Die Vereinbarung wird am 12. Juni in St. Oswald unterschrieben. In Buchen wird Ökumene bereits gelebt. Foto: Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die evangelischen und die katholischen Christen arbeiten in der Region schon seit Jahren zusammen. Nun wird die ökumenische Zusammenarbeit weiter vertieft: Das katholische Dekanat Mosbach-Buchen sowie das evangelische Dekanat Adelsheim-Boxberg und das evangelische Dekanat Mosbach haben eine ökumenische Rahmenvereinbarung erarbeitet, die am Samstag, 12. Juni, bei einem Gottesdienst in St. Oswald in Buchen unterzeichnet wird. Die Rahmenvereinbarung auf Dekanatsebene ist in Baden einmalig: Bislang gab es ökumenische Rahmenvereinbarungen nur unter Pfarreien. So zum Beispiel in Buchen.

"Ökumene ist die Zukunft einer sich massiv verändernden Kirche. Die ökumenische Rahmenvereinbarung ist die logische Konsequenz aus der bereits gewachsenen, guten und konstruktiven Zusammenarbeit der beiden großen christlichen Konfessionen auf Ebene der Kirchengemeinden und der Kirchenbezirke Adelsheim-Boxberg und Mosbach mit dem Dekanat Mosbach-Buchen", unterstreicht der katholische Dekan Johannes Balbach im Gespräch mit der RNZ, das er auch im Namen von Folkhard Krall, dem Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Mosbach, und Rüdiger Krauth, dem Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg, führt.

"In der Rahmenvereinbarung wird der eindeutig bekundete Wille zu einer auch zukünftigen vertrauensvollen und notwendigen Zusammenarbeit festgeschrieben, um gemeinsam in pastoralen und seelsorglichen Bereichen die Frohe Botschaft zu verkünden", erläutert Balbach.

In Zeiten des kirchlichen Umbruchs, der die beiden großen christlichen Konfessionen gleichermaßen betreffe, sei die Ökumene eine Notwendigkeit. "Die Gesellschaft wird immer säkularer, und die beiden Kirchen müssen in diesem Umfeld gemeinsam Zeugnis ablegen", sagt Dekan Balbach. Auch strukturelle Veränderungen wie Gemeindefusionen, ein Rückgang der finanziellen und personellen Ressourcen sowie demografische Veränderungen verlangten nach ökumenischen Antworten. "Das Papier dokumentiert nun, wo es hingehen soll", so Dekan Balbach.

Das Foto entstand an der Christuskirche. Foto: Tanja Radan

Die Kirchenbezirke und das Dekanat verpflichten sich unter anderem in der Jugendarbeit, der Arbeit in den allgemeinbildenden Schulen, der Erwachsenenbildung, der Frauen- und Männerarbeit sowie der Arbeit des Ökumenischen Arbeitskreises Neckarelz gemeinsam zu handeln. In der Zukunft soll auch die Zusammenarbeit zwischen Caritas und Diakonie vertieft werden. Auch Kirchenmusik, Hospizarbeit, die Kindertagesstätten, Klinikseelsorge, Notfallseelsorge und Seniorenarbeit sollen langfristig noch ökumenischer werden.

Zudem sind ökumenische Gottesdienste am Pfingstmontag, eine Gebetswoche für die Einheit der Christen, eine ökumenische Bibelwoche, gemeinsame Bildungsangebote und ökumenische Dekanatskonferenzen und Konvente sowie Zusammenarbeit bei besonderen Festen, Jubiläen und Visitationen vorgesehen.

Bei anstehenden Strukturveränderungen soll ebenfalls die Ökumene im Blick behalten werden. Auch "nach außen hin" will man gemeinsam auftreten: Die Öffentlichkeitsarbeit soll ökumenisch sein und bei gesellschaftlichen Herausforderungen soll gemeinsam Stellung bezogen werden.

"Wir wollen hierbei jedoch keine ,Gleichmachung’ unserer Kirchen, sondern eine Einheit in Vielfalt", unterstreicht Dekan Johannes Balbach. In der Rahmenvereinbarung steht, dass die Kirchenbezirke und das Dekanat in jenen Bereichen des kirchlichen Lebens gemeinsam handeln wollen, in denen die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind und es keine Gründe des Glaubens gibt, die dem entgegenstehen. Bei kontroversen Fragen soll das Gespräch gesucht werden.

Folgende Personen gehören zum Lenkungskreis: die Dekane Johannes Balbach, Folkhard Krall und Rüdiger Krauth, die katholische Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell und Christian Richter, der Dekanatsreferent des katholischen Dekanats Mosbach-Buchen.

"Mit der Rahmenvereinbarung wurde ein Anfang gemacht. Nun müssen die Inhalte des Papiers in der Praxis wirken", sagt Dekan Balbach. Am feierlichen Gottesdienst, in dessen Rahmen die Vereinbarung unterzeichnet wird, werden auch die evangelische Kirchenrätin Anne Heitmann und der katholische Weihbischof Dr. Peter Birkhofer präsent sein und das Papier unterschreiben.

Info: Anmeldungen zum Gottesdienst am Samstag, 12. Juni, um 17 Uhr sind online unter www.kath-buchen.de möglich. Es wird ein Livestream übertragen.