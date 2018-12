Ein Brief an Halter von Dieselfahrzeugen im Neckar-Odenwald-Kreis sorgt für Verwirrung. Ist die Luft hier schlechter als man erwartet hätte? Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Neckar-Odenwald-Kreis. Halter von Diesel der Abgasnorm Euro 5 oder 4 im Neckar-Odenwald-Kreis erhalten derzeit Post aus Flensburg: Das Kraftfahrtbundesamt informiert darüber, dass man in einer besonders abgasbelasteten Region lebt und weist auf die Umtauschaktionen von Fahrzeugherstellern hin.

"Ausweislich des Zentralen Fahrzeugregisters beim Kraftfahrtbundesamt sind Sie am 2. Oktober 2018 als Halter eines Dieselfahrzeugs eingetragen, das der Abgasnorm Euro 5 oder Euro 4 entspricht und in einer Region zugelassen ist, in der ein Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert von mehr als 50 Mikrogramm/Kubikmeter Luft überschritten wird", heißt es im ersten Absatz des behördlichen Schreibens.

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist also eine mit Stickoxiden besonders belastete Region und die Stadt Mannheim dagegen nicht? Dort beträgt der genannte Wert für das vergangene Jahr nur 45, in Gelsenkirchen 46 und in Leverkusen ebenfalls 46 Mikrogramm/Kubikmeter.

Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt weiß von einer erhöhten Stickstoffdioxid-Belastung im Landkreis nichts: "Dem für Umweltfragen zuständigen Geschäftsbereich des Landratsamtes liegen derzeit keine Messdaten vor, die eine solche Überschreitung für den Neckar-Odenwald-Kreis bestätigen. Auch gibt es, abgesehen von geplanten Untersuchungen in der Gemeinde Hardheim, keine Informationen zu bereits durchgeführten oder angekündigten Stickstoffdioxid-Messungen", teilt er auf Anfrage mit.

Pressesprecher Stephan Immen vom Kraftfahrtbundesamt klärt den Sachverhalt auf. So habe die Behörde nicht nur Halter von Dieselfahrzeugen angeschrieben, die in besonders belasteten Regionen leben, sondern auch in angrenzenden Landkreisen.

"Es geht darum, dass Städte, die die Grenzwerte überschritten haben, möglicherweise Maßnahmen ergreifen, die die individuelle Mobilität einschränken", erläuterte er. Gemeint ist damit, dass diese Städte zum Beispiel Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge verhängen könnten. Davon wären nicht nur die Einwohner dieser Städte betroffen, sondern auch Pendler.

Und da in Heilbronn der Stockstoffdioxid-Ausstoß im Jahr 2017 bei 55 Mikrogramm/Kubikmeter lag, habe man auch Fahrzeughalter im Neckar-Odenwald-Kreis angeschrieben und sie über die Umweltprämie informiert.

"Im Rahmen der Umtauschaktionen können betroffene Bürger Umtauschprämien, Leasingangebote oder Rabatte der Fahrzeughersteller in Anspruch nehmen, um im Rahmen einer Flottenerneuerung einen wirksamen und maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen und zu einer Verbesserung der Luftqualität in unseren Städten zu leisten", heißt es in dem Schreiben. Außerdem wird auf die Hotlines und Internetseiten von drei deutschen Autobauern verwiesen. Umtauschprämien bieten allerdings auch ausländische Hersteller an. Deren Höhe hängt vom Modell des Neuwagens oder jungen Gebrauchten ab, den man erwerben möchte.

Info: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur www.bmvi.de