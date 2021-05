Neckar-Odenwald-Kreis. (mb) Verantwortliche der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim haben eine positive Bilanz zum Arbeitsmarkt während der Corona-Pandemie gezogen. "Unsere Region ist relativ gut durch die Krise gekommen", stellte Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, fest. Allerdings beantragten mehr Jugendliche als bisher Hartz IV.

"Es gibt Chancen, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Aber man muss flexibel sein", sagte Elisabeth Giesen. "Der Markt zieht an und ist in Bewegung", stellte Alexander Blind, Geschäftsführer des Jobcenters Schwäbisch Hall, fest. Allerdings würde sich das Stellenangebot vom verarbeitenden Gewerbe auf den Bereich Dienstleistungen, darunter Pflege- und Gesundheitsberufe, verlagern. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote vor Ausbruch der Corona-Krise lag nach Angaben der Arbeitsagentur bei 2,7 Prozent, derzeit liegt sie bei 3,5 Prozent.

Im Bereich der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim sind 93.000 Menschen im verarbeitenden Gewerbe und 36.700 im Handel tätig, im Gastgewerbe waren es zum Stichtag 30. September vergangenen Jahres 5100 Personen. Während in den Sommermonaten des vergangenen Jahres die Arbeitslosenzahl konstant geblieben sei, habe diese sich seit Dezember erhöht.

Trotz Pandemie haben Jugendliche gute Chancen auf eine Ausbildungsstelle. Foto: Martin Bernhard

Blind wies darauf hin, dass die Jugendarbeitslosigkeit im Bereich der Grundsicherung, umgangssprachlich Hartz IV genannt, gestiegen sei. Und auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen habe zugenommen. Zudem hätten sich mehr Soloselbstständige ans Jobcenter gewandt, die für die Beantragung von Leistungen nach Hartz IV zuständig sind. Auch die Anzahl von Kurzarbeiter, deren Kurzarbeitergeld nicht für den Lebensunterhalt reicht, habe zugenommen.

"Mehr Frauen als Männer haben sich arbeitslos gemeldet", erläuterten Susanne Ehrmann und Verena Kraus, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit. Allerdings hätten 162 Frauen mehr als vor der Krise eine Arbeitsstelle im Einzelhandel, Transportgewerbe oder der Pflege gefunden. Kraus und Ehrmann wiesen darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit der Frauen wahrscheinlich nicht auf Dauer angelegt sei. Generell verfügten Frauen ohne Ausbildung über schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Susanne Ehrmann empfahl Frauen, in Familienzeiten "am Ball zu bleiben".

Sie ging auch auf die sogenannten "Minijobber" ein: "Diese Gruppe hat die Krise am härtesten getroffen." 850.000 Minijobs seien verschwunden. Dies entspreche einem Rückgang von 12 Prozent. Allein im Gastgewerbe sei die Anzahl dieser Stellen um 36 Prozent zurückgegangen. Geringfügig Beschäftigte erhalten kein Kurzarbeiter- und kein Arbeitslosengeld. "Minijobs sind keine Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung", betonte Susanne Ehrmann. Vor allem Frauen seien in diesem Sektor tätig.

Anschließend ging die Frauenbeauftragte auf die sogenannte "stille Reserve" ein. Dabei handelt es sich zumeist um Frauen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren, die zu 70 Prozent über eine Berufsausbildung, zu 20 Prozent über einen Studienabschluss verfügten und nicht als arbeitssuchend gemeldet sind. 45 Prozent von diesen hätten eine Familienphase von mindestens zehn Jahren hinter sich. Diese Frauen wären bereit, unter bestimmten Umständen wieder eine Arbeit anzunehmen. Ratsuchende können sich bei der Wiedereinstiegsberatung der Arbeitsagentur helfen lassen.

Alexander Blind wies darauf hin, dass Alleinerziehende besonders schwer zu vermitteln seien.

Stefan Schubert, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, beleuchtete die Situation von Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt. "Die Auswirkungen durch Corona sind nicht so gravierend wie befürchtet", sagte er. Die demographische Entwicklung sowie der Trend zu weiterführenden Schulen und Studium führten dazu, dass die Anzahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz abgenommen habe. "Jeder Jugendliche hatte eine gute Chance auf eine Ausbildungsstelle", betonte Schubert. "Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist hoch."

Allerdings hätten Unternehmen im Handel 3,3 Prozent und im Gastgewerbe 16,3 Prozent weniger Ausbildungsplätze angeboten. Signifikant sei der Rückgang an Bewerbern insgesamt um 14,8 Prozent. Wegen der Hygienemaßnahmen hätten die Hauptkontaktkanäle zu Jugendlichen, wie Ausbildungsmessen und Info-Tage an Schulen, nicht mehr zur Verfügung gestanden. Man habe auf Videoberatung und Telefongespräche ausweichen müssen. Insgesamt sei die Anzahl der Beratungsgespräche mit Jugendlichen um ein Viertel zurückgegangen. Susanne Ehrmann und Verena Kraus, Beauftragte für Chancengleichheit, können nicht feststellen, dass die Pandemie die mangelnde Chancengleichheit von Mann und Frau auf dem Arbeitsmarkt verstärkt hätten: "Die Pandemie macht die Ungleichheit offensichtlicher".

Männer würden derzeit stärker Versorgungsaufgaben in Erziehung und Haushalt übernehmen. Weil Frauen mehr in Teilzeit arbeiteten, seien diese stärker von finanziellen Nachteilen betroffen als Männer.

Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, geht nicht davon aus, dass die Region wegen Insolvenzen von Massenentlassungen bedroht sei. Und auch die Anzahl betriebsbedingter Schließungen gehe nicht über das Erwartete hinaus.