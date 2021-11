Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. "Es gibt nirgendwo mehr heile Welt", sagt Polizeipräsident Hans Becker, "auch nicht im Neckar-Odenwald-Kreis." Der Landstrich zwischen Aglasterhausen und Hardheim zählt aber zu den sichersten in ganz Baden-Württemberg, stellt der 63-Jährige heraus, der seit vier Jahren die Geschicke des größten der 13 Polizeipräsidien im Land lenkt. Wir haben uns mit ihm über die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte, die angespannte Personalsituation und neue Ermittlungsansätze bei alten Fällen unterhalten.

Sie leiten das flächenmäßig größte Polizeipräsidium im Land. Hand aufs Herz: Kennen Sie alle Orte in diesem mehr als 4000 Quadratkilometer großen Gebiet mit 850.000 Einwohnern, 13 Polizeirevieren und 29 Polizeiposten?

Polizeipräsident Hans Becker zeigt auf den Neubau des Polizeipräsidiums Heilbronn, der im Frühjahr bezogen werden soll. 27 Millionen Euro investiert das Land. Foto: Rüdiger Busch

Der Präsidiumsbereich ist nicht nur groß, sondern er ist vor allem auch eine schöne Region. Ich kenne alle Gemeinden und war auch schon in allen Gemeinden – aber jeden Teilort kenne ich in der Tat nicht. Aber ich habe die Weite unseres Gebiets inzwischen sehr gut kennengelernt, denn ich bin sehr viel unterwegs, vor allem natürlich in den Gemeinden, in denen wir einen Standort haben. Schon vorher sehr gut gekannt habe ich den Neckar-Odenwald-Kreis, der mir in meiner Zeit als Leiter der Polizeidirektion Mosbach ans Herz gewachsen ist.

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist der sicherste Landkreis in Baden-Württemberg. Also alles heile Welt auf dem Land?

Mit Blick auf die aktuelle Kriminalstatistik lässt sich sagen, dass er auch weiterhin zu den sichersten Regionen im Land zählen wird. Aber es gibt nirgendwo mehr heile Welt, auch nicht im Neckar-Odenwald-Kreis. Auch hier gibt es wie überall Probleme, etwa im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier haben wir einen deutlichen Anstieg an Fällen, zum Beispiel im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie. Hierauf haben wir mit der Einrichtung der Ermittlungsgruppe "Hydra" reagiert.

Ein Phänomen, von dem immer häufiger zu lesen ist, ist Gewalt gegen Polizeibeamte. Ist das nur ein Problem in den Städten?

Leider nehmen diese Delikte seit Jahren stark zu – auch im ländlichen Raum, auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Wir spüren den nachlassenden Respekt gegenüber dem Staat und seinen Repräsentanten, und auch Rettungskräfte sind leider davon betroffen.

Wer sind die Täter?

In der Regel sind sie jünger und männlich. Alkohol, Drogen und psychische Auffälligkeiten spielen ebenfalls eine große Rolle. Anders als früher stoßen wir auf Widerstand beim Durchsetzen von Maßnahmen, und wir erleben immer häufiger, dass sich Umstehende mit der Person, die beispielsweise in Gewahrsam genommen werden soll, solidarisieren, was uns die Arbeit zusätzlich erschwert.

Was kann man dagegen tun?

Die Politik hat durch Strafverschärfungen die richtigen Weichen gestellt. Das Hauptproblem ist die Einstellung bei dieser Tätergruppe zur Polizei. Deshalb versuchen wir jetzt, einen anderen Weg zu gehen. Dazu haben wir uns die Erkenntnisse aus der Krawallnacht von Stuttgart herangezogen. Viele der damaligen Täter haben einen Migrationshintergrund. Deshalb haben wir ein Projekt von einer bei uns hospitierenden Sozialwissenschaftlerin erarbeiten lassen: Junge Menschen treffen in Gesprächsrunden auf junge Polizisten. Die Beamten berichten aus ihrem Arbeitsalltag und was Beschimpfungen und körperliche Angriffe bei ihnen auslösen. Und sie hören zu, was ihr Gegenüber für ein Bild von der Polizei hat. Das Ziel ist, gegenseitiges Verständnis zu wecken und den jungen Menschen zu zeigen: Der Polizist ist ein Mensch in Uniform.

Polizisten werden nicht nur zum Opfer, sondern mitunter auch zum Täter. Für bundesweite Schlagzeilen sorgten rechtsextreme Chatgruppen von Beamten ...

Wir hatten solche Fälle bei uns zum Glück nicht. Aber klar ist: Jeder Fall ist einer zu viel. Wenn rechtsextreme oder antisemitische Inhalte geteilt werden, dann passt das nicht zur Polizei. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, und das muss jeder Beamte wissen. Deshalb ist es wichtig, sich mit unserer Vergangenheit, mit der Rolle der Polizei im Dritten Reich auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir – auch ohne, dass es bei uns einen Anlass gab – ein Projekt eingeführt: "Den Werten auf der Spur". In jedem Landkreis führen wir eine Wanderung mit Kollegen zu geschichtlich relevanten Orten durch wie beispielsweise zur KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Dort wird dann eine Führung angeboten, und anschließend unterhalten wir uns über die gesammelten Eindrücke und die Frage, wofür wir als Polizei heute stehen – genau dafür, dass so etwas nicht mehr passiert.

Welche Delikte beschäftigen die Beamten vor Ort außerdem?

Ein großes Feld ist der Bereich häusliche Gewalt. Allein im Neckar-Odenwald-Kreis haben wir hier im Jahr rund 90 Fälle. Tendenz steigend. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen wir diese Fälle viel intensiver begleiten als früher, beispielsweise indem wir Annäherungsverbote überwachen und Fallkonferenzen durchführen. Diese Arbeit lohnt sich, und sie ist sehr wichtig: Denn der Schutz des Opfers genießt höchste Priorität. Aber es bedeutet für uns einen immensen personellen Mehraufwand.

Wie sieht es bei den Einbrüchen aus? Hält der coronabedingte Rückgang der Fallzahlen an?

Anfang des Jahres hat uns eine Einbruchserie in Buchen und Walldürn mit acht Fällen ordentlich beschäftigt. Diese Serie haben wir aufklären können. Insgesamt sind es aber weniger Einbrüche als vor Corona. Ob der Trend anhält? Ich glaube es nicht. Die dunkle Jahreszeit hat ja erst begonnen: Ich kann da nur zur Vorsicht raten. Corona hat aber insgesamt für sinkende Zahlen in der Kriminalstatistik gesorgt: Fällt die Veranstaltung aus, gibt es dort auch keine Schlägerei, sind die Menschen zuhause im Homeoffice, wird bei ihnen nicht eingebrochen.

Aber weniger Arbeit hatten Sie und Ihre Kollegen durch die Pandemie nicht?

Nein, die Arbeit hat sich nur verschoben: Corona hat uns beschäftigt, angefangen von Maskenkontrollen im öffentlichen Nahverkehr bis hin zur Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen.

Ein Dauerbrenner ist und bleibt leider der Bereich der Drogenkriminalität ...

Die Zahl der Delikte steigt, und die Nachfrage ist ungebrochen groß. Das merken wir daran, wie groß die Mengen an Betäubungsmitteln sind, die wir sicherstellen – und zwar auch in den ländlichen Regionen. Bei Cannabis und Marihuana reden wir landesweit inzwischen von Tonnen, die beschlagnahmt werden. Hinzu kommt Kokain, das in bestimmten Kreisen zu einer Art Modedroge geworben ist.

Haben sich die Vertriebswege verändert?

Es gibt nach wie vor die klassischen Dealer. Sehr viel spielt sich da aber inzwischen zuhause, im Verborgenen ab. Und auch Lieferdienste, Paketboxen und die neuen Medien spielen beim Vertrieb eine wichtige Rolle. Dazu passt: Wir bekommen inzwischen ungemein viele Hinweise aus dem Ausland, wenn beispielsweise Mobiltelefone von Drogenhändlern geknackt werden und ihre Kommunikation ausgewertet wird. Diese Ermittlungen sind mitunter sehr aufwendig, aber sie müssen sein, denn wir wollen an die Hintermänner herankommen.

Bundesweit machen immer wieder "Cold Cases" Schlagzeilen, die nach Jahrzehnten aufgrund technischer Fortschritte oder durch neue Ermittlungsansätze gelöst werden. Gibt es eine solche Einheit auch in Heilbronn?

Es gibt eine Konzeption des Landeskriminalamts, um alte Fälle strukturiert aufzuarbeiten. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis geht es dabei um drei ungelöste Mordfälle: Gabriele Pfeiffer (1994 in Erlenbach, Anm. d. Red.), Christine Piller (1986, Aglasterhausen/Gundelsheim) und Elisabeth Wilck (1995, Neckarelz). Wir sind an dem Thema dran. Ein Kollege der Kriminalinspektion 1 arbeitet diese Altfälle auf und digitalisiert sie. Dabei schaut er, wo es noch Ansatzpunkte für neue Ermittlungen gibt. Besonders im Fokus steht dabei die Frage, ob es noch DNA-Material gibt, das mit den heutigen Methoden möglicherweise zur Aufklärung des Falls führen könnte.

Und wenn es einen solchen Anhaltspunkt gibt?

Dann entscheiden wir, mit welcher Manpower wir an den Fall rangehen. Denn eins ist klar: Mord verjährt nie. Auch Jahrzehnte nach einer solchen Tat müssen wir alles dransetzen, um sie aufzuklären. Das sind wir der Gerechtigkeit, dem Opfer und den Angehörigen schuldig.

Vor zwei Jahren gab es Klagen über fehlendes Personal in den Revieren der Region. Wie hat sich die Situation seither entwickelt?

Wir haben die Einstellungsoffensive in Baden-Württemberg, mit der die Landesregierung richtigerweise die Weichen für mehr Personal bei der Polizei gestellt hat. Diese Offensive muss aber dringend fortgeführt werden. Denn bislang hat sie nur dazu geführt, dass ausscheidende Beamte ersetzt wurden – mehr aber nicht. Beim Blick auf die Mehrarbeit, beispielsweise im Bereich der Internetkriminalität, und die zusätzlichen Aufgaben bräuchten wir mehr Personal. Deshalb reicht es aktuell gerade so. Ab 2023 hoffe ich auf eine Entspannung.

Wie ist die Lage im Neckar-Odenwald-Kreis?

Die Situation ist ähnlich – angespannt, aber noch zu bewältigen. Im Kreis haben wir aktuell rund 160 Beamte in zwei Polizeirevieren und fünf Polizeiposten. Durch die Polizeireform wurde nur die Leitung zentralisiert. Ansonsten sind wir nach wie vor in der Fläche präsent, um im Ernstfall schnell bei den Bürgern zu sein. Denn der Bürger hat das gleiche Recht auf schnelle Hilfe – ob er in Buchen, in Mudau oder in Heilbronn wohnt. Im Bereich der Verkehrspolizei sind wir im Kreis durch die neue Verkehrsgruppe in Mosbach sogar stärker geworden.

Gibt es Probleme bei der Nachwuchsgewinnung, oder können die Bürger im Kreis weiterhin ruhig schlafen?

Im Jahr gehen bei uns derzeit zwischen 80 und 100 Polizisten in Ruhestand. Diese zu ersetzen, ist eine riesige Herausforderung, denn mit jedem ausscheidenden Kollegen geht viel Erfahrung verloren. Aber gerade im Neckar-Odenwald-Kreis gelingt es uns gut, diese Abgänge zu ersetzen – und zwar durch junge Menschen aus der Region. Zwischen 2019 und 2021 haben wir allein 100 Bewerber aus den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald eingestellt. Die Bewerbersituation ist nach wie vor gut, was auch daran liegt, dass der Polizeiberuf medial sehr präsent ist. Wir haben einen reizvollen Beruf, der Kontakt mit Menschen, viel Abwechslung und gute Karrierechancen bietet.