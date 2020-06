Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Verbesserungen der Verkehrsverhältnisse, der Luftsituation und des Lärmschutzes im Sinne einer leistungsfähigen, nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität sind dringend erforderlich. Der hohe Förderbedarf für kommunale Verkehrsprojekte ist offenkundig. Kommunale Verkehrsprojekte – gerade auch im ländlichen Raum – müssen auch in Zukunft realisierbar und für die Kommunen zu stemmen sein", erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann am Mittwoch in Stuttgart. Unter den 43 Projekten, die neu ins Förderprogramm des Landes aufgenommen worden sind, zählen auch zwei aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: der Ausbau der K3969 zwischen Waldauerbach und Schloßau sowie der Bau eines Wirtschaftswegs entlang der Bahnlinie in Haßmersheim.

Die Förderung der kommunalen Infrastruktur nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) leiste einen großen Beitrag zur Verbesserung des Verkehrsflusses, so der Minister. Die Kommunen würden dabei unterstützt, Brücken zu sanieren und zu modernisieren. Dank der Novellierung des LGVFG können zudem verkehrsberuhigte Ortsmitten sowie Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen gefördert werden.

In das Programm werden in diesem Jahr insgesamt 43 neue Projekte mit einem Fördervolumen von rund 73 Millionen Euro aufgenommen. Das Programm umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren – von 2020 bis 2024. Durch die neuen Projekte werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 140 Millionen Euro angestoßen. Das Gesamtprogramm wächst auf fast 400 Vorhaben der Städte, Gemeinden und Landkreise. Bezuschusst werden die bereits im Bau befindlichen, bewilligten und zur Bewilligung freigegebenen Vorhaben der Kommunen.

Im laufenden Jahr können noch weitere Förderprojekte aufgenommen werden. Die Förderrichtlinien bieten hier auch die Möglichkeit der unterjährigen Programmaufnahme, teilte das Verkehrsministerium mit. Insbesondere die Förderung im Bereich Brückenbau ermögliche Kommunen, ihren Investitionsrückstand in diesem sicherheits- und verkehrssensiblen Bereich abzubauen.

Die Wiedervernetzung von Lebensräumen wird erstmals als eigenständiger Bereich gefördert. Durch Verkehrswege getrennte Lebensräume sollen durch den Bau von Amphibienschutzanlagen oder Grünbrücken wieder verbunden werden. Ziel ist, dass auch an kommunalen Straßen, Rad- und Schienenwegen verstärkt Querungshilfen für Tiere gebaut werden. Der neue Fördertatbestand soll insbesondere zur Umsetzung des Landeskonzeptes Wiedervernetzung beitragen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt daher auf dem Bau von Schutzanlagen an den Amphibienwanderstrecken an kommunalen Straßen.

Förderfähig sind außerdem Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur, die einen Beitrag zur Gestaltung einer lebendigen und verkehrsberuhigten Ortsmitte leisten. Darunter fallen beispielsweise der Umbau und Rückbau von innerörtlichen Straßen sowie verkehrstechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für den Rad- und Fußverkehr, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit oder zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Straßenraum.

Die beiden geförderten Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis:

> Ausbau der K3969 zwischen Waldauerbach und Schloßau: 1,2 Millionen Euro kostet der Ausbau der Kreisstraße. Das Ziel ist die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit. Der Zuschuss des Landes beträgt 725.000 Euro.

> Wirtschaftsweg entlang der Bahnlinie in Haßmersheim: Das Vorhaben der Gemeinde Haßmersheim dient ebenfalls der Verkehrssicherheit. An den Gesamtkosten von 400.000 Euro beteiligt sich das Land mit 75.000 Euro.