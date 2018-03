Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Noch ist die Afrikanische Schweinepest nicht in Deutschland angekommen. Dennoch machen sich vor allem die Schweinebauern große Sorgen, denn ein Ausbruch der Seuche hierzulande hätte verheerende Folgen für sie, wie Andreas Sigmund, Kreisgeschäftsführer des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald, im Gespräch mit der RNZ meint.

Doch bei der Afrikanischen Schweinepest seien zunächst einmal überwiegend Wildschweine betroffen, wie Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen des Landratsamtes, erklärt (siehe hierzu auch Artikel oben). Das fällt dann wiederum auch in das Aufgabenfeld der Jäger. Die RNZ hat mit Dr. Henrich Heitmann von der Kreisjägervereinigung Buchen und Andreas Sigmund über ihre Einschätzung der aktuellen Situation im Neckar-Odenwald-Kreis gesprochen.

Heitmann und Sigmund sind sich einig, dass es zu viele Wildschweine gibt und die Jäger den Wildschweinabschuss intensivieren müssten. "Doch das ist mit den bisherigen Möglichkeiten nicht realisierbar. Die Politik ist hier gefordert, entsprechende Mittel bereitzustellen", so Sigmund. Von den kursierenden Forderungen, 70 Prozent des Wildschweinbestands zu eliminieren, hält Heitmann wiederum nichts, denn: "Da man nicht weiß, wie viele Wildschweine 100 Prozent sind, kann man nicht sagen, dass 70 Prozent geschossen werden müssen."

Sowohl Heitmann als auch Sigmund stellen klar: Falls die Schweinepest in Deutschland ausbrechen würde, so hätte man ein Riesenproblem. Man müsse alles dafür tun, um den Ausbruch der Seuche hierzulande zu verhindern. Es sei völlig richtig, auf den Fall der Fälle vorbereitet zu sein und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. "Dazu gehört beispielsweise, zu wissen, wie man verendetes Wild im Notfall beseitigt", erklärt Heitmann.

Die große Medienpräsenz des Themas kann Heitmann jedoch nicht verstehen. "Ich kann mir die Hysterie, diesen Medienrummel, nicht erklären. Die Schweinepest sitzt schon seit zwei Jahren in Tschechien fest und die haben das dort mit strikten Maßnahmen gut in den Griff bekommen, sodass die Seuche sich nicht weiter nach Westen ausgebreitet hat", so Henrich Heitmann.

Sigmund als ein Vertreter für die Landwirte in der Region ist grundsätzlich in großer Sorge, denn: "Ein Ausbruch der Seuche hierzulande würde einen dramatischen Preisverfall und ein Export-Verbot bedeuten. Wir sprechen von einem wirtschaftlichen Verlust in Milliardenhöhe. Viele Schweinehalter könnten das nicht durchstehen", so Sigmund. Schweinebauern könnten aber auch immerhin eine Betriebsausfallversicherung abschließen.

Sigmund meint, dass die Behörden in Osteuropa die Seuche nicht im Griff hätten und sie sich immer weiter ausbreite. Expertenaussagen zu Folge käme die Afrikanische Schweinepest auf jeden Fall nach Deutschland, die Frage sei nur wann.