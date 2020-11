In Schulbussen wird es schon mal etwas enger. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/kaf) Seit dem Ende der Sommerferien läuft der Unterricht an den Schulen in Baden-Württemberg wieder weitgehend normal - wenn auch unter Corona-Bedingungen. Kritisch sehen viele Eltern vor allem den Schulweg ihrer Kinder. Überfüllte Busse, viel Körperkontakt - optimale Bedingungen für das Virus, um sich zu verbreiten.

Um die Situation in den Schulbussen zu verbessern, verstärkt der Neckar-Odenwald-Kreis unter der Woche inzwischen auf 13 Linien insgesamt 32 Fahrten. Wie das Landratsamt mitteilt, nutzt der Kreis für die Fahrten in den Buslinienbündeln Buchen, Mosbach, Osterburken-Lauda und Seckach-Walldürn das Förderprogramm des Landes. Gefördert werden Verstärkerbusse, wenn in den Linienbussen die Sitzplätze regelmäßig nicht ausreichen. Bei Niederflurbussen mit geringer Sitzplatzzahl werden Zusatzbusse laut der Mitteilung gefördert, wenn mehr als 20 Prozent der zulässigen Stehplätze regelmäßig belegt sind.

Die verstärkten Fahrten im Busverkehr im Detail. Die Verstärkerbusse fahren jeweils unmittelbar nach dem regulären Bus. Grafik: Landratsamt

Zudem geht das Landratsamt den Angaben zufolge gern Hinweisen auf weitere Busse nach, die zu den Stoßzeiten vor und nach der Schule diese Kriterien erfüllen. Die Hinweise nimmt das Landratsamt unter post@neckar-odenwald-kreis.de entgegen. Wenn diese eingehen, werden die Fahrten geprüft. Sollte sich der Eindruck der Hinweisgeber bestätigen, können weitere Verstärkerfahrten eingesetzt werden, sofern dafür Fahrer und Busse zur Verfügung stehen. Die bereits umgesetzten Verstärkerfahrten sind auf der Webseite des Kreises unter www.neckar-odenwald-kreis.de gelistet.

Generell gibt es in der Corona-Verordnung, abgesehen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, keine Regelung zur eingeschränkten Nutzung von Bussen. Die Verstärkerbusse sind daher laut Mitteilung ein freiwilliges Angebot von Kreis und Land.

Entscheidend ist, so das Landratsamt, dass die eingesetzten Verstärkerbusse nun genutzt werden. Dies kann nicht zentral vom Landkreis oder den Busfahrern überwacht und geregelt werden. Es sei Aufgabe der Eltern, ihre Kinder auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Auch müssten Eltern ihre Kinder immer wieder für das korrekte Tragen der Alltagsmasken und weitere Hygienemaßnahmen sensibilisieren.