Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die heftigen Schneefälle sorgten vor allem im nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis für unpassierbare Straßen, umgestürzte Bäume und liegen gebliebene Fahrzeuge, sodass die Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag rund 120 Mal ausrücken musste.

"Das Problem war, dass in kurzer Zeit sehr viel und zugleich sehr nasser Schnee gefallen ist", berichtet Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr auf Nachfrage der RNZ. Vom starken Schneefall seien vor allem Mudau, Buchen, Walldürn und Hardheim betroffen gewesen. Auch Richtung Miltenberg war es aufgrund des nassen Schnees zu Problemen gekommen. Straßen waren nicht passierbar, und Bäume stürzten aufgrund der Schneelast um.

Besonders hart traf es natürlich Autofahrer, die von der Heftigkeit des Wintereinbruchs überrascht worden waren: "Eine Frau ist mit ihrer Tochter nach dem Besuch einer Veranstaltung in der Alten Mälzerei in Mosbach in Ünglert gestrandet. Sie wollten eigentlich Richtung Darmstadt und verbrachten die Nacht dann bei einer Familie in Ünglert", so der Kreisbrandmeister. Markus Peiß, Kommandant der Feuerwehr Mudau, erläutert weiter: "Die Frau ging mit ihrer Tochter zu Fuß nach Ünglert und hat dort am Haus von Familie Nicola, wo sie Licht gesehen haben, geklingelt. Sie blieben dann bei der Familie, bis die Straßen wieder frei waren." Bei Familie Nicola ist zudem auch eine italienische Familie untergekommen, die ebenfalls gestrandet war. Von den Betroffenen sei, so Peiß, zum Glück niemand verletzt worden. Er freut sich sehr über die Hilfsbereitschaft der Familie aus Ünglert: "Das ist heute nicht mehr selbstverständlich."

Rund um Mudau waren die Feuerwehrabteilungen Mudau, Donebach-Mörschenhardt, Schloßau, Scheidental und Langenelz im Einsatz. Insgesamt mussten die Wehrleute – rund 40 waren im Einsatz – im Bereich Mudau 13 Mal ausrücken, um umgestürzte Bäume zu entfernen und sich um liegen gebliebene Fahrzeuge zu kümmern. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse wurden die Einsatzfahrzeuge teilweise mit Schneeketten ausgerüstet.

Bei Mudau waren Straßen blockiert. Foto: FFW Mudau

"Die Einsätze zogen sich bis in die frühen Morgenstunden", so Kommandant Peiß. Stark gefordert war auch die Abteilung Schloßau, die Richtung Ernsttal 18 umgestürzte Bäume entfernen musste. Richtung Ernsttal musste die Abteilung Schloßau auch den Weg für drei Fahrzeuge frei machen und Bäume wegräumen, so dass die Autofahrer ihre Reise fortsetzen konnten. Und als ob die Schneenacht nicht genug gewesen wäre, wurden die Abteilungen Reisenbach, Scheidental und Schloßau am Samstagabend übrigens noch zu einem Kaminbrand in Reisenbach alarmiert ...

Auch die Feuerwehr Buchen hatte in der Nach von Freitag auf Samstag viel Arbeit: Auf der Strecke vom "Stürzenhardter Brückle" nach Stürzenhardt mussten mehrere Bäume entfernt werden, die die Strecke versperrten. Weitere Bäume waren zwischen Hainstadt und Hornbach sowie Buchen und Unterneudorf umgestürzt. Im Wald zwischen Buchen und Unterneudorf konnten zwei junge Erwachsene nicht weiterfahren. Die Feuerwehr Buchen wurde am Samstagmorgen gegen 5 Uhr zudem zu einem weiteren Einsatz wegen eines liegen gebliebenen Fahrzeugs an der Abzweigung nach Mudau alarmiert. Der Einsatz konnte von der Leitstelle vor dem Ausrücken jedoch wieder abgebrochen werden. Ein paar Stunden später, gegen 7.30 Uhr, musste die Abteilung Hettigenbeuern wegen eines Baums ausrücken, der auf der Straße Am Mühlberg lag.

Insgesamt waren von Freitag auf Samstag die Abteilungen Stadt, Hainstadt, Hettigenbeuern, Stürzenhardt und Unterneudorf im Einsatz.

Auch im Raum Hardheim und Walldürn sorgte der starke Schneefall für Schwierigkeiten: Die Feuerwehr Hardheim rückte aus, da im Bereich Hardheim Richtung Miltenberg und Külsheim einige Bäume unter der Last der Schneemassen umstürzten und die Straßen versperrten. Wie auch in Mudau mussten einige Verkehrsteilnehmer aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

"Die Feuerwehr musste zudem auch Rettungsfahrzeuge begleiten", berichtet Kreisbrandmeister Kirschenlohr. So half die Feuerwehr Hardheim dem Rettungsdienst auf dem Weg zu einem medizinischem Notfall sowie bei der Fahrt ins Krankenhaus, da der Rettungswagen und das Notarztfahrzeug durch den Schnee behindert wurden.

Neben Verkehrsproblemen sorgte der Schneefall auch für Stromausfall: Die Linkenmühle in Hornbach war betroffen. Am Samstag tat sich für die Feuerwehr dann ein weiteres Problem auf. Wegen des Schmelzwassers musste die Feuerwehr ausrücken, um den ZG-Raiffeisenmarkt in Hardheim vor den Wassermassen zu schützen.

Menschen sind nach Information der Feuerwehr in der Schneenacht glücklicherweise nicht verletzt worden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte am Sonntag noch nicht beziffert werden.