Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Gute Neuigkeiten für Verkehrsteilnehmer im Neckar-Odenwald-Kreis: Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird auch in diesem Jahr die Straßeninfrastruktur verbessern. Knapp neun Millionen Euro stellen der Bund und das Land für Ertüchtigungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Bundes- und Landesstraßen im Landkreis bereit. Doch nicht nur im Neckar-Odenwald-Kreis, sondern auch im Rhein-Neckar-Kreis sowie in den Städten Heidelberg und Mannheim sind Maßnahmen für die Verbesserung der Straßen in Millionenhöhe geplant.

Hier ein Überblick über die einzelnen Maßnahmen im Neckar-Odenwald-Kreis:

Bundesstraßen

> Adelsheim: Der Neubau der Ortsumgehung (B 292) wird in diesem Jahr fertiggestellt (siehe großes Foto). Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, rechnet man damit, dass die Ortsumfahrung im Sommer für den Verkehr freigegeben wird. Danach werden im dritten Quartal noch Anpassungsarbeiten am Anschlussknoten West vorgenommen. Hier wird unter anderem auf einer Länge von 1,6 Kilometern die Erneuerung der Fahrbahndecke realisiert. Die Kosten dafür betragen 600.000 Euro. Insgesamt investiert der Bund 57 Millionen Euro in die Ortsumfahrung. Die Arbeiten für das 1,8 Kilometer lange Großprojekt haben bereits 2017 begonnen.

Bei Buchen wird der B27-Brückenübergang instandgesetzt. Foto: ahn

> Aglasterhausen: Hier soll es schon bald losgehen: Im zweiten Quartal auf der B 292 wird zwischen Aglasterhausen und Helmstadt die Fahrbahndecke erneuert. Der Abschnitt, auf der diese Maßnahme durchgeführt wird, hat eine Länge von 1,4 Kilometern. In diese Sanierungsmaßnahme steckt der Bund 500.000 Euro.

> Buchen: An der Brücke, auf der die B 27 über die Hettinger Straße führt, werden im dritten Quartal Sanierungsarbeiten vorgenommen. Konkret wird hier die Übergangskonstruktion instandgesetzt. Dieses Bauelement wird an den Enden der Brücke in die Fahrbahn installiert und gleicht Verformungen und Bewegungen des Brückenüberbaus aus. Die Kosten dafür liegen bei 150.000 Euro.

> Mosbach: Hier wird im dritten und im vierten Quartal die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt (B 27) auf einer Länge von 400 Metern erneuert. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt zwischen der Amthausstraße und dem Abzweig Mosbach-Waldstadt liegen bei 500.000 Euro. Die Sanierung des ersten Abschnitts zwischen der Kistnerstraße und der Amthausstraße wurde bereits Ende letzten Jahres fertiggestellt.

2,5 Millionen Euro kostet die Sanierung der L518-Fahrbahndecke. Foto: ahn

> Neckargerach: Auf zwei Abschnitten der B 37, nämlich zwischen Neckargerach und Binau sowie zwischen Binau und Diedesheim, wird ebenfalls die Fahrbahndecke erneuert. Die zwei Abschnitte haben eine Gesamtlänge von 4,9 Kilometern. Die Maßnahme soll noch in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gehen. Man rechnet mit Kosten von 2,1 Millionen Euro.

Landesstraßen

> Hardheim: Im zweiten und dritten Quartal wird auf der L 508 zwischen Hardheim und Rüdental die Fahrbahndecke erneuert. Die Kosten für den 1,6 Kilometer langen Sanierungsabschnitt betragen 500.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Zwischen Hardheim und Rüdental werden 1,6 Kilometer Fahrbahndecke erneuert. Foto: rüb

> Walldürn: Hier wird ebenfalls die Fahrbahndecke auf der L 518 Richtung Altheim erneuert. Der Sanierungsabschnitt beginnt ungefähr dort, wo die L 518 den Marsbach überquert, und hat eine Länge von 2,6 Kilometern. Die Maßnahme kostet 2,5 Millionen Euro und soll im dritten und vierten Quartal erfolgen.

> Osterburken: Ab dem dritten Quartal bekommt die L 1095 zwischen Osterburken und Berolzheim auf einer Länge von 7,4 Kilometern eine neue Fahrbahndecke. Die Kosten dafür betragen 1,5 Millionen Euro.