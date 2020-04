Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist für seine heimische Spezialität, den Grünkern über Kreisgrenzen hinweg bekannt. Sei es beim Bäcker oder Metzger, im Hofladen oder in der Gastronomie, das von den ansässigen Landwirten grün gedarrte Dinkelkorn ist nahezu überall in der Region erhältlich. Damit trägt es zur regionalen und kulinarischen Identitätsbildung maßgeblich bei, macht aber auch Erzeuger und Verbraucher untereinander vertraut.

"Der Grünkern steht für Handwerkliches, Regionalität, und Nachhaltigkeit. Damit ist der Grünkern in unserem Kreis ein Paradebeispiel für die neue Landeskampagne ,Wir versorgen das Land‘. Mit dieser Kampagne wollen wir unseren heimischen Erzeugnissen ein Gesicht geben und die tägliche Sorgfalt unserer Beschäftigten in der Landwirtschaft sowie in der Ernährungswirtschaft, im Handwerk sowie in der die Ernährungsindustrie und in den Genossenschaften in den Mittelpunkt rücken", sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL am Donnerstag anlässlich des Kampagnenstarts in Mosbach. "Frisch, nachhaltig und handgemacht. Unsere Landwirtschaft und unsere Ernährungswirtschaft wie das Handwerk, die Ernährungsindustrie und viele Genossenschaften gestalten und versorgen unsere Heimat und tun dies mit großer Verantwortung", so der Minister weiter.

Grünkern gilt als das „Gold des Baulands“, denn das Bauland ist das weltweit bedeutendste Anbaugebiet von Grünkern. Unser Bild zeigt eine Darre in Sindolsheim. Foto: Helmut Frodl

Gerade in dieser schwierigen Zeit zeige sich für jeden, wie wichtig die regionale Lebensmittelproduktion sei. Die baden-württembergischen Landwirte, aber auch das Ernährungshandwerk sowie unzählige Betriebe der Ernährungswirtschaft wie Genossenschaften tragen laut Hauk einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Lebensmittelversorgung gewährleistet werden kann. "Sie alle haben unseren Dank und Wertschätzung verdient", sagte der CDU-Politiker.

"Ich freue mich, dass derzeit ein deutlich spürbarer Trend hin zu regionalen Lebensmitteln festzustellen ist. Die Kampagne soll dabei helfen, dass es nicht bei einer Trenderscheinung bleibt, sondern dass sich das Bewusstsein und die Wertschöpfung dauerhaft in den Köpfen der Bevölkerung festsetzt. Wenn dies gelingt, profitieren Verbraucher und Erzeuger", so Peter Hauk.

Hintergrund In den nächsten Wochen stellt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Zuge der Kampagne "Wir versorgen unser Land" 20 Bauern und Genossenschaften vor, die über 40.500 landwirtschaftliche Betriebe, zahlreiche Hofläden und Raiffeisenmärkte im Land repräsentieren. Sie alle stehen für über 7500 Milchviehbetriebe, für über 5200 [+] Lesen Sie mehr In den nächsten Wochen stellt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Zuge der Kampagne "Wir versorgen unser Land" 20 Bauern und Genossenschaften vor, die über 40.500 landwirtschaftliche Betriebe, zahlreiche Hofläden und Raiffeisenmärkte im Land repräsentieren. Sie alle stehen für über 7500 Milchviehbetriebe, für über 5200 schweinehaltende Betriebe, 14.200 Weideviehbetriebe, 7100 Betriebe mit Hühnerhaltung, 2700 Schafbetriebe, 4000 Betriebe, die Baumobst produzieren, 1200 Betriebe, die frisches Gemüse anbauen, 290 Spargelbetriebe, 10.200 Ackerbaubetriebe, aber auch für die über 23.000 Weinbaubetriebe, die unsere Kulturlandlandschaft bewirtschaften und Jahr für Jahr hervorragende Weine herstellen. Auch die über 300 Warengenossenschaften in Baden-Württemberg, die die Kampagne unterstützen, werden auf diesem Wege vorgestellt. Die 20 Bauern und Genossenschaften sind auf Plakaten und Bannern zu sehen, die das Ministerium gemeinsam mit seinen Partnern im ganzen Land aufhängt. Zudem stellen sich die Bauern und die Genossenschaften mit ihren Betrieben in einem Video vor und geben einen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Diese Filme werden nach und nach auf Facebook, Instagram und auf der Internetseite www.vondaheim.de präsentiert. Auf dieser Seite können interessierte Landwirte und Unternehmen auch Plakate, die allgemein gehalten sind – etwa für Hofläden, Bäcker oder Metzger –, herunterladen. Diese Plakate können dann jeweils im eigenen Laden aufgehängt werden. Wer solch einem Aushängeschild sein eigenes Gesicht verleihen will, kann ebenfalls auf der Internetseite www.vondaheim.de ein Foto von sich hochladen. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag erhält man dann sein individuelles Plakat mit dem Logo der Kampagne (siehe Foto). Um den Verbrauchern in dieser schwierigen Zeit entgegenzukommen und die regionalen Anbieter zu unterstützen, hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Zuge seiner neuen Kampagne außerdem seine ‚Von Daheim BW‘-App ausgeweitet. Dort findet man über 4100 Einträge aus dem Land. Fast 14.000 Menschen nutzen die App aktuell, Tendenz steigend. Folgende Anbieter sind aktuell in der App vertreten: rund 1000 Hofläden, 58 Eierläden, 1016 Bäckereien, 553 Raiffeisen-Märkte, 187 Regiomaten, 1060 Metzger und 322 Schmeck-den-Süden-Gastronomen. Info: Weiteres unter www.vondaheim.de und unter www.mlr-bw.de.

Und weiter hebt der Minister die Bedeutung der familiären Strukturen im Lebensmittelhandwerk hervor: "Hinter jedem Betrieb steckt eine Familie, die tagtäglich mit vereinten Kräften, mit mühevoller Hingabe genussvolle sowie hochwertigste Lebensmittel anbaut, pflegt, erntet und weiterverarbeitet. Diese Wertschätzung ist in Zeiten des Überflusses leider zunehmend verloren gegangen. Jeder soll sich dies bewusst machen, dann bekommt man am Esstisch auch ein ganz anderes Verhältnis zum Leib Brot, zur Wurst oder zum Apfel aus der Region. Dann weiß man direkt, woher das jeweilige Lebensmittel stammt und hat einen verlässlichen Ansprechpartner. Damit beschert man sich Mahlzeit um Mahlzeit auch ein Stück Lebensqualität."

Partner der Kampagne sind der Landesbauernverband (LBV), der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV), das BW-Team von "Land schafft Verbindung" (LsV), die Maschinenringe, sowie der Maschinenring Tettnang mit den Bodenseebauern. "Solch eine Kampagne braucht starke Partner, die dahinterstehen und diese in der Fläche unterstützen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung. Das ist ein starkes Signal ins Land", so Hauk.

"Unsere Bauernfamilien machen weiter und produzieren für unsere Mitbürger auch während der Krise qualitativ hochwertige Lebensmittel aus Baden-Württemberg. Wir Landwirte erfahren momentan viel Zuspruch und Wertschätzung für unsere Arbeit. Das honorieren die Bürgerinnen und Bürger verstärkt mit ihrem Einkauf in den Hofläden, den Automaten oder Verkaufsständen. Die Kampagne ‚Wir versorgen unser Land‘ stellt unsere Erzeuger in den Fokus und gibt unserer multifunktionalen Landwirtschaft ein Gesicht", sagte Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes (LBV).

"Die Wertschätzung für unsere heimische Landwirtschaft, ihre Produkte sowie ihre Erzeuger- und Vermarktungsgenossenschaften hat in den vergangenen Wochen spürbar zugenommen. Das ist ausgesprochen erfreulich", sagte Dr. Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV). "Diese Wertschätzung muss in Zukunft erhalten bleiben und möglichst noch weiter ausgebaut werden, denn die Landwirtinnen und Landwirte und deren Genossenschaften sind systemrelevant. Dies hat nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt."

"Derzeit wird von vielen Verbrauchern unsere vielfältige heimische Produktpalette neu entdeckt und wertgeschätzt. Es ist toll zu beobachten, wie Familien gemeinsam in der Küche stehen und regionale Lebensmittel zubereiten und genießen", betonte Werner Räpple, Präsident des BLHV, mit Blick auf die gemeinsame Kampagne.