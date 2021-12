Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) In Zeiten der Corona-Pandemie ist eine andere Seuche in der öffentlichen Wahrnehmung fast vollständig untergegangen: die Geflügelpest (auch Vogelgrippe genannt). Die Krankheit war im Herbst schon vermehrt in Deutschland – insbesondere an der Nord- und Ostseeküste – bei Wildvögeln und vereinzelt bei Geflügel und gehaltenen Vögeln nachgewiesen worden. Mitte November erreichte die Geflügelpest auch Baden-Württemberg, als das hochpathogene aviäre Influenzavirus des Subtyps H5N1 bei vier verendeten Schwänen, die an einem Gewässer bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gefunden wurden, festgestellt wurde. "Das Risiko weiterer Geflügelpestausbrüche bei Wildvögeln ist damit im Land als hoch einzustufen", sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk damals.

Die RNZ hat nun Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdiensts Veterinärwesen im Landratsamt, und Bernhard Heim, Leiter des Fachdiensts Landwirtschaft, zur Gefahr für die Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis befragt und Geflügelhalter Bernd Hartmann in Waldstetten besucht.

Hintergrund Die Geflügelpest oder Aviäre Influenza ist eine Infektionskrankheit der Vögel, die durch Influenzaviren hervorgerufen wird. Als "Klassische Geflügelpest" wird eine besonders schwere Verlaufsform der Krankheit mit aviären Influenzaviren der [+] Lesen Sie mehr Die Geflügelpest oder Aviäre Influenza ist eine Infektionskrankheit der Vögel, die durch Influenzaviren hervorgerufen wird. Als "Klassische Geflügelpest" wird eine besonders schwere Verlaufsform der Krankheit mit aviären Influenzaviren der Subtypen H5 und H7 bei Geflügel und sonstigen Vögeln bezeichnet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland bislang keine Erkrankungen beim Menschen mit aviären Influenzaviren aufgetreten. Fälle im Ausland sind bekannt. Nach bisherigen Erfahrungen scheine es nur bei engem Kontaktmit erkrankten oder verendeten Vögeln sowie deren Produkten oder Ausscheidungen zur Übertragung vom Tier auf den Menschen zu kommen. Wer einen kranken oder verendeten Wildvogel findet, sollte direkten Kontakt vermeiden und sich an die Veterinärbehörde wenden. Ein erhöhtes Risiko für die Allgemeinbevölkerung besteht nicht.

[-] Weniger anzeigen

"2021 waren noch keine förmlichen, tierseuchenrechtlichen Anordnungen im Neckar-Odenwald-Kreis erforderlich", informiert Dr. Bennemann. Die Ausbrüche würden vor allem im Zusammenhang mit dem herbstlichen Vogelzug gesehen, der in Norddeutschland, vor allem im Küstenbereich, sehr viel intensiver sei, als im Neckar-Odenwald-Kreis. Da es hier nicht viele Wasserflächen gebe, an denen Zugvögel rasten, sei die Gefahr eines Eintrags durch Wildvögel deutlich geringer als in den Küstengebieten. Auch der Neckar werde nicht als besonders hohes Eintragsrisiko eingestuft. "Im letzten Winter wurde bei uns kein Fall festgestellt, insofern besteht berechtigte Hoffnung, dass es diesen Winter auch wieder gut geht."

Dr. Bennemann mahnt aber: "Kleinst- und Hobbyhaltungen, auch gewerbliche Freilandhaltungen bieten eine erhöhte Angriffsfläche für einen Eintrag über infizierte Wildvögel." Ein Eintrag über Zukauf von Geflügel sei selten, aber möglich, wie man aus Thüringen erfahren habe. "Dort hat ein fahrender Geflügelhändler wahrscheinlich infiziertes Geflügel abgegeben und einen Bestand angesteckt. Solche mobilen Verkäufer beliefern auch bei uns im Bundesland Hobby- und Kleinsthaltungen."

Bennemann erklärt das Vorgehen, sollte es zu einem Ausbruch im Landkreis kommen. "Bei einem Virusnachweis in einem Wildvogel werden per Allgemeinverfügung erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen für alle Geflügelhaltungen im Landkreis angeordnet." Das bedeute, dass die möglichen Viruseintragsmöglichkeiten minimiert würden, vor allem durch eine Aufstallungspflicht, aber auch durch das Verbot, mit Oberflächenwasser zu tränken oder Futter für Wildvögel zugänglich zu lagern. Unbefugten sei der Zutritt zu unterbinden, es seien Schutzkleidung zu tragen und regelmäßige Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen.

Bei einem Ausbruch in einer Geflügelhaltung müssten alle Tiere des betroffenen Betriebs sofort getötet und unschädlich beseitigt werden. "Der Neckar-Odenwald-Kreis hat dafür, wie alle Kreise in Baden-Württemberg, ein Dienstleistungsunternehmen unter Vertrag, das die technischen und personellen Voraussetzungen hat, schnell und tierschutzgerecht die Tötung durchzuführen." Bei einem Ausbruch in einer Geflügelhaltung würden zusätzlich Restriktionsgebiete festgelegt, in denen Handelsbeschränkungen und ständige Untersuchungsverpflichtungen gelten.

Eine besondere Herausforderung stelle die Aufstallungspflicht für diejenigen Geflügelhalter dar, die keine oder nicht genug Stallfläche für die ganze Herde haben, wie manche Legehennenmobilställe, sagt Bennemann. Dazu gehört auch Bernd Hartmann aus Waldstetten, der seit drei Jahren einen mobilen Hühnerstall mit großem Auslauf besitzt. Rund 300 Legehennen, die jeden Tag etwa 250 Eier legen, hält der Landwirt, der sein Haupteinkommen durch Ackerbau und Milchviehhaltung erwirtschaftet. Verkauft werden die Eier ausschließlich über das "Eierhüttle", das am Rande seines Bauernhofs steht. Angst, dass die Seuche auch im Neckar-Odenwald-Kreis oder gar bei seinen Hühnern ausbrechen könnte, hat Hartmann nicht, er sagt aber: "Bei einem Ausbruch im Kreis hätte ich Bedenken, wie die Tiere die Umstellung vertragen würden." Zudem macht er sich Sorgen, dass Spaziergänger tote Vögel finden, diese aber nicht dem Veterinäramt melden und so die Krankheit unbemerkt verbreitet werden könnte.

Falls es einen Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis gebe, so Dr. Bennemann, gelte es im Falle der mobilen Freilandställe "mit uns praktikable Lösungen zu finden". In der Regel sei das eine rundum geschlossene Voliere oder Einnetzung, ergänzt mit einer Folienüberspannung.

Größere Bedenken als bei den kleineren Haltern herrschten bei den Großbetrieben, die ihren Hauptverdienst mit der Geflügelhaltung verdienen: "Die Wirtschaftsgeflügelhalter sind sehr besorgt. Sie erwarten von uns als örtlicher Veterinärbehörde zu Recht, dass wir auch die Hobbyhaltungen kontrollieren und Biosicherheitsmaßnahmen einfordern. Das nehmen wir sehr ernst." Bei der Vielzahl der existierenden Hobbyhaltungen, die dem Fachdienst häufig auch gar nicht bekannt seien, sei das aber keine leichte Aufgabe. "Wir sind also darauf angewiesen, dass die Hobbyhalter informiert sind und selbstmotiviert handeln."

Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es nach Angaben von Bernhard Heim, Leiter des Fachdiensts Landwirtschaft, weniger als 50.000 Hühner. "Zudem haben wir nur wenige spezialisierte Geflügelbetriebe und nicht einmal die Hälfte der hier verzehrten Eier werden im Landkreis produziert." Gleichwohl fürchteten die Landwirte Fälle von Vogelgrippe in der Region. "Mit deren Auftreten würde eine Verunsicherung der Verbraucher einhergehen." Verändertes Verbraucherverhalten führe in solchen Fällen regelmäßig zu Einbußen in der Landwirtschaft bzw. bei den Tierhaltern.