tragbar. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nicht vorstellen, dass die Fastnacht so durchgeführt werden kann, wie wir sie lieben. Die Zunft hat an einer Fastnacht ohne Singen, Tanzen, Schunkeln und mit Abstand keinen Spaß. Außerdem sind wegen der beschränkten Platzangebote in den Adelsheimer Schulen und Hallen keine Trainingsmöglichkeiten für die Tanzgruppen verfügbar. Trotzdem ist für den 11.11. eine visuelle Überraschung geplant."

> Auch bei der der "Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli" (NZRM) könne man sich keine "normale Fastnacht" in dieser Kampagne vorstellen. Genaueres soll bei der Versammlung der NZRM am Donnerstag, 15. Oktober, im Gasthaus "Löwen" in Rosenberg festgelegt werden.

> "TSC der Dürmer Faschenaacht" (Walldürn), Thomas Geiger: "Unsere Hauptversammlung ist am 6. November, aber die Vorstand- und Trainerschaft hat beschlossen, dass keine Auftritte und öffentliche Veranstaltungen des TSC Walldürn stattfinden. Das wäre unverantwortlich unseren Tänzern, Mitgliedern und dem Publikum gegenüber und es ist für uns auch nicht machbar. Aber die Gruppen trainieren trotzdem. Sie sind sehr motiviert und bereiten sich nun eben auf die nächste Kampagne für 2022 vor. Keiner ist abgesprungen, darüber sind wir sehr froh."